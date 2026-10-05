De iPhone Duo valt niet alleen op door zijn opvouwbare ontwerp, maar ook door de afwerking. Je kunt bij Apple's eerste opvouwbare iPhone uit twee kleuren kiezen.

Met de iPhone Duo brengt Apple zijn eerste opvouwbare iPhone op de markt. Het vernieuwende ontwerp trekt vanzelfsprekend de meeste aandacht, maar ook de kleur bepaalt voor een belangrijk deel hoe het toestel eruitziet. Apple houdt de keuze overzichtelijk: de iPhone Duo is verkrijgbaar in twee kleuren. In dit artikel laten we zien welke dat zijn en hoe ze eruitzien.

Twee kleuren maken eenvoud

Waar de standaardmodellen en Pro-modellen verkrijgbaar zijn in opvallende tinten als groen, roze en bordeauxrood, kiest Apple bij de iPhone Duo voor twee neutrale kleuren. Daarmee krijgt het toestel een rustige en luxe uitstraling, al is de keuze wel een stuk beperkter.

Dit zijn de kleuren van de iPhone Duo:

Sterrenwit

Nachthemel (donkerblauw)

Sterrenwit is een lichte uitvoering met een bijna witte achterkant. Het heeft nog het meeste weg van sterrenlicht zoals Apple dat een aantal jaar geleden had. Nachthemel is een zeer donkerblauwe kleur en komt nog het meest in de buurt van middernacht zoals Apple dat eerder had.

Glanzend titanium frame

Het frame van de iPhone Duo is bij beide kleuren gemaakt van glanzend titanium, zoals bij de iPhone Air. Bij het Sterrenwit-model heeft dit een zilverachtige afwerking, terwijl het frame van de Nachthemel-variant een donkerblauwe tint heeft. Ook het scharnier kleurt mee met de gekozen uitvoering, waardoor de verschillende onderdelen één geheel vormen.

Ben je blij met deze kleuren, of had je liever iets anders gezien? Laat het weten in de poll en in de reacties!

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