Het was een onverwacht drukke week in de wereld van Apple. Met twee nieuwe Macs, een uitnodiging voor het grootste event van het jaar en diverse accessoires, is er weer veel nieuws om te ontdekken. Dit zijn alle aankondigingen op een rij.

Normaal gesproken zijn de weken voorafgaand aan een Apple-event redelijk rustig, zeker voor het grote iPhone-event. Maar dit jaar was dat wel anders. Apple kondigde maar liefst twee nieuwe desktop-Macs aan, namelijk de Mac mini en Mac Studio. Maar er was nog meer deze week: dit is wat Apple allemaal aangekondigd heeft.

#1 Datum iPhone-event: dit is de uitnodiging

Deze week heeft Apple de datum van het langverwachte iPhone-event van 2026 aangekondigd: 9 september 2026. De uitnodiging, met de slogan Surprise & Shine, laat een bijna lichtgevend Apple-logo met een lichtblauwe achtergrond zien. Het doet een beetje denken aan de lens van een camera, dus wie weet zit er wel een hint verstopt naar de camera van de iPhone 18 Pro.

Bekijk ook De uitnodiging voor het event is er: dit is wanneer Apple de iPhone 18 Pro en iPhone Fold onthult Apple heeft de uitnodigingen voor het grote iPhone-event van 2026 verstuurd. We weten daarom eindelijk wanneer je klaar kunt zitten om naar Apple’s presentatie van de iPhone 18 Pro en iPhone Fold te kijken.

#2 Mac mini 2026

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe Mac mini 2026:

Mac mini uit augustus 2026, als opvolger van de Mac mini uit 2024

Nu met snellere M6 of M5 Pro-chip

M6: 12-core CPU, 12-core GPU (was 10-core CPU en 10-core GPU)

M5 Pro: tot 18-core CPU, tot 20-core GPU (was tot 14-core CPU en tot 20-core GPU)

Snelle prestaties, geschikt voor heel veel toepassingen waaronder professionele taken

RAM: vanaf 16GB (M6); vanaf 24GB (M5 Pro)

Opslag: vanaf 256GB (M6); vanaf 512GB (M5 Pro)

Compacte zilverkleurige aluminium behuizing

Afmetingen: 5 x 12,7 x 12,7 cm

Wifi 7 en Bluetooth 6

Poorten: M6: drie Thunderbolt 4, twee usb-c, hdmi, 2,5-Gb Ethernet (10-Gb Ethernet optioneel) M5 Pro: drie Thunderbolt 5, twee usb-c, hdmi, 2,5-Gb Ethernet (10-Gb Ethernet optioneel)

Prijs: M6: vanaf €1.069,- M5 Pro: vanaf €2.019,-



Bekijk ook Alles over de nieuwe Mac mini met M6 en M5 Pro: van poorten tot specs De Mac mini 2026 is Apple’s nieuwste en kleinste desktop-Mac, voorzien van M6- en M5 Pro-chip. Lees hier alles over de functies, het design, de poorten en meer.

#3 Mac Studio 2026

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Mac Studio van 2026 in het kort:

Mac Studio uit augustus 2026, als opvolger van de Mac Studio uit voorjaar 2025 Met M4 Max en M3 Ultra

Nu met snellere M5 Max- of M5 Ultra-chip

M5 Max: 18-core CPU, tot 40-core GPU (was tot 16-core CPU en tot 40-core GPU)

M5 Ultra: tot 36-core CPU en tot 80-core GPU (was tot 32-core CPU en tot 80-core GPU)

Snellere prestaties, geschikt voor professionals in de foto- en video-industrie, ontwikkelaars met zware AI-modellen en meer

RAM: vanaf 32GB (M5 Max); vanaf 96GB (M5 Ultra)

Opslag: vanaf 512GB (M5 Max); vanaf 1TB (M5 Ultra)

Zilverkleurige aluminium behuizing

Afmetingen: 9,,5 x 19,7 x 19,7 cm

Wifi 7 en Bluetooth 6

Poorten: M5 Max: vier Thunderbolt 5-poorten, twee usb-a-poorten, twee usb-c-poorten, hdmi, 10-Gb Ethernet, SD-kaartslot M5 Ultra: zes Thunderbolt 5-poorten, twee usb-a-poorten, hdmi, 10-Gb Ethernet, SD-kaartslot

Prijs: M5 Max: vanaf €3.029,-, M5 Ultra: vanaf €6.649,-



Bekijk ook Alles over de Mac Studio met M5 Max en M5 Ultra: wat heeft deze Mac te bieden? De Mac Studio van 2026 is Apple’s krachtigste desktop-computer uit de line-up. Maar wat zit er allemaal in de Mac Studio met M5 Max en M5 Ultra? Hier lees je alles.

#4 Nieuw Apple-poetsdoekje

Apple heeft al een aantal jaar een apart poetsdoekje, bedoeld om het display van je Apple-apparaten (of andere schermen) mee schoon te maken. De nieuwe versie heeft een iets andere kleur, maar misschien wel veel belangrijker: hij is 60% goedkoper geworden!

Bekijk ook Apple heeft een nieuw (en veel goedkoper) poetsdoekje: dit is er veranderd Apple heeft een nieuwe versie van zijn befaamde poetsdoekje uitgebracht. Op Apple’s website prijkt het woordje ‘Nieuw’, maar wat is er dan eigenlijk nieuw aan een poetsdoekje?

#5 Nieuwe dynamische Apple-oplader

Apple heeft deze week ook een nieuwe dynamische 40W-stroomadapter uitgebracht, die een piekvermogen van 60W kan geven op momenten dat het nodig is. Maar misschien nog wel handiger: je kan hem inklappen tot een compacter formaat voor onderweg.

Bekijk ook Apple heeft nu een nieuwe extra snelle stroomadapter met een uniek ontwerp Apple heeft een Europese versie van haar eerder uitgebrachte dynamische stroomadapter van 40W uitgebracht. Hij is extra klein zodat je hem gemakkelijk mee kan nemen.

#6 Nieuwe Mac-toetsenborden voor de VS

Apple heeft, speciaal voor de VS, nieuwe toetsenborden uitgebracht. Apple’s Amerikaans-Engelse toetsenborden hadden normaal gesproken tekst op knoppen als enter, backspace, capslock en shift, maar bij de nieuwe versie is dit vervangen door icoontjes zoals we dat in Europa al jarenlang gewend zijn. Tegelijkertijd heeft Apple bij de mute-toets het icoontje aangepast, net zoals ze dat een jaar geleden al deden bij de MacBook-toetsenborden.

Apple’s Magic Keyboard in Amerikaans-Engels: oud (boven) vs nieuw (onder)

Dit komt er allemaal in september

Voor de rest van augustus worden er geen aankondigingen meer verwacht, maar dat maakt september meer dan goed. Allereerst draagt Tim Cook op 1 september het CEO-stokje over naar John Ternus. De in april aangekondigde transitie wordt dan afgerond, waarna Apple voor het eerst sinds 15 jaar weer een nieuwe CEO heeft.

We zien John Ternus vervolgens een week later terug, tijdens Apple’s grote iPhone-event op 9 september. Daar onthult Apple naar verwachting in ieder geval drie nieuwe iPhones, twee nieuwe Apple Watches en misschien nog wel veel meer. Lees ook onze grote vooruitblik op het iPhone-event van 2026 om meer te lezen over alle verwachte producten.

Bekijk ook Vooruitblik op Apple’s grote iPhone-event van 2026: deze producten kun je op 9 september verwachten Over een maandje staat het iPhone-event van 2026 op de planning. Tijd dus om vooruit te blikken en dit zijn de aankondigingen die je in september 2026 van Apple kan verwachten.