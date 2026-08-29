In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Dark Matter (seizoen 2)
Dark Matter is een spannende sciencefictionserie op Apple TV+, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Blake Crouch. Het verhaal draait om natuurkundige Jason Dessen, die na een mysterieuze ontvoering terechtkomt in een alternatieve versie van zijn eigen leven.
Terwijl hij door verschillende parallelle werelden reist, ontdekt hij hoe één keuze een compleet ander leven kan opleveren. De serie combineert een meeslepend multiversumverhaal met thema’s als liefde, identiteit, familie en de vraag welke keuzes ons werkelijk vormen.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Adults (seizoen 2)
Adults is een komische FX-serie die het chaotische leven volgt van vijf twintigers in Queens, New York. Samir, Billie, Paul Baker, Issa en Anton wonen samen in het ouderlijk huis van Samir en proberen hun weg te vinden in de volwassen wereld.
Van ongemakkelijke dates en carrièreproblemen tot geldzorgen en vriendschappen die voortdurend op de proef worden gesteld: volwassen worden blijkt een stuk ingewikkelder dan ze ooit hadden gedacht.
Met scherpe dialogen, herkenbare situaties en een frisse blik op het leven van Generatie Z is Adults een humoristische en eigentijdse ensemblekomedie.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Mousetrap (seizoen 1)
Een gezichtsloze ‘rat’ steelt de identiteit van een teruggetrokken levende schrijver, waardoor deze gedwongen wordt een riskant bondgenootschap aan te gaan met de woekeraar die hem ooit op de hielen zat, om zo zijn leven terug te winnen.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Prospect
Cee baant zich met haar vader Ezra een weg door een afgelegen buitenaardse maan met het specifieke doel rijk te worden. Ze hebben een contract afgesloten om edelstenen te verzamelen, verborgen in de dieptes van de giftige bossen.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
The Producer (seizoen 1)
Rond het jaar 2000 wordt Liao Miao-jun, net afgestudeerd aan de universiteit, bij toeval assistente van de vooraanstaande muziekproducent Wu Pei-zu. Miao-jun is veerkrachtig maar roekeloos; Wu is getalenteerd maar veeleisend. Terwijl ze samenwerken met diverse beroemde zangers, zorgt dit komische duo – mentor en pupil – voor onverwachte vonken. Via conflicten en compromissen gaan ze gezamenlijk de uitdagingen aan en nemen ze de verantwoordelijkheid en missie op zich die bij het vak van producent horen.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
The Tribute (seizoen 1)
The Tribute volgt Adolfo Novak (Eusebio Poncela), het invloedrijke hoofd van een van de machtigste families van het land.
Ter ere van zijn 80ste verjaardag verzamelt hij zijn familie en beste vrienden voor een bijzondere avond vol herinneringen en vieringen. Maar achter de feestelijke sfeer, de toasts en de glimlachen schuilt een verleden vol geheimen, verraad en verborgen wrok.
Oude spanningen komen langzaam naar boven en de avond verandert in een confrontatie waarin niets is wat het lijkt. Uiteindelijk komt een schokkende waarheid aan het licht die niemand had zien aankomen.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Alles Is Nog Steeds Zoals Het Zou Moeten Zijn
Het leven van Iris is eindelijk echt zoals het zou moeten zijn! Ze is zwanger van haar grote liefde, haar zoontje is dol op hem en als hij na de bevalling ook nog op één knie gaat, is alles een grote roze wolk. Of…toch niet?
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Treat Her Like a Lady
Alleenstaande moeder Sandra woont met haar dochters Harrie en Stella in Amsterdam en kan de eindjes maar net aan elkaar knopen. Als de onbetaalde rekeningen zich blijven opstapelen en ze beschuldigd wordt van fraude moet Sandra alle zeilen bijzetten om haar kinderen uit handen van de hulpverlening te houden.
Dit gevecht tegen het systeem lijkt een onmogelijke opgave. Maar Sandra laat zich er niet onder krijgen. Altijd optimistisch is ze vastbesloten haar dochters de zomer van hun leven te geven.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl