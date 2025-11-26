Apple-fans opgelet: iPhone 16 tijdelijk flink afgeprijsd met Black Friday 2025 [ADV]

Vodafone is van start gegaan met hun Black Friday-acties! Hoewel het eigenlijk pas 28 november écht de dag is, ben je bij de provider nu al aan het juiste adres voor goede aanbiedingen. Onder andere de iPhone 16 is er tijdelijk flink afgeprijsd.

Black Friday bij Vodafone

Is jouw iPhone met de laatste loodjes bezig, of was het eigenlijk allang tijd en heb je tot Black Friday gewacht met het scoren van vervanging? Dan is het moment eindelijk daar! Officieel is het pas de laatste vrijdag van november zover, maar bij Vodafone kan je nu al goede acties vinden.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Vodafone. Lees onze disclaimer.

Zo zou je kunnen gaan voor de nieuwste, de iPhone 17, maar ook de iPhone 16 is nog steeds een goede aankoop. Het mooie is dat hij ook nog eens ruim €120,- goedkoper is dan zijn opvolger. Dankzij de Black Friday-deals scoor je hem voor 624 euro, terwijl hij bij Apple zelf een prijs heeft van 869 euro. Ook sluit je jouw mobiele abonnement met korting af.

iPhone 16: krachtig en veelzijdig

De iPhone 16 is een compact toestel van 6,1 inch, waardoor hij goed met één hand te bedienen is. Aan de binnenkant is de krachtige A18-chip te vinden. Die zorgt ervoor dat alle taken soepel verlopen, ook de Apple Intelligence-functies. Dat is sinds kort eindelijk in het Nederlands beschikbaar en laat je in een handomdraai teksten schrijven en herschrijven, maar ook je eigen emojis maken. Krijg daarnaast informatie over producten of objecten om je heen via je camera.

Om dit op te roepen, gebruik je de Cameraregelaar-knop. Die zet je ook in om verschillende instellingen te beheren in de Camera-app, in te zoomen en je uiteindelijke foto te maken. Die camera is overigens een zogenaamde Fusion Camera, wat betekent dat je met één cameralens meer functies hebt. Er zitten twee lenzen achterop het toestel, een 48 megapixel-hoofdcamera en een ultragroothoekcamera van 12 megapixel, maar de eerste gebruik je ook om in te zoomen en die tweede om macrofoto’s te schieten. Leuk is ook dat je de foto’s vervolgens bewerkt op basis van kunstmatige intelligentie.

Verder is-ie uitgerust met de Actieknop. Wat die precies doet, stel je zelf in. De apps die hier direct mee werken zijn beperkt, maar één daarvan is Opdrachten. Daardoor worden de mogelijkheden opeens toch eindeloos. Zo kan je bijvoorbeeld instellen dat met één druk op deze knop Spotify geopend wordt.

Ook iPhone 17 en iPhone Air tijdens Black Friday goedkoper

Wil je toch een nieuwer of groter model? Ook de iPhone 17 en iPhone Air haal je momenteel voor een lagere prijs dan normaal in huis. Voor de reguliere 17 ben je nu €744,- kwijt, terwijl Apple er €969,- voor vraagt. De iPhone Air is Apple’s dunste iPhone ooit en is met 6,5 inch net wat groter dan de iPhone 17. Bij Vodafone kost deze je gedurende de actieperiode €912,-. Dat is maar liefst €317,- minder dan de adviesprijs.

Haal de iPhone 16 met Black Friday-korting in huis

Tijdelijk haal je de iPhone 16 extra voordelig in huis dankzij Black Friday bij Vodafone. In plaats van de adviesprijs van Apple van €869,- betaal je nu €624,-. Daarnaast ontvang je tot €2,50 korting per maand op je Red-abonnement. De hoogste korting ontvang je als je kiest voor Unlimited, maar natuurlijk ontvang je ook voordeel als je kiest voor één van de andere Red-abonnementen.

Heb je thuis internet van Ziggo? Dan profiteer je van nog meer voordeel! Zo krijg je tot €7,50 extra korting per maand op je mobiele abonnement, een gratis tv-pakket en dubbele data. Geen klant van Ziggo, maar ben je wel jonger dan 28 jaar? Ook dan krijg je tot €7,50 korting per maand op je abonnement.

Je maakt vervolgens gebruik van het betrouwbare en razendsnelle 5G-netwerk van Vodafone. Er zijn nooit snelheidsbeperkingen en je ontvangt altijd een maximale downloadsnelheid van 1Gbit/s. Door het ruime aanbod aan bundels is er altijd eentje die bij je past: van 3GB tot 30GB en onbeperkt. Of kies voor 50GB en deel één bundel met je gezinsleden.