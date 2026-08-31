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Vooruitblik op Apple’s grote iPhone-event van 2026: deze producten kun je op 9 september verwachten
iPad Pro M5 met Apple Pencil Pro

‘Apple overwoog Apple Pencil voor iPhone Ultra, maar ziet er om deze reden toch vanaf’

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De Apple Pencil is al jaren een populair accessoire voor de iPad. Maar nu de opvouwbare iPhone bijna het formaat van een iPad mini krijgt, komt ook de Pencil weer in beeld. Sterker nog: Apple overwoog een speciaal model Apple Pencil voor de iPhone Fold uit te brengen.
Sasha Koevoets -

Op 9 september onthult Apple naar verwachting zijn eerste opvouwbare iPhone, vermoedelijk onder de naam iPhone Ultra. Volgens Mark Gurman werkte Apple achter de schermen ook aan een opvallend accessoire voor dit toestel: een kleinere Apple Pencil. Die werd daadwerkelijk ontwikkeld en getest, maar verschijnt hoogstwaarschijnlijk niet in de winkels.

Apple Pencil voor de iPhone Ultra

De iPhone Ultra wordt Apple’s eerste opvouwbare toestel. Het scherm aan de binnenkant wordt naar verwachting zo’n 7,9-inch groot en komt daarmee dicht in de buurt van de iPad mini. Dat maakt het scherm groot genoeg voor toepassingen waarbij een Apple Pencil van pas komt, zoals tekenen, schrijven en het maken van notities.

Deze Apple Pencil zou kleiner zijn dan het model voor de iPad en een kortere, dikkere vorm krijgen. Net als bij de iPad zou de Pencil magnetisch aan de zijkant bevestigd kunnen worden. Dat leverde in de praktijk echter problemen op: met de iPhone opengeklapt was er geen geschikte plek om de Pencil vast te maken. Ook zou de punt sporen kunnen achterlaten op het kwetsbaardere scherm van de opvouwbare iPhone. Om nog maar te zwijgen over het in je broekzak stoppen van de opvouwbare iPhone, waarbij de kans groot is dat de Pencil van de iPhone af glijdt.

De Apple Pencil voor de iPad

Komt de Apple Pencil naar de iPhone?

Gurman verwacht niet dat de speciale Apple Pencil tijdens de introductie van de opvouwbare iPhone wordt aangekondigd. Apple test achter de schermen vaker producten en accessoires die uiteindelijk nooit op de markt verschijnen.

Een Pencil voor de iPhone zou bovendien een opvallende stap zijn. Bij de onthulling van de eerste generatie iPhone in 2007 zei Steve Jobs nog dat ‘niemand op een stylus zat te wachten’. De Apple Pencil kreeg later alsnog een belangrijke rol bij de iPad, maar is tot nu toe nooit geschikt gemaakt voor de iPhone. Er zijn in het verleden wel eens geruchten geweest over een Apple Pencil voor iPhone, maar de kans lijkt klein dat dit er ooit gaat komen.

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De opvouwbare iPhone wordt naar verwachting tijdens het Apple-event van woensdag 9 september 2026 onthuld. Of de kleinere Apple Pencil ooit alsnog als accessoire verschijnt, blijft afwachten.

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Over een maandje staat het iPhone-event van 2026 op de planning. Tijd dus om vooruit te blikken en dit zijn de aankondigingen die je in september 2026 van Apple kan verwachten.
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Apple Pencil

Apple Pencil is de tekenpen voor je iPad. Er zijn vier modellen: de eerste generatie (2015), tweede generatie (2018), Apple Pencil met usb-c (2023) en de Apple Pencil Pro (2024). Na het koppelen met herkent de iPad kun je beginnen met notities maken en tekenen op het scherm. De iPad herkent elke beweging van de Apple Pencil en laat de lijnen realtime op het scherm zien. De Apple Pencil is oplaadbaar en is via Bluetooth verbonden met je iPad.

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