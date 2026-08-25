Apple heeft een nieuwe versie van zijn befaamde poetsdoekje uitgebracht. Op Apple's website prijkt het woordje 'Nieuw', maar wat is er dan eigenlijk nieuw aan een poetsdoekje?

In 2021 bracht Apple voor het eerst het losse poetsdoekje uit: een zacht doekje waarmee je je Apple-schermen weer helemaal netjes kan maken. Het doekje werd al snel berucht, want met de prijs van maar liefst €25,- was het doekje behoorlijk prijzig. Maar nu is er goed nieuws: Apple heeft namelijk een (geheel?) nieuw poetsdoekje dat maar liefst 60% goedkoper is.

Nieuw Apple-poetsdoekje: wat is het verschil?

Het nieuwe poetsdoekje is stilletjes in de Apple Store gezet, maar de omschrijving van het ‘nieuwe’ doekje is precies hetzelfde als voorheen. Apple zegt daarover het volgende:

Met dit zachte en niet-schurende poetsdoekje maak je alle Apple displays veilig en efficiënt schoon, ook die met nanotextuur.

De nieuwe versie heeft in ieder geval een nieuw productnummer. Apple zegt niet wat de afmetingen zijn, maar op basis van de afbeeldingen lijkt het doekje even groot. Wat we vanuit de afbeeldingen wel zien, is dat de kleur iets anders lijkt. Het nieuwe doekje lijkt wat donkerder dan de vorige.

Apple poetsdoekje 2026 vs 2021

Het poetsdoekje krijg je ook standaard geleverd bij een Apple-product met nanotextuurdisplay, zoals de MacBook Pro of het Studio Display.

Nieuwe doekje 60% goedkoper

Misschien wel het beste nieuws is dat het poetsdoekje veel goedkoper is geworden. In plaats van €25,- kost het doekje in Nederland nu €10,-, een daling van 60%. Aan de compatibiliteit is niets veranderd: het doekje werkt (logischerwijs) op alle Apple-apparaten met een scherm.

Het poetsdoekje is te bestellen via Apple’s eigen website, maar zal waarschijnlijk binnenkort ook verkrijgbaar zijn bij andere winkeliers. Het vorige poetsdoekje is momenteel wel nog verkrijgbaar voor een lagere prijs bij andere winkels, maar komt zelfs dan niet onder de prijs van de nieuwe versie uit.