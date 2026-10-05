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Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event

Welke kleur iPhone Duo kies jij? Deze twee nieuwe kleuren zijn er

Nieuws iDevices
De iPhone Duo valt niet alleen op door zijn opvouwbare ontwerp, maar ook door de afwerking. Je kunt bij Apple's eerste opvouwbare iPhone uit twee kleuren kiezen.
Sasha Koevoets -

Met de iPhone Duo brengt Apple zijn eerste opvouwbare iPhone op de markt. Het vernieuwende ontwerp trekt vanzelfsprekend de meeste aandacht, maar ook de kleur bepaalt voor een belangrijk deel hoe het toestel eruitziet. Apple houdt de keuze overzichtelijk: de iPhone Duo is verkrijgbaar in twee kleuren. In dit artikel laten we zien welke dat zijn en hoe ze eruitzien.

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Twee kleuren maken eenvoud

Waar de standaardmodellen en Pro-modellen verkrijgbaar zijn in opvallende tinten als groen, roze en bordeauxrood, kiest Apple bij de iPhone Duo voor twee neutrale kleuren. Daarmee krijgt het toestel een rustige en luxe uitstraling, al is de keuze wel een stuk beperkter.

Dit zijn de kleuren van de iPhone Duo:

  • Sterrenwit
  • Nachthemel (donkerblauw)

Sterrenwit is een lichte uitvoering met een bijna witte achterkant. Het heeft nog het meeste weg van sterrenlicht zoals Apple dat een aantal jaar geleden had. Nachthemel is een zeer donkerblauwe kleur en komt nog het meest in de buurt van middernacht zoals Apple dat eerder had.

iPhone Duo kleuren

Glanzend titanium frame

Het frame van de iPhone Duo is bij beide kleuren gemaakt van glanzend titanium, zoals bij de iPhone Air. Bij het Sterrenwit-model heeft dit een zilverachtige afwerking, terwijl het frame van de Nachthemel-variant een donkerblauwe tint heeft. Ook het scharnier kleurt mee met de gekozen uitvoering, waardoor de verschillende onderdelen één geheel vormen.

Ben je blij met deze kleuren, of had je liever iets anders gezien? Laat het weten in de poll en in de reacties!

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iPhone Duo

De iPhone Duo is de eerste opvouwbare iPhone van Apple. De iPhone Duo heeft aan de voorkant een 5,4-inch display, dat je als een boek openvouwt. Het toestel heeft een paspoort-achtig formaat, dus is iets breder en minder hoog. Als je hem openvouwt, krijg je een groter horizontaal iPad mini-achtig display van 7,6-inch. Apple heeft iOS op allerlei fronten aangepast. Zo zit de interface van veel apps aan de rechter zijkant, zodat het altijd binnen handbereik is. Er zit Touch ID op, zodat je het zowel gesloten als open kan gebruiken. Aan de achterkant zit een dubbele 48-megapixelcamera. Het voorste scherm heeft een 12-megapixel Center Stage-camera in de hoek, terwijl het binnenste scherm een frontcamera achter het display heeft.

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