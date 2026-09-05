In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Mayday
Ryan Reynolds en Kenneth Branagh bundelen hun krachten in Mayday, een actievolle buddycomedy die een verrassende draai geeft aan het klassieke spionagegenre. De film speelt zich af tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog en combineert actie, humor en een onwaarschijnlijke vriendschap.
Ryan Reynolds speelt luitenant Troy ‘Assassin’ Kelly, een talentvolle piloot van de Amerikaanse marine die wordt geselecteerd voor een uiterst geheime missie op Russisch grondgebied. De operatie loopt echter volledig uit de hand, waardoor Troy achter de vijandelijke linies strandt en er alleen voor komt te staan. Daar wordt hij ontdekt door Nikolai Ustinov, gespeeld door Kenneth Branagh. Deze norse voormalige KGB-agent heeft opvallend genoeg een grote voorliefde voor de Amerikaanse cultuur.
Troy vreest aanvankelijk dat zijn missie daarmee definitief voorbij is, maar Nikolai blijkt misschien juist zijn enige kans om levend uit Rusland te ontsnappen. Wat volgt is een onverwachte samenwerking tussen twee mannen die eigenlijk aan tegenovergestelde kanten van de Koude Oorlog staan. Terwijl ze samen een uitweg proberen te vinden, ontstaat er een bijzondere band die geen van beiden had zien aankomen.
Mayday belooft daarmee een mix van spionage, actie en comedy, gedragen door de combinatie van Reynolds en Branagh.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
De Mandalorian, een eenzame premiejager, krijgt de taak Grogu te vangen, een mysterieus en schattig wezen. In plaats daarvan ontwikkelt hij een sterke band met Grogu en probeert hem te beschermen tegen verschillende bedreigingen, terwijl hij zijn evoluerende doel in een post-Empire sterrenstelsel onderzoekt.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
The Gentlemen (seizoen 2)
The Gentlemen is een Britse misdaadserie van Guy Ritchie, geïnspireerd op zijn gelijknamige film uit 2019. De serie draait om Eddie Horniman (Theo James), die na het overlijden van zijn vader onverwacht de titel van Duke of Halstead en het enorme familielandgoed erft. Al snel ontdekt hij dat onder het landgoed een lucratief cannabisimperium verborgen zit.
De criminele onderneming wordt geleid door Susie Glass (Kaya Scodelario) en haar vader Bobby Glass (Ray Winstone). Eddie wil aanvankelijk niets met hun illegale activiteiten te maken hebben, maar ontdekt dat het een stuk moeilijker is om uit de onderwereld te stappen dan erin terecht te komen. Terwijl hij probeert zijn familie en het landgoed te beschermen, raakt hij steeds verder betrokken bij een wereld vol gangsters, drugs, geweld en gevaarlijke deals.
The Gentlemen combineert misdaad en actie met zwarte humor en de kenmerkende stijl van Guy Ritchie. Naast Theo James en Kaya Scodelario zijn er belangrijke rollen voor onder anderen Daniel Ings, Joely Richardson, Vinnie Jones en Ray Winstone.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
The Grand Tour (seizoen 1)
The Grand Tour keert met veel geweld terug, met achter het stuur de beroemde treinspotter en geheime autoliefhebber Francis Bourgeois, geflankeerd door James Engelsman en Thomas Holland – de geprezen makers van het YouTube-fenomeen Throttle House.
Samen buigt het drietal zich over de meest prangende én heerlijk absurde vragen uit de autowereld, terwijl ze enkele van de meest uitdagende terreinen ter wereld trotseren. Van het doorkruisen van de Angolese woestijn in circuitauto’s en het verkennen van de bruisende autocultuur in Maleisië tot een reis naar Californië om geavanceerde sportwagens te testen: Francis, James en Thomas luiden met deze nieuwe reeks een nieuw tijdperk in.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
The Long Walk
In een nabije toekomst is de Verenigde Staten veranderd in een totalitaire politiestaat, waar vermaak en machtsvertoon hand in hand gaan. Elk jaar vindt er een sinistere wedstrijd plaats: The Long Walk. Honderd jongens nemen vrijwillig deel aan een marathon zonder duidelijk einde. De regels zijn meedogenloos: een looptempo van minstens zes kilometer per uur, geen pauze, geen genade. Tot er nog slechts één van hen over is.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Scream 7
Als er een nieuwe Ghostface-killer opduikt in het rustige plaatsje waar Sidney Prescott een nieuw leven heeft opgebouwd, wordt haar grootste angst werkelijkheid: haar dochter is het volgende doelwit. Vastbesloten om haar gezin te beschermen, moet Sidney de verschrikkingen uit haar verleden confronteren om voor eens en altijd een einde te maken aan de slachtpartijen.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
BASTA (seizoen 1)
De Videoland Original dramaserie ‘BASTA’ is een zeldzaam verhaal over de prijs van een carrière die nooit afgemaakt kon worden. De serie schetst een meeslepend portret van voetballegende Marco van Basten, een oer-Hollandse jongen met een voetbaldroom die uitgroeit tot een wereldwijd fenomeen. ‘BASTA’ vertelt de ambitie van Van Basten om de allergrootste voetballegende ooit te worden.
Van zijn tijd bij Ajax onder begeleiding van Johan Cruijff naar zijn wondergoal bij het EK en zijn jaren bij AC Milan. Maar heldendom heeft zijn prijs. De torenhoge verwachtingen, van zijn omgeving en van zichzelf, drukken zwaar op zowel zijn carrière als zijn privéleven en relatie. Van Basten is bereid alles te geven om te winnen, tot het moment waarop de fysieke en mentale pijn niet langer te negeren zijn. Hoe ver kan een man gaan voor zijn jongensdroom?
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Obsession
Nadat de mysterieuze ‘One Wish Willow’ gebroken wordt om het hart van zijn crush te winnen, krijgt een hopeloze romanticus precies wat hij heeft gevraagd. Maar al snel ontdekt hij dat sommige verlangens een duistere, sinistere prijs hebben.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl