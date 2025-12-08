Alternatief voor AirPods met actieve noise cancelling tijdelijk minder dan €100,

Wil je kwalitatieve oordopjes zonder meteen veel uit te geven aan AirPods? Goed nieuws: dit noise cancelling-alternatief kost nu de helft. Hieronder vind je alle specificaties overzichtelijk op een rij.​

Zoek je nieuwe oordopjes die qua kwaliteit en functies vergelijkbaar zijn met de AirPods, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Dan hebben we goed nieuws voor je! We hebben namelijk een zeer aantrekkelijk alternatief gevonden dat niet alleen actief ruisonderdrukking biedt, maar ook beschikt over een transparantiemodus en extra bescherming tegen zweet en water.

De Beats Studio Buds+ zijn momenteel het beste alternatief voor de Apple AirPods en zijn tijdelijk met een flinke korting verkrijgbaar. In plaats van de gebruikelijke prijs van €199,95, kun je deze oordopjes nu al voor slechts €99,- scoren bij Amazon. Dit maakt ze een interessante keuze voor wie op zoek is naar kwalitatief goede draadloze oordopjes met premium functies. Wil je weten wat deze oordopjes allemaal te bieden hebben? Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste specificaties en eigenschappen.

Deze oordopjes zijn een must voor elke iPhone-gebruiker

De Beats Studio Buds+ zijn de ideale keuze als je de kwaliteit van AirPods wilt ervaren zonder het bijbehorende prijskaartje. Waar ze normaal gesproken €199,- kosten, haal je ze nu al voor maar €99,- in huis, een uitstekende deal voor deze hoogwaardige oordopjes. Met een krachtige bas zijn ze perfect voor techno-liefhebbers en sporters. Ze bieden daarnaast effectieve actieve ruisonderdrukking (ANC), een transparantiemodus en IPX4-waterbestendigheid, waardoor ze goed bestand zijn tegen zweet en regen en stevig op hun plek blijven tijdens het sporten.

Wat betreft gebruiksgemak: de batterij gaat tot 9 uur mee per lading, met in totaal 36 uur als je het oplaaddoosje meerekent. Dankzij Bluetooth 5.3 is de verbinding stabiel en je kunt kiezen uit 4 verschillende formaten siliconen oordopjes voor optimaal draagcomfort. De fysieke knoppen zorgen ervoor dat je eenvoudig het volume, de muziek en ANC kunt bedienen, terwijl de ingebouwde microfoons zorgen voor heldere gesprekken. Bovendien werken ze naadloos samen met al je Apple-apparaten.

Specificatie Beats Studio Buds+ AirPods 4 (ANC) AirPods Pro (2/3) Prijs (NL) tijdelijk 99 euro vanaf 149 euro vanaf 229 euro Batterij 9 uur (36 uur met case) 4-5 uur (20-30 uur met case) 6 uur (30 uur met case) ANC Ja, sterk met transparantiemodus Ja, basis Ja, topklasse Waterbestendigheid IPX4 (zweet/regen) IP54 IP54 Gewicht per bud 5 gram 4,3 gram 5,3 gram Tips/Pasvorm 4 siliconen tips Open design Siliconen tips Compatibiliteit Apple + Android (Fast Pair) Apple-only Apple-only Bediening Fysieke knoppen Knijpgebaren Knijpgebaren + stem

Beats Studio Buds+ of AirPods Pro: waar zit het verschil?

De Beats Studio Buds+ en AirPods Pro verschillen op meerdere vlakken, je keuze tussen de twee is afhankelijk van waar je prioriteiten liggen. Als we kijken naar de prijs dan winnen de Beats overtuigend: ze zijn verkrijgbaar vanaf €99,-, terwijl de AirPods Pro starten bij €189,-. Dit maakt de Studio Buds+ een aantrekkelijk alternatief voor wie premiumfuncties wil zonder gelijk veel uit te geven. Qua batterijduur scoren de Beats beter met 9 uur speeltijd per lading en 36 uur totaal met de case, tegenover ongeveer 4,5 uur en 24 uur voor de AirPods Pro, de Studio Buds+ zijn daarmee ideaal voor lange dagen zonder dat je tussendoor hoeft op te laden.​

Connectiviteit en bediening verschillen duidelijk tussen de twee. De Beats werken met Bluetooth 5.3 en Fast Pair, dus ze koppelen makkelijk met Apple én Android. De AirPods Pro zijn vooral gemaakt voor Apple dankzij de U1-chip, met handige extras zoals automatisch wisselen tussen je iPhone en iPad, en betere Find My-functies. Beide zijn IPX4-waterbestendig voor sporten, maar de Beats hebben simpele drukknoppen, terwijl de AirPods Pro met aanraking werken.

Bij geluid en ruisonderdrukking merk je het grootste verschil tussen de twee. Beide modellen hebben actieve noise cancelling (ANC), maar de AirPods Pro dempen veel natuurlijker en krachtiger, met slimme extra’s zoals hoofdtracking en automatische audio-aanpassingen. De Beats Studio Buds+ leveren juist een vette, krachtige bas en blokkeren omgevingsgeluiden zoals verkeer effectief en zijn perfect voor liefhebbers van techno of muziek met diepe bassen.