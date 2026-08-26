Apple heeft de uitnodigingen voor het grote iPhone-event van 2026 verstuurd. We weten daarom eindelijk wanneer je klaar kunt zitten om naar Apple's presentatie van de iPhone 18 Pro en iPhone Fold te kijken.

Na maanden van speculatie is het hoge woord er nu eindelijk uit: het iPhone-event van 2026 komt eraan. Apple verstuurt eind augustus altijd de uitnodigingen naar de pers en maakt daarmee de datum van het iPhone-event van 2026 bekend. Dat moment is nu dus gekomen: op woensdag 9 september 2026 om 19:00 uur Nederlandse tijd presenteert Apple de nieuwste iPhones, Apple Watches en misschien nog wel veel meer.

Uitnodiging iPhone-event van 2026 is er

Tijdens de presentatie, die van tevoren is opgenomen, kondigt Apple naar verwachting de iPhone 18 Pro (Max) en iPhone Fold aan, maar ook nog twee nieuwe Apple Watch-modellen en misschien wel een reeks aan smart home-producten. De presentatie op 9 september is ook het debuut van John Ternus als nieuwe Apple CEO, dus dit maakt de presentatie extra bijzonder. Op 1 september draagt Tim Cook namelijk het stokje over aan de nieuwe CEO.

Zoals elk jaar heeft Apple nu ook weer het Apple-logo centraal gezet in de uitnodiging van het iPhone-event. Af en toe stopt Apple subtiele hints in deze uitnodiging, bijvoorbeeld naar nieuwe kleuren of specifieke functies in de aan te kondigen producten. De slogan van dit jaar is Surprise and shine, dus laat het speculeren maar beginnen.

Maar vergis je niet: 9 september 2026 is dus niet de datum waarop de nieuwe iPhones uit komen. Naar verwachting start de pre-order later die week (vermoedelijk de 12e), waarna de release een kleine week later is op vrijdag 18 september. De volledige planning zal Apple tijdens het event bekendmaken.

Dit gaat Apple aankondigen tijdens het iPhone-event van 2026

Apple heeft naast de iPhones nog meer aankondigingen gepland. Dit zijn in het kort de verwachte onthullingen:

In onze grote vooruitblik op het iPhone-event van 2026 lees je meer over welke aankondigingen je kan verwachten en wat de belangrijkste verbeteringen zijn.

Bekijk ook Vooruitblik op Apple’s grote iPhone-event van 2026: deze producten kun je op 9 september verwachten Over een maandje staat het iPhone-event van 2026 op de planning. Tijd dus om vooruit te blikken en dit zijn de aankondigingen die je in september 2026 van Apple kan verwachten.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra het september-event van start gaat, kun je alles via een livestream volgen. Op de dag zelf lees je alles over de nieuwe iPhones en andere nieuwe producten op onze (mobiele) website terug in uitgebreide artikelen, zodra het nieuws bekendgemaakt wordt. Zo houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de presentatie langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers in de reacties onder de artikelen. Ook lees je bij ons na de presentatie een uitgebreide samenvatting van alle aankondigingen. Zet ook zeker de meldingen van iCulture aan om geen enkele aankondiging te missen!