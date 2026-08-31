‘Apple overwoog Apple Pencil voor iPhone Ultra, maar ziet er om deze reden toch vanaf’
Op 9 september onthult Apple naar verwachting zijn eerste opvouwbare iPhone, vermoedelijk onder de naam iPhone Ultra. Volgens Mark Gurman werkte Apple achter de schermen ook aan een opvallend accessoire voor dit toestel: een kleinere Apple Pencil. Die werd daadwerkelijk ontwikkeld en getest, maar verschijnt hoogstwaarschijnlijk niet in de winkels.
Apple Pencil voor de iPhone Ultra
De iPhone Ultra wordt Apple’s eerste opvouwbare toestel. Het scherm aan de binnenkant wordt naar verwachting zo’n 7,9-inch groot en komt daarmee dicht in de buurt van de iPad mini. Dat maakt het scherm groot genoeg voor toepassingen waarbij een Apple Pencil van pas komt, zoals tekenen, schrijven en het maken van notities.
Deze Apple Pencil zou kleiner zijn dan het model voor de iPad en een kortere, dikkere vorm krijgen. Net als bij de iPad zou de Pencil magnetisch aan de zijkant bevestigd kunnen worden. Dat leverde in de praktijk echter problemen op: met de iPhone opengeklapt was er geen geschikte plek om de Pencil vast te maken. Ook zou de punt sporen kunnen achterlaten op het kwetsbaardere scherm van de opvouwbare iPhone. Om nog maar te zwijgen over het in je broekzak stoppen van de opvouwbare iPhone, waarbij de kans groot is dat de Pencil van de iPhone af glijdt.
Komt de Apple Pencil naar de iPhone?
Gurman verwacht niet dat de speciale Apple Pencil tijdens de introductie van de opvouwbare iPhone wordt aangekondigd. Apple test achter de schermen vaker producten en accessoires die uiteindelijk nooit op de markt verschijnen.
Een Pencil voor de iPhone zou bovendien een opvallende stap zijn. Bij de onthulling van de eerste generatie iPhone in 2007 zei Steve Jobs nog dat ‘niemand op een stylus zat te wachten’. De Apple Pencil kreeg later alsnog een belangrijke rol bij de iPad, maar is tot nu toe nooit geschikt gemaakt voor de iPhone. Er zijn in het verleden wel eens geruchten geweest over een Apple Pencil voor iPhone, maar de kans lijkt klein dat dit er ooit gaat komen.
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De opvouwbare iPhone wordt naar verwachting tijdens het Apple-event van woensdag 9 september 2026 onthuld. Of de kleinere Apple Pencil ooit alsnog als accessoire verschijnt, blijft afwachten.
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Apple Pencil
Apple Pencil is de tekenpen voor je iPad. Er zijn vier modellen: de eerste generatie (2015), tweede generatie (2018), Apple Pencil met usb-c (2023) en de Apple Pencil Pro (2024). Na het koppelen met herkent de iPad kun je beginnen met notities maken en tekenen op het scherm. De iPad herkent elke beweging van de Apple Pencil en laat de lijnen realtime op het scherm zien. De Apple Pencil is oplaadbaar en is via Bluetooth verbonden met je iPad.