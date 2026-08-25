Apple heeft een Europese versie van haar eerder uitgebrachte dynamische stroomadapter van 40W uitgebracht. Hij is extra klein zodat je hem gemakkelijk mee kan nemen.

Vorig jaar bracht Apple tegelijkertijd met de iPhone 17-serie een speciale stroomadapter uit. Deze dynamische 40W-lader kan pieken leveren tot 60W en had een extra compact ontwerp. Maar zonder voor Europa geschikte stekker heb je daar niet veel aan. Gelukkig heeft Apple sinds vandaag ook een Europese variant.

Apple’s nieuwe Europese stroomadapter gaat tot 60W

De adapter levert standaard een vermogen van 40W, maar kan voor extra snel opladen een piekvermogen tot 60W leveren. De adapter past dit dynamisch toe op momenten dat het nodig is. Volgens Apple’s specificaties kun je daar deze apparaten extra snel mee opladen:

iPhone 17 en iPhone 17 Pro Max: tot 50% in 20 minuten

iPhone Air: tot 50% in 30 minuten

11-inch iPad Pro: tot 50% in 30 minuten

13-inch iPad Pro: tot 50% in 35 minuten

De stroomadapter is ook krachtig genoeg voor het opladen van veel MacBook-modellen met usb-c-poort, met uitzondering van de MacBook Pro. Deze modellen vereisen standaard meer vermogen, dus opladen met deze stekker zal heel langzaam gaan of helemaal niet lukken.

Inklapbaar maakt hem extra compact

Naast het dynamische vermogen is er nog iets anders speciaal aan deze oplader. Je kan namelijk de twee pins van de stekker zelf (wat je dus in het stopcontact steekt) helemaal inschuiven. Daardoor hou je een klein blokje over, zonder onderdelen die uitsteken. Met de knop bovenop schuif je alles weer uit, zodat je hem veilig in het stopcontact kan steken.

De Europese versie is niet zo compact als de Amerikaanse variant, maar desalniettemin is hij een stukje kleiner en daardoor makkelijker mee te nemen dan Apple’s overige lichtnetadapters.

De nieuwe dynamische 40W stroomadapter kost in Nederland €45,- en is vanaf nu bij Apple zelf te bestellen. Binnenkort zal deze ook bij andere winkels te koop zijn.