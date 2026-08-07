Het is bijna tijd voor de wissel van de wacht: na 15 jaar onder Tim Cook staat John Ternus op het punt CEO van Apple te worden. Wij bespreken wat dit teweeg gaat brengen voor Apple en vragen om jouw mening.

Als je dacht dat er geen merkbare veranderingen aan komen bij Apple met een nieuwe CEO, dan heb je het waarschijnlijk mis. Hoewel Apple natuurlijk trouw zal blijven aan de kernwaarden, is het vrijwel zeker dat hardwareman John Ternus als kersverse CEO op sommige vlakken andere accenten zal leggen dan Tim Cook. Tijd voor een vergelijking. Laat je mening horen in de poll en vertel in de reacties hoe je over de veranderingen denkt!

Visionair, operator, engineer: de CEO-tijdlijn van Apple

Hoewel Apple al veel CEO’s heeft verslonden, is het al lange tijd stabiel. Apple ging in de jaren ’90 bijna ten onder en had redding nodig. Vervolgens werd het tijd om van Apple een efficiënte en goedgeoliede machine te maken. Maar wat volgt daarna? Is het weer tijd om écht te innoveren? We bespreken de CEO-tijdlijn van visionair tot engineer.

De visionair: Steve Jobs

Toen Steve Jobs eind jaren ’90 terugkeerde bij Apple, was het zijn taak om het stervende bedrijf weer op de rit te krijgen. En of dat gelukt is. Hoewel Jobs geen engineer was, had hij wel visie. Na zijn terugkeer kwamen onder zijn leiding de iMac, iPod, iPhone en iPad ter wereld. Al deze producten bleken revolutionair te zijn in hun categorieën en Apple boekte gigantische successen. Toen Jobs in 2011 overleed en Tim Cook officieel CEO werd, waren fans bang dat het gedaan was met Apple. Hoe zou het bedrijf zonder Steve Jobs nog gezond blijven?

De operator: Tim Cook

Tim Cook stond voor een bijna onmogelijke opgave. Jobs werd gezien als de bijna heilige visionair. Cook had een heel ander profiel. Hij was geen productontwerper of hardware-ingenieur, maar bouwde zijn reputatie op als de man die Apple’s wereldwijde supply chain en operationele processen naar een ongekend niveau had gebracht.

Die achtergrond is ook duidelijk terug te zien in de manier waarop hij Apple de afgelopen vijftien jaar heeft geleid. Onder Cook groeide Apple uit tot een bedrijf dat niet alleen enorme omzetten behaalt, maar ook uitzonderlijk hoge winstmarges weet vast te houden. Hij zette sterk in op efficiëntie, schaalbaarheid en voorspelbaarheid. Productlanceringen verlopen strak volgens planning, de productie is wereldwijd optimaal georganiseerd en Apple weet zijn marges beter te beschermen dan vrijwel iedere concurrent.

Ook financieel maakte Cook duidelijke keuzes. Diensten zoals iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade en andere abonnementen werden een steeds belangrijker onderdeel van de strategie. Daarmee werd Apple minder afhankelijk van de verkoop van nieuwe iPhones alleen en ontstond een stabiele bron van terugkerende inkomsten. Tegelijkertijd bleef Apple miljarden investeren in aandeleninkoop en dividend, waarmee ook aandeelhouders nadrukkelijk werden beloond.

Dat betekent overigens niet dat Cook geen innovatieve producten introduceerde. Onder zijn leiding verschenen onder andere de Apple Watch, AirPods, de overstap naar Apple Silicon voor de Mac, de Vision Pro en verschillende nieuwe diensten. Toch worden deze innovaties vaak gezien als een evolutie van bestaande technologie en zijn ze op zichzelf niet zo baanbrekend als bijvoorbeeld de eerste iPhone. Cook kiest er doorgaans voor om nieuwe technologie pas te introduceren wanneer deze volgens Apple volledig is uitgewerkt en klaar is voor de massa.

Juist die voorzichtige aanpak levert hem zowel complimenten als kritiek op. Voorstanders wijzen erop dat Apple onder Cook uitgroeide tot een van de waardevolste bedrijven ter wereld en financieel sterker is dan ooit. Voor veel Apple-fans ontstond daardoor het gevoel dat Apple steeds vaker bestaande ideeën perfectioneerde in plaats van zelf nieuwe markten te creëren. Waar Steve Jobs bekendstond om het nemen van grote risico’s, wordt Cook eerder gezien als een leider die stabiliteit en continuïteit de voorkeur geeft.

Bekijk ook Tim Cook: alles over de afzwaaiend CEO van Apple Tim Cook is sinds augustus 2011 de CEO van Apple, maar per 1 september 2026 legt hij die functie neer. Op deze pagina lees je wie hij is, wat zijn taken als CEO precies inhouden en welke functies hij eerder bekleedde, zowel binnen Apple als daarbuiten.

De engineer: John Ternus

Met de benoeming van John Ternus als nieuwe CEO kiest Apple opnieuw voor een leider die het bedrijf door en door kent. Ternus werkt al sinds 2001 bij Apple en gaf de afgelopen jaren leiding aan de hardware-engineeringorganisatie. In die rol was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van vrijwel alle belangrijke hardwareproducten van het bedrijf. Daarmee volgt hij Tim Cook op vanuit een compleet andere achtergrond.

Waar Cook bekendstaat als een operationeel sterke bestuurder, wordt Ternus juist gezien als een engineer. Zijn carrière draaide niet om logistiek, financiën of bedrijfsvoering, maar om het ontwikkelen van producten. Tijdens Apple-events was hij bovendien een van de vaste gezichten bij de introductie van nieuwe Macs en iPads, waardoor hij al een vertrouwde naam was voordat hij tot CEO werd benoemd.

Juist die ervaring met hardware maakt zijn benoeming interessant. Analisten verwachten dat Ternus meer nadruk zal leggen op hardwareontwikkeling en technische innovatie. De eerste resultaten zitten er al aan te komen: een iPhone Ultra met opvouwbaar scherm en een MacBook Ultra met een OLED-touchscreen worden dit jaar verwacht. Hoewel deze producten al lang vóór zijn benoeming in ontwikkeling waren, sluiten ze wel aan bij de verwachting dat hardware onder Ternus een prominentere rol krijgt. Apple zet hiermee de toon voor het Ternus-tijdperk. Ook de MacBook Neo van dit voorjaar was een statement. Apple kennende zouden ze voor een budgetmodel gewoon een oud ontwerp pakken en er een nieuwere chip in stoppen. In plaats daarvan ontwierp Apple een geheel nieuwe laptop die meteen een succes werd. Hoewel niet bekend is welke rol Ternus precies speelde bij deze producten, sluiten ze wel aan bij het beeld van een hardwaregerichte Apple.

Deze nieuwe producten betekenen niet per se dat Apple een radicale koerswijziging inzet. Veel productontwikkelingen worden jarenlang voorbereid en zijn het resultaat van samenwerking tussen verschillende teams binnen het bedrijf. Toch kan een CEO met een achtergrond in engineering andere prioriteiten stellen dan iemand die zijn carrière bouwde in operations. Dat zal zich naar verwachting vertalen in een sterkere nadruk op het gebruik van nieuwere en spannendere technologie.

Tegelijkertijd erft Ternus een bedrijf dat onder Cook financieel uitzonderlijk succesvol is geworden. De uitdaging wordt daarom niet alleen om Apple innovatiever te maken, maar ook om bijvoorbeeld de winstgevendheid te behouden die de afgelopen vijftien jaar is opgebouwd.

De eerste jaren van Ternus zullen waarschijnlijk dan ook in het teken staan van het vinden van die balans. Of dat uiteindelijk ook leidt tot een innovatievere Apple, zal de komende jaren moeten blijken als er langzamerhand steeds minder projecten van het Cook-tijdperk overblijven.

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Wat betekent de verandering voor jou als gebruiker?

Apple lijkt opnieuw een CEO te kiezen die het bedrijf precies geeft wat het op dat moment nodig heeft. Het bedrijf zal niet van de ene op de andere dag compleet veranderen. Apple verandert eigenlijk nooit snel. Producten worden jarenlang ontwikkeld en veel projecten lopen al sinds het Cook-tijdperk. Toch kan Ternus de komende jaren andere accenten leggen. Denk aan meer investeringen in nieuwe hardwarecategorieën, snellere introductie van experimentele technologie en mogelijk een grotere rol voor de Mac en andere hardware binnen Apple’s strategie.

Poll: denk je dat Apple beter af is met John Ternus als CEO?

Hoe denk jij over de wissel? Verwacht jij dat Apple onder John Ternus innovatiever wordt, of denk je dat de verschillen met Tim Cook uiteindelijk beperkt zullen blijven? Laat het weten in onze poll en licht je keuze toe in de reacties.