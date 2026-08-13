De iPhone Fold/iPhone Ultra krijgt in totaal vier camera's, verdeeld over de voor-, achter- en binnenkant. Een aantal daarvan vinden we op een onverwachte plek.

Bij de iPhone Pro-modellen draait het doorgaans om de kwaliteit en de veelzijdigheid van de camera’s, maar bij de opvouwbare iPhone Fold draait het daar een stuk minder om. Maar welke camera’s krijgen we straks eigenlijk met de iPhone Fold? Welke lenzen moet je missen en welke maken wel de stap naar de opvouwbare iPhone?

iPhone Fold-camera: deze lenzen komen er

Volgens bronnen krijgt de iPhone Fold in totaal vier camera’s: twee buitenste camera’s, een selfiecamera bij het buitenste scherm én een selfiecamera bij het binnenste scherm. Dat zou dus betekenen dat er een buitenste camera minder is dan op de Pro-modellen en dat het toestel in de basis dezelfde camera-uitrusting krijgt als het standaardmodel.

De twee buitenste camera’s zijn waarschijnlijk een gewone groothoeklens en een ultragroothoeklens, beide van 48-megapixel. Dat betekent dus dat de telelens ontbreekt en je daardoor dus met de iPhone Ultra minder ver optisch kunt inzoomen. We vermoeden dat de 0,5x, 1x en 2x optische zoom wel beschikbaar is, gezien de specificaties van de aanwezige lenzen.

Alle fotografische functies en technieken van de afgelopen jaren, zoals de Photonic Engine, actiemodus, portretmodus en nachtmodus, zijn waarschijnlijk ook gewoon inbegrepen. We gaan daardoor uit van onderstaande specificaties, ter vergelijking met de vermoedelijke cameraspecs van de iPhone 18 Pro

iPhone Fold/Ultra iPhone 18 Pro (Max) Groothoek 48-megapixel 48-megapixel Ultragroothoek 48-megapixel 48-megapixel Telelens ❌ 48-megapixel Verstelbaar diafragma ❌ ✅ hoofdcamera Optische zoom 0,5x, 1x, 2x 0,5x, 1x, 2x, 4x, 8x Optische beeldstabilisatie ✅ ✅ Actiemodus ✅ ✅ Portretmodus ✅ ✅ Nachtmodus ✅ ✅ Fotografische stijlen ✅ ✅ Macrofotografie ✅ ✅ LOG-video ✅ ✅ Academy Color Encoding System ✅ ✅ ProRes RAW ✅ ✅ Genlock ✅ ✅ Audiomix ✅ ✅ Microfoons van studiokwaliteit ✅ ✅ Lenzen met antireflectiecoating ✅ ✅

‘Twee frontcamera’s in iPhone Fold’: hoe zit dat?

Omdat de opvouwbare iPhone Fold zowel aan de buiten- als aan de binnenkant een scherm heeft, is het de verwachting dat Apple twee frontcamera’s toevoegt. Daardoor kan je altijd selfies maken of videobellen, of de iPhone nou in- of uitgeklapt is. Maar uit online verschenen beelden, kiest Apple wel voor een opmerkelijke plaatsing.

Er circuleren namelijk nu al screenprotrectors, waarbij de fabrikant uit gaat van een klein cameragaatje aan zowel het buitenste als binnenste scherm. De cameragaatjes zitten in beide gevallen in de hoek van het scherm. Normaal gesproken zit de camera altijd bovenaan het scherm links of rechts van het midden, maar bij de iPhone Fold/Ultra zet Apple hem dus ogenschijnlijk in de hoek.

I'm sure this is just a misunderstanding – the protective film covers the entire glass panel, not exactly the same as the actual screen display area. The iPhone Ultra screen itself is still a symmetrical rounded rectangle. pic.twitter.com/Iwu52050uw — Ice Universe (@UniverseIce) August 11, 2026

Voor het binnenste scherm is de positie in de hoek wat logischer dan het buitenste scherm. Apple kan de camera immers niet in het midden van het binnenste scherm doen, omdat daar het scharnier zit. Maar waarom Apple de camera dan zo ver in de hoek zou zetten, is de grote vraag. Helemaal bij het voorste scherm is positie opmerkelijk, omdat het onwaarschijnlijk is dat het scharnier daar in de weg zit. Wat dit betekent voor het camerabeeld, is nog afwachten.

Bij iPads zat de frontcamera lange tijd aan de zijkant als je het toestel horizontaal gebruikt, wat ervoor zorgde dat je een hele vreemde kijkhoek had tijdens het videobellen. Waarschijnlijk is de kijkhoek bij de iPhone Fold niet zo drastisch anders, maar het zorgt er mogelijk wel voor dat je jezelf iets anders moet positioneren.

Qua specificaties verwachten we minstens een 18-megapixel Center Stage-camera, met ondersteuning voor Middelpunt. Daarmee zorgt de iPhone er softwarematig voor dat je goed in beeld bent. En dat is met een positie in de hoek van het scherm geen overbodige luxe.

Uiteraard is dit alles nog niet definitief: de maker van de screenprotector kan zich ook baseren op onjuiste informatie. Over een maand zullen we alles weten over de camera’s van de iPhone Fold, zodra Apple het toestel aangekondigd heeft tijdens het grote iPhone-event van 2026.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

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