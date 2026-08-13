De opvouwbare iPhone verschijnt volgens een nieuw gerucht mogelijk pas later in Nederland en België. Apple zou kiezen voor een gefaseerde wereldwijde release.

In september presenteert Apple naar verwachting zijn nieuwe iPhones. Dit jaar zit daar voor het eerst ook een opvouwbaar model bij. Volgens een nieuw gerucht verschijnt deze iPhone Ultra aanvankelijk alleen in de Verenigde Staten en moeten andere landen langer wachten.

‘iPhone Ultra komt later’

De Australische website ChannelNews zegt van meerdere providers en een grote winkelketen te hebben vernomen dat de eerste opvouwbare iPhone niet meteen verkrijgbaar is als de iPhone 18 Pro-modellen in de verkoop gaan. Apple zou de iPhone Ultra wel tegelijkertijd met de andere modellen presenteren.

Volgens de bronnen verschijnt de iPhone Ultra eerst alleen in de Verenigde Staten. Daarna zouden in de maanden erna andere belangrijke markten volgen, waaronder China. Of en wanneer Nederland en andere Europese landen aan de beurt zijn, is nog niet bekend. Problemen met de productie en prijsstelling zouden de reden zijn voor deze gefaseerde introductie. Ook zou Apple tijdens het testen van reeds geproduceerde exemplaren tegen problemen zijn aangelopen.

Dat sluit aan bij eerdere geruchten over de release van de opvouwbare iPhone. Apple zou het toestel tegelijk met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max presenteren, maar de verkoop zou later beginnen. Eerder werd al gesproken over productieproblemen, maar een gefaseerde introductie per land werd nog niet genoemd. Het nieuwe gerucht is vooralsnog niet door andere bronnen bevestigd.

Bekijk ook Gerucht: ‘iPhone Ultra is pas weken na onthulling te bestellen’ Volgens een een bekende bron is de iPhone Ultra niet direct na de onthulling te pre-orderen. Apple zou daarmee dezelfde strategie volgen als destijds bij de iPhone X.

Net als bij de Vision Pro?

Apple heeft vaker gekozen voor een gefaseerde introductie van een nieuw product. De Vision Pro verscheen in februari 2024 bijvoorbeeld eerst alleen in de Verenigde Staten. In juni 2024 volgden onder meer China, Hongkong, Japan en Singapore. Een maand later kwam de headset ook naar landen als Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland en België is deze echter nooit uitgebracht. Daar hoeven we met de iPhone Fold waarschijnlijk niet bang voor te zijn: we verwachten die gewoon bij ons, maar mogelijk dus wel op een later moment.

Bij de Apple Watch en HomePod zagen we een soortgelijk patroon: eerst een release in de VS, daarna pas (vele maanden of zelfs jaren later) in andere landen als Nederland. Dat had echter vaak te maken met lokalisatie, zoals een nieuw besturingssysteem dat nog vertaald moet worden of een stemassistent die nog niet gelokaliseerd was. Daar lijkt bij de iPhone Fold geen sprake van te zijn.

Apple zou aanvankelijk ongeveer 10 miljoen exemplaren van de iPhone Ultra willen produceren. Dat is aanzienlijk minder dan de 20 tot 22 miljoen exemplaren die Apple volgens analist Ming-Chi Kuo van de iPhone 18 Pro-modellen verwacht. Bij zulke aantallen kan het voor Apple lastig worden om de opvouwbare iPhone vanaf dag één in tientallen landen op voorraad te hebben.

Wanneer komt de iPhone Ultra naar Nederland?

Als dit nieuws klopt, is het onzeker of de iPhone Ultra in 2026 nog in Nederland en België verschijnt. De bron schrijft dat het toestel pas na enkele maanden breder beschikbaar komt dan alleen in de Verenigde Staten. Het is nog maar de vraag of Nederland en België bij die volgende groep landen zitten. Mogelijk verschijnt de iPhone Ultra hier daardoor pas later in 2026 of zelfs begin 2027.