Win een cadeaubon t.w.v €250,- voor een iPhone of iPad

Wil je kans maken op een cadeaubon t.w.v. €250,- voor een refurbished iPhone of iPad? Lees dan snel verder, in dit artikel vertellen we je namelijk hoe je kans maakt.

Black Friday is voorbij, maar Swappie trakteert je direct op een toffe nieuwe actie. Maak kans op een cadeaubon van €250,-, perfect te gebruiken voor een refurbished iPhone of iPad naar keuze. Hieronder vind je alles over hoe je meedoet. ​

Zo maak jij kans op deze cadeaubon

Wil je kans maken op deze fantastische cadeaubon ter waarde van €250,-? Vul dan het formulier hieronder in en vertel hoeveel oude telefoons er nog in je bureaula liggen en je doet meteen mee! Je kunt meedoen tot en met vrijdag 12 december. Daarna kiezen we willekeurig een winnaar.

Minder CO2-uitstoot door refurbished toestellen

Bij Swappie scoor je geen gewone tweedehands iPhone of iPad, maar een toestel dat uitgebreid is geïnspecteerd door vakmensen. Elke toestel passeert een uitgebreide 52-stappencontrole, waarin batterij, scherm, camera en meer volledig worden getoetst aan strenge normen en indien nodig gerepareerd worden.

Pas als het apparaat deze keuring haalt, verdient het het Swappie-label. Je profiteert daarnaast altijd van 24 maanden garantie en een batterij met ten minste 86% capaciteit voor topkwaliteit.

Refurbished is goed voor het milieu

Swappie geeft je oude telefoon een tweede leven en helpt zo de impact op het milieu fors te verminderen. Een refurbished smartphone van Swappie veroorzaakt gemiddeld 78% minder CO2-uitstoot dan een nieuw toestel, wat een flinke besparing betekent voor onze planeet. ​

Door te kiezen voor een refurbished iPhone of iPad bij Swappie bespaar je niet alleen geld, maar draag je ook bij aan het verminderen van grondstoffengebruik en energieverbruik. Zo help je actief mee aan een duurzamere toekomst.

Laden…