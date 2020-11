Als binnenkort de kerstboom weer moet worden uitgepakt en de kerstverlichting in de kamer hangt, is een extra slim stopcontact mooi meegenomen. Zeker als je er ook nog twee hebt. Dit Satechi Homekit Dual Smart Stopcontact is geschikt voor het aansluiten van bijna alle huishoudelijke apparaten, zoals ventilatoren, niet-slimme lampen, speakers, tv’s en dergelijke. Heeft een maximale output van 15A en 1800 Watt, dus je kunt behoorlijk wat apparaten aansluiten.

Bekijken: Satechi HomeKit Dual Smart Stopcontact van €59,95 voor €29,95



Dit stopcontact houdt ook het stroomverbruik van alle aangesloten apparaten in de gaten. Werkt met je bestaande 2,4GHz draadloze netwerk (dus niet 5GHz), kan via spraak worden bediend met Siri of met de Satechi Home-app. Met de Woning-app van Apple kun je aangepaste scenes maken, zoals “Goede morgen” om alle lampen aan te doen. Normaal kost dit dubbele stopcontact €59,95 maar je krijgt nu 50% korting.

Bekijk onze round-up van slimme stekkers om te zien wat er nog meer mogelijk is. Of lees onze tip over het aansturen van je kerstboomverlichting met HomeKit.