Adults (seizoen 2)

Adults is een komische FX-serie die het chaotische leven volgt van vijf twintigers in Queens, New York. Samir, Billie, Paul Baker, Issa en Anton wonen samen in het ouderlijk huis van Samir en proberen hun weg te vinden in de volwassen wereld.

Van ongemakkelijke dates en carrièreproblemen tot geldzorgen en vriendschappen die voortdurend op de proef worden gesteld: volwassen worden blijkt een stuk ingewikkelder dan ze ooit hadden gedacht.

Met scherpe dialogen, herkenbare situaties en een frisse blik op het leven van Generatie Z is Adults een humoristische en eigentijdse ensemblekomedie.