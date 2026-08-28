Het lijkt erop dat Apple de releasedatum van macOS 27 Golden Gate heeft verklapt. Dit gebeurde via een persbericht. Wie Apple kent, kan met het persbericht de datum ontfutselen. Lees hier wanneer we macOS 27 Golden Gate verwachten.

De release van macOS 27 Golden Gate (en de andere grote updates van 2026) is nabij. We hadden al een vermoeden dat de update in september zou komen, maar wij hebben nu de concrete verwachting van maandag 14 september. Maar hoe komen we op die datum? Dat leggen we uit.

Releasedatum macOS 27 Golden Gate verklapt via Mac-persbericht

Eerder deze week kondigde Apple de Mac mini 2026 en Mac Studio 2026 onverwachts aan via persberichten. Deze Macs zijn voorzien van nieuwe chips en helaas ook hogere prijzen. In de persberichten deelt Apple twee belangrijke details. Zo is een hele paragraaf gewijd aan macOS 27 Golden Gate op de nieuwe Macs, waarbij de Amerikaanse versie verwijst naar de nieuwe Siri AI. Het lijkt er sterk op dat de Macs dus geleverd worden met de nieuwe functies. De Nederlandse variant luidt als volgt:

De nieuwe Mac mini komt straks helemaal tot leven met macOS 27, waarin je kunt gebruikmaken van handige Apple Intelligence-features die elke dag weer van pas komen, en profiteer je van handige verbeteringen waarmee je Mac nog sneller en betrouwbaarder wordt.

Naast de verwijzingen naar de nieuwe macOS-update is er natuurlijk ook een releasedatum van de Mac zelf. Die datum is dinsdag 22 september. Als Apple nieuwe software en hardware rond dezelfde tijd uitbrengt, komt de hardware vaak ongeveer een week later. Hierdoor kun je je oude device op de releasedag nog updaten en moeiteloos overstappen naar je nieuwe device, die dan ook al op die software draait.

Apple brengt grote software-updates de afgelopen jaren altijd uit op maandag. Ga je dus van de Mac-releasedag 22 september een week terug naar de maandag, dan kom je op maandag 14 september uit. En laat dit nu net weer goed passen bij het september event van Apple op 9 september. De volgorde van eerst een event, dan de software en als laatste de hardware, komt helemaal goed uit.

Ook andere releases verwacht op dezelfde dag

De afgelopen jaren is de releasedag van de grote macOS-update dezelfde als die van andere software-updates zoals iOS, iPadOS en watchOS. Daarom kunnen we op basis van dit Mac-nieuws ook vaststellen dat de iOS 27 releasedatum ook 14 september zal zijn. Dit zal ongetwijfeld door Apple worden bevestigd tijdens het iPhone-event op 9 september.

Bekijk ook Vooruitblik op Apple’s grote iPhone-event van 2026: deze producten kun je op 9 september verwachten Over een maandje staat het iPhone-event van 2026 op de planning. Tijd dus om vooruit te blikken en dit zijn de aankondigingen die je in september 2026 van Apple kan verwachten.