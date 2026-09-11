Apple heeft de iPhone Duo onthuld, maar deze is niet tegelijkertijd verkrijgbaar met de iPhone 18 Pro-modellen. Dit zijn de belangrijkste data die je moet onthouden.

Apple heeft tijdens het Apple Event naast de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max ook de eerste opvouwbare iPhone onthuld: de iPhone Duo. Het toestel verschijnt iets later dan de andere nieuwe iPhones. Dit zijn de belangrijkste data die je moet weten.

Releasedatum iPhone Duo

Voor de iPhone Duo moet je iets langer geduld hebben dan voor de andere nieuwe iPhones. De pre-order van de iPhone Duo begint op vrijdag 16 oktober 2026 om 14:00 uur Nederlandse tijd. Een week later – op vrijdag 23 oktober 2026 – worden de eerste exemplaren geleverd en ligt de iPhone Duo ook in de winkels.

Daarmee verschijnt de iPhone Duo ruim een maand later dan de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Die modellen zijn al vanaf zaterdag 12 september 2026 te bestellen en liggen op 18 september 2026 in de schappen. Wie voor Apple’s opvouwbare iPhone gaat, moet dus nog even langer geduld hebben.

De iPhone Duo verschijnt wel in alle landen tegelijkertijd. Het heeft dus geen zin om naar de VS, Duitsland, Frankrijk of een van de andere grote landen af te reizen, omdat de iPhone Duo in die landen op exact hetzelfde moment verkrijgbaar is als bij ons.

Dit zijn de belangrijkste data om te onthouden:

Pre-order iPhone Duo: vrijdag 16 oktober 2026 om 14:00 uur

Release iPhone Duo: vrijdag 23 oktober 2026

Op zoek naar een iPhone Duo met abonnement? Dan kun je terecht bij deze winkels en providers:

Liever een losse iPhone Duo kopen? Bekijk deze winkels voor de actuele prijzen en deals:

Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.