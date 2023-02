We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Dear Edward

In deze boekverfilming draait het om een jongen die als enige een vliegtuigcrash overleefde. De eerste drie afleveringen zijn nu te zien, daarna volgt wekelijks een nieuwe.

In de eerste aflevering van Dear Edward zien we hectische situaties als gezinnen zich voorbereiden op een vliegreis naar Los Angeles. Wat ze op dat moment nog niet weten, is dat het vliegtuig zal neerstorten met Edward als de enige overlevende. Hij kan daardoor de ruzie die hij net met zijn moeder heeft gemaakt niet meer bijleggen. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Ann Napolitano, dat beschrijft hoe mensen met rouw omgaan na een vreselijke gebeurtenis.

Bekijken: Dear Edward

Black Panther: Wakanda Forever

Te zien bij: Disney+

Ook vorige keer al genoemd, maar nu echt beschikbaar om te kijken. Koningin Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye en de Dora Milaje vechten om hun natie te beschermen tegen tussenkomende wereldmachten na de dood van koning T’Challa. Terwijl de Wakandans ernaar streven hun volgende hoofdstuk te omarmen, moeten de helden samenwerken met de hulp van War Dog Nakia en Everett Ross en een nieuwe weg banen voor het koninkrijk Wakanda.

Stromboli

Te zien bij: Netflix

Een Nederlandse film op Netflix, gebaseerd op het boek van Saskia Noort en met Elise Schaap in de hoofdrol. Was sinds vorig jaar november ook al in de bioscoop te zien, maar als je ‘m daar gemist hebt is hij nu ook bij Netflix te bekijken. Een gescheiden vrouw reist naar Italië af, terwijl ze geplaagd wordt door herinneringen aan het stukgelopen huwelijk. Op het eiland Stromboli komt ze met enkele andere probleemgevallen terecht bij goeroe Jens, die ze gaat helpen om de narigheid uit hun verleden te vergeten.

Bullet Train

Te zien bij: Netflix

Bullet Train is spannend verhaal met Brad Pitt, dat zich afspeelt in een hogesnelheidstrein. Dit maakt meteen de formule duidelijk: niemand kan uit de trein en er zullen flink wat achtervolgingen en klauterpartijen plaatsvinden. Twee huurmoordenaars (tevens broers) met codenamen Mandarijn en Citroen moeten de zoon van een hoge misdaadbaas op het station van Kyoto afleveren, inclusief een flinke koffer met goud en geld. Wat ze echter niet weten is dat er nog meer huurmoordenaars aan boord van de trein zijn, waaronder Ladybug (Brad Pitt), die tot wanhoop van zijn baas (Sandra Bullock) heeft besloten om geweld af te zweren. Ladybug zit dan ook ongewapend in de trein. Zijn opdracht is om het koffertje met goud en geld te stelen en vervolgens uit te stappen. Maar ook dat blijkt niet zo heel erg eenvoudig.

True Spirit

Te zien bij: Netflix

Een vastberaden Australische tiener jaagt haar dromen na – en trotseert haar angsten als ze de jongste persoon wordt die solo rond de wereld zeilt.

Gunther’s Millions (S01)

Te zien bij: Netflix

Een hond met een trustfonds is niet eens het vreemdste stuk van dit verhaal. Het excentrieke baasje van Gunther leidde ook een luxeleven en had een sekteachtige aanhang.

Pamela, a love story

Te zien bij: Netflix

Volgt het leven van popcultuuricoon Pamela Anderson, met nooit eerder vertoonde archiefbeelden en persoonlijke dagboeken.

Deceit (S01)

Te zien bij: HBO Max

Het waargebeurde verhaal van een controversiële undercoveractie in het hart van het politieonderzoek van 1992 naar de moord op een jonge moeder in Londen. Deceit onderzoekt de gecompliceerde en giftige seksuele politiek van de vroege jaren ’90 en de obsessie van de politie met de verkeerde man. Deceit betreedt een disfunctionele wereld, waar een vrouwelijke undercoveragent, codenaam ‘Lizzie James’, wordt gevraagd om seksueel lokaas te zijn voor een vermoedelijke moordenaar.

Toppen (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Het is een verkiezingsjaar in Zweden en de regerende partij DSP heeft te kampen met afnemende steun van haar kiezers. De ambitieuze perschef Lisa werkt voor het vrij onbekende Ministerie van Welzijn – dat plotseling een onverwacht verzoek krijgt van het verkiezingshoofd van de partij, Kaminsky. Roxanne, de minister van Welzijn, wordt zo eensklaps lijsttrekker voor de hele verkiezingscampagne.

Redemption in Cherry Springs (S01)

Te zien bij: Videoland

Een jeugdvriend van onderzoeksjournalist Melanie is vermist. Ze gebruikt haar vaardigheden om de waarheid te achterhalen, dit tot ongenoegen van de plaatselijke rechercheur Jake.

Sherwood (S01)

Te zien bij: Ziggo

Terwijl de jacht op de moordenaar doorgaat, arriveert Kevin Salisbury om te helpen bij het onderzoek. De spanningen lopen echter op naarmate de moordenaar de gemeenschap verder weet te kwellen.

Holy Spider

Te zien bij: Pathé Thuis

In de Iraanse heilige stad Mashhad pleegt de zogenaamde “Spider Killer” moorden op sekswerkers, om zo de straten te zuiveren. Journalist Rahimi bijt zich vast in de zaak om zijn identiteit te achterhalen.

Escape from Brazil

Te zien bij: Pathé Thuis

Paranoïde politieagent João vertrekt uit Brazilië en zoekt zijn uitweg in Nederland. Daar ontmoet hij Eva, een Noorse handelaar met een existentiële crisis. De twee worden ontvoerd door een drugsbende en moeten een uitweg zien te vinden.