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Volvo EX90

Deze Volvo-modellen krijgen Dolby Atmos via CarPlay – en zijn daarmee een van de eersten

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Volvo heeft opnieuw een uitbreiding aangekondigd voor de Dolby Atmos-support voor Apple Music. Met de nieuwste update werkt het ook rechtstreeks in CarPlay op geschikte modellen.
Benjamin Kuijten -

Een maand geleden kondigde Volvo aan dat een hele reeks aan recente modellen standaard Apple Music ingebouwd krijgen, waarvan sommige zelfs ruimtelijke audio via Dolby Atmos ondersteunen. Maar de Zweedse autofabrikant is CarPlay gelukkig nog niet vergeten. Dankzij een nieuwe update krijgen sommige modellen ook Dolby Atmos in CarPlay zelf.

Volvo met Dolby Atmos in CarPlay

In een persbericht over nieuwe veiligheidsfuncties voor de nieuwste automodellen, kondigt het automerk de nieuwe ondersteuning aan. Met de nieuwste software-update, die draadloos geïnstalleerd kan worden, krijgen de EX90 en ES90 ondersteuning voor ruimtelijke audio in CarPlay. Dat betekent dat je voor de beste geluidskwaliteit niet uit de CarPlay-interface hoeft te gaan. Je kunt daardoor de onlangs toegevoegde aparte Apple Music-app links laten liggen als je graag met ruimtelijke audio wil luisteren, maar ook CarPlay wil gebruiken voor bijvoorbeeld navigatie.

Dolby Atmos in CarPlay

Volvo is daarmee een van de eerste automerken dat Dolby Atmos rechtstreeks in CarPlay ondersteunt. Het zal niet alleen werken via Apple Music, maar ook met (toekomstige) muziekdiensten die Dolby Atmos aanbieden via hun CarPlay-app. De enige voorwaarde is dat de EX90 en ES90 uitgerust zijn met het Bowers & Wilkins-geluidssysteem. Dit kan bij aanschaf geconfigureerd worden.

Ook in EX60, maar pas later

Ook de nieuwe Volvo EX60 krijgt Dolby Atmos in Apple CarPlay, zo is te lezen in hetzelfde persbericht. De EX60 wordt vanaf dit najaar geleverd aan de allereerste kopers, maar op dit moment zit CarPlay daar nog niet in. Volvo zegt dat draadloze CarPlay “in de loop van 2026” beschikbaar komt in de nieuwe Volvo EX60. Vermoedelijk staat de benodigde software-update daarvoor op de planning voor aankomende november, zo blijkt uit hands-on video’s van YouTubers. We verwachten dan dat de Dolby Atmos-update van vandaag meteen inbegrepen is.

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CarPlay

Apple CarPlay zorgt ervoor dat je allerlei belangrijke iPhone-functies veilig kunt gebruiken in de auto. Je kan ermee navigeren, muziek bedienen, bellen, berichten sturen en meer. Er zijn diverse apps voor CarPlay beschikbaar, waaronder WhatsApp op CarPlay, Spotify en Google Maps. Haal meer uit CarPlay met deze tips en apps! Inmiddels is er ook een volledige nieuwe generatie CarPlay, waarbij alle schermen van een auto (indien aanwezig) aangestuurd en aangepast kunnen worden. Daarbij zijn er ook veel meer widgets en kan CarPlay standaardfuncties van de auto bedienen, zoals de klimaatbeheersing en radio.

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