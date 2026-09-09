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De duurste iPhone ooit: dit zijn de prijzen van de nieuwe iPhone Duo

Nieuws iDevices 2 reacties
De iPhone Duo is Apple's eerste opvouwbare iPhone. Dit nieuwe model komt met een flink prijskaartje. In dit overzicht lees je precies wat je kwijt bent voor dit nieuwe toestel.
Sasha Koevoets -

Na jarenlange geruchten heeft Apple de opvouwbare iPhone Duo onthuld. Een van de belangrijkste vragen bij een nieuwe iPhone, is: wat kost ‘ie? Dat is – vooral bij dit toestel – een flinke smak geld dat je moet neerleggen. Lees snel verder wat de prijs voor de iPhone Duo is.

Prijs iPhone Duo

De iPhone Duo is, in tegenstelling tot de iPhone 18 Pro en IPhone 18 Pro Max, pas vanaf oktober leverbaar. De pre-order start op 16 oktober, terwijl de release een week later op de 23e is. Dit zijn de prijzen van de iPhone Duo in Nederland.

  • 256GB: €2.339,-
  • 512GB: €2.589,-
  • 1TB: €3.089,-
  • 2TB: €3.839,-

iPhone Duo met abonnement

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

De iPhone Duo is Apple’s eerste opvouwbare iPhone en meteen het duurste model uit de reeks. Dichtgeklapt gebruik je het compacte 5,4-inch buitenscherm, maar eenmaal geopend verschijnt een veel ruimer 7,6-inch OLED-display. Beide schermen ondersteunen ProMotion tot 120Hz en een always-onweergave. Binnenin zorgt de A20 Pro-chip voor krachtige prestaties, terwijl Touch ID in de zijknop de plaats inneemt van Face ID.

Voor selfies beschikt het buitenscherm over een 12-megapixelcamera met Center Stage en onder het binnenscherm zit een afzonderlijke FaceTime-camera verborgen. Achterop vind je twee 48-megapixelcamera’s: een hoofdcamera met 2x zoom van optische kwaliteit en een ultragroothoekcamera. Dankzij het vouwbare ontwerp kun je de buitenste camera’s bovendien voor selfies gebruiken, waarbij het buitenscherm als zoeker dient.

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Eindelijk officieel: dit is de iPhone Duo, Apple’s eerste opvouwbare iPhone (met een uniek ontwerp)

Na jaren van speculatie heeft Apple nu eindelijk de iPhone Duo onthuld. De eerste opvouwbare iPhone heeft een uniek ontwerp dat we nog niet bij veel andere opvouwbare smartphones gezien hebben.

iPhone Duo los toestel

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Naast de iPhone Duo zijn ook de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max aangekondigd. De prijzen voor deze toestellen vind je in ons aparte artikel.

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