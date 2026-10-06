De iPhone Duo is een iPhone als geen ander, maar hoe zit het met de geliefde MagSafe-functie? Het goede nieuws is dat MagSafe ondersteund wordt, maar het werkt mogelijk niet met al je accessoires.

Sinds de iPhone 12 uit 2020 is elke nieuwe iPhone (met uitzondering van de iPhone 16e) voorzien van de hele handige MagSafe-functie. Het maakt niet alleen draadloos opladen veel makkelijker, maar zorgt ook voor een berg aan praktische MagSafe-accessoires. Net als de andere huidige iPhones ondersteunt de iPhone Duo gelukkig ook MagSafe, maar niet alle huidige Apple-accessoires met MagSafe werken ermee samen.

MagSafe in iPhone Duo: dit moet je weten

De achterkant van de ingeklapte iPhone Duo (onder de dubbele camera) werkt net als alle iPhones met MagSafe. Dat betekent dat je tot 25W draadloos en magnetisch kunt opladen. De iPhone Duo ondersteunt ook Qi2 en Qi2 25W, voor andere MagSafe-achtige opladers die deze standaard ondersteunen. Met een gecertificeerde MagSafe-oplader kun je de batterijen van de iPhone Duo in ongeveer 30 minuten tot 50% opladen.

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Beide hoesjes die Apple voor de iPhone Duo heeft (de iPhone Duo Folio met standaard en het gewone hoesje voor de iPhone Duo), ondersteunen ook MagSafe. Je hoeft de hoesjes dus niet van de iPhone af te halen om magnetisch te kunnen laden. Veel hoesjes van andere merken ondersteunen ook MagSafe, dat vaak te herkennen is aan de ring achterop.

iPhone Duo werkt niet met Apple’s kaarthouder (en mogelijk meer)

Apple verkoopt ook nog altijd haar eigen MagSafe-kaarthouder, een populair accessoire waar je drie pasjes in kan stoppen. Het grote voordeel van Apple’s kaarthouder is dat je hem makkelijk achterop je iPhone plakt, hij werkt met Zoek mijn en je hem er dus ook makkelijk af kan halen als je hem niet nodig hebt (bijvoorbeeld thuis).

Het grote probleem met de iPhone Duo, is dat deze niet hoog genoeg is. De ruimte onder de dubbele camera is te krap om daar de volledige lengte van de kaarthouder goed onder te laten passen, zoals op foto’s te zien is. Dat betekent dat deze onderaan een stukje uitsteekt. Of hij ook niet goed magnetisch blijft zitten of dat hij slechts een klein beetje uitsteekt, is nog niet bekend. Apple noemt de iPhone Duo in ieder geval niet in het rijtje van geschikte modellen.

Dit geldt mogelijk ook voor bijvoorbeeld powerbanks. Sommige powerbanks zijn zo gemaakt dat ze qua lengte aansluiten op een gewone iPhone, iPhone Pro of iPhone Pro Max. Dergelijke powerbanks passen dan dus niet op de iPhone Duo. We verwachten dat fabrikanten uiteindelijk wel met draadloze powerbanks komen die wel passen op de iPhone Duo.

Voor kaarthouders is dat nu al het geval. Er zijn enkele merken die al iPhone Duo-geschikte MagSafe-kaarthouders gemaakt hebben, soms met nog extra functies zoals een standaard. Een manier om het toch geschikt te maken, is om de kaarten vanaf de zijkant er in te laten schuiven. Daardoor kan de houder wat korter zijn dan nu het geval is.

De pre-order van de iPhone Duo start op 16 oktober 2026, met de release op vrijdag 23 oktober 2026. De prijs begint bij €2.339,-. Apple’s eigen hoesjes kosten €89,- (voor het gewone hoesje) of €149,- (voor het Folio-hoesje).

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