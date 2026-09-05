Mayday

Ryan Reynolds en Kenneth Branagh bundelen hun krachten in Mayday, een actievolle buddycomedy die een verrassende draai geeft aan het klassieke spionagegenre. De film speelt zich af tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog en combineert actie, humor en een onwaarschijnlijke vriendschap.

Ryan Reynolds speelt luitenant Troy ‘Assassin’ Kelly, een talentvolle piloot van de Amerikaanse marine die wordt geselecteerd voor een uiterst geheime missie op Russisch grondgebied. De operatie loopt echter volledig uit de hand, waardoor Troy achter de vijandelijke linies strandt en er alleen voor komt te staan. Daar wordt hij ontdekt door Nikolai Ustinov, gespeeld door Kenneth Branagh. Deze norse voormalige KGB-agent heeft opvallend genoeg een grote voorliefde voor de Amerikaanse cultuur.

Troy vreest aanvankelijk dat zijn missie daarmee definitief voorbij is, maar Nikolai blijkt misschien juist zijn enige kans om levend uit Rusland te ontsnappen. Wat volgt is een onverwachte samenwerking tussen twee mannen die eigenlijk aan tegenovergestelde kanten van de Koude Oorlog staan. Terwijl ze samen een uitweg proberen te vinden, ontstaat er een bijzondere band die geen van beiden had zien aankomen.

Mayday belooft daarmee een mix van spionage, actie en comedy, gedragen door de combinatie van Reynolds en Branagh.