Normaal gesproken zijn de weken voorafgaand aan een Apple-event redelijk rustig, zeker voor het grote iPhone-event. Maar dit jaar was dat wel anders. Apple kondigde maar liefst twee nieuwe desktop-Macs aan, namelijk de Mac mini en Mac Studio. Maar er was nog meer deze week: dit is wat Apple allemaal aangekondigd heeft.
Inhoudsopgave
#1 Datum iPhone-event: dit is de uitnodiging
Deze week heeft Apple de datum van het langverwachte iPhone-event van 2026 aangekondigd: 9 september 2026. De uitnodiging, met de slogan Surprise & Shine, laat een bijna lichtgevend Apple-logo met een lichtblauwe achtergrond zien. Het doet een beetje denken aan de lens van een camera, dus wie weet zit er wel een hint verstopt naar de camera van de iPhone 18 Pro.
#2 Mac mini 2026
Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe Mac mini 2026:
- Mac mini uit augustus 2026, als opvolger van de Mac mini uit 2024
- Nu met snellere M6 of M5 Pro-chip
- M6: 12-core CPU, 12-core GPU (was 10-core CPU en 10-core GPU)
- M5 Pro: tot 18-core CPU, tot 20-core GPU (was tot 14-core CPU en tot 20-core GPU)
- Snelle prestaties, geschikt voor heel veel toepassingen waaronder professionele taken
- RAM: vanaf 16GB (M6); vanaf 24GB (M5 Pro)
- Opslag: vanaf 256GB (M6); vanaf 512GB (M5 Pro)
- Compacte zilverkleurige aluminium behuizing
- Afmetingen: 5 x 12,7 x 12,7 cm
- Wifi 7 en Bluetooth 6
- Poorten:
- M6: drie Thunderbolt 4, twee usb-c, hdmi, 2,5-Gb Ethernet (10-Gb Ethernet optioneel)
- M5 Pro: drie Thunderbolt 5, twee usb-c, hdmi, 2,5-Gb Ethernet (10-Gb Ethernet optioneel)
- Prijs:
- M6: vanaf €1.069,-
- M5 Pro: vanaf €2.019,-
#3 Mac Studio 2026
Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Mac Studio van 2026 in het kort:
- Mac Studio uit augustus 2026, als opvolger van de Mac Studio uit voorjaar 2025 Met M4 Max en M3 Ultra
- Nu met snellere M5 Max- of M5 Ultra-chip
- M5 Max: 18-core CPU, tot 40-core GPU (was tot 16-core CPU en tot 40-core GPU)
- M5 Ultra: tot 36-core CPU en tot 80-core GPU (was tot 32-core CPU en tot 80-core GPU)
- Snellere prestaties, geschikt voor professionals in de foto- en video-industrie, ontwikkelaars met zware AI-modellen en meer
- RAM: vanaf 32GB (M5 Max); vanaf 96GB (M5 Ultra)
- Opslag: vanaf 512GB (M5 Max); vanaf 1TB (M5 Ultra)
- Zilverkleurige aluminium behuizing
- Afmetingen: 9,,5 x 19,7 x 19,7 cm
- Wifi 7 en Bluetooth 6
- Poorten:
- M5 Max: vier Thunderbolt 5-poorten, twee usb-a-poorten, twee usb-c-poorten, hdmi, 10-Gb Ethernet, SD-kaartslot
- M5 Ultra: zes Thunderbolt 5-poorten, twee usb-a-poorten, hdmi, 10-Gb Ethernet, SD-kaartslot
- Prijs:
- M5 Max: vanaf €3.029,-,
- M5 Ultra: vanaf €6.649,-
#4 Nieuw Apple-poetsdoekje
Apple heeft al een aantal jaar een apart poetsdoekje, bedoeld om het display van je Apple-apparaten (of andere schermen) mee schoon te maken. De nieuwe versie heeft een iets andere kleur, maar misschien wel veel belangrijker: hij is 60% goedkoper geworden!
#5 Nieuwe dynamische Apple-oplader
Apple heeft deze week ook een nieuwe dynamische 40W-stroomadapter uitgebracht, die een piekvermogen van 60W kan geven op momenten dat het nodig is. Maar misschien nog wel handiger: je kan hem inklappen tot een compacter formaat voor onderweg.
#6 Nieuwe Mac-toetsenborden voor de VS
Apple heeft, speciaal voor de VS, nieuwe toetsenborden uitgebracht. Apple’s Amerikaans-Engelse toetsenborden hadden normaal gesproken tekst op knoppen als enter, backspace, capslock en shift, maar bij de nieuwe versie is dit vervangen door icoontjes zoals we dat in Europa al jarenlang gewend zijn. Tegelijkertijd heeft Apple bij de mute-toets het icoontje aangepast, net zoals ze dat een jaar geleden al deden bij de MacBook-toetsenborden.
Dit komt er allemaal in september
Voor de rest van augustus worden er geen aankondigingen meer verwacht, maar dat maakt september meer dan goed. Allereerst draagt Tim Cook op 1 september het CEO-stokje over naar John Ternus. De in april aangekondigde transitie wordt dan afgerond, waarna Apple voor het eerst sinds 15 jaar weer een nieuwe CEO heeft.
We zien John Ternus vervolgens een week later terug, tijdens Apple’s grote iPhone-event op 9 september. Daar onthult Apple naar verwachting in ieder geval drie nieuwe iPhones, twee nieuwe Apple Watches en misschien nog wel veel meer. Lees ook onze grote vooruitblik op het iPhone-event van 2026 om meer te lezen over alle verwachte producten.
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Mac mini
De Mac mini is Apple's kleinste en voordeligste Mac. Het is een desktopcomputer waar je zelf nog een scherm, toetsenbord en muis op aan moet sluiten. De Mac mini is een klein vierkant kastje en wordt ook vaak als server gebruikt. Het meest recente model is de Mac mini met M4- of M4 Pro-chip (beide eind 2024) en is beschikbaar in zilver. Dit model heeft een nog kleiner ontwerp en lijkt meer op de Mac Studio. Er zitten voor het eerst poorten aan de voorkant. De Mac mini kan gecombineerd worden met een Apple Studio Display, Apple's Pro Display XDR of een ander extern display. Lees alles over de Mac mini, een desktop Mac kopen en Mac-desktops vergelijken.