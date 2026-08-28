Zien: ‘Zo ziet de opvouwbare iPhone er van binnen uit’

De opvouwbare iPhone combineert twee schermhelften in een opvallend dun ontwerp. Dat vraagt om een slimme indeling van alle onderdelen. Nieuwe foto’s en een video tonen mogelijk hoe Apple het moederbord en de verbinding met het scharnier heeft vormgegeven.

Moederbord van opvouwbare iPhone gelekt

De beelden verschenen onder meer op X en Chinese sociale media. Hierop zijn meerdere onderdelen te zien die afkomstig zouden zijn uit de opvouwbare iPhone. Op de beelden zijn onder meer de processor, een aansluiting voor het scharnier en een connector voor een flexibele kabel te herkennen.

@tim_cook iPhone fold hardware good I hope next year updated pic.twitter.com/BWgwewLVxy — Lusi Roy (@LusiRoy7) August 24, 2026

Ook op het Chinese platform Baidu verscheen een schema van onderdelenleverancier MIJING. Daarop zijn dezelfde componenten te zien, voorzien van nummers die binnen de reparatie-industrie worden gebruikt. De verschillende afbeeldingen lijken daardoor allemaal hetzelfde moederbord te tonen. De echtheid van het beeldmateriaal is niet vastgesteld. Het is dus nog niet met zekerheid te zeggen dat de onderdelen daadwerkelijk voor Apples opvouwbare iPhone bestemd zijn.

Dit weten we al over de iPhone Ultra

De eerste opvouwbare iPhone krijgt naar verwachting een scherm van 5,5-inch aan de buitenkant. Na het openvouwen verschijnt een groter scherm van 7,8-inch. Apple zou het toestel voorzien van de A20 Pro-chip en een batterij met een capaciteit van ongeveer 5.000 mAh.

Aan de achterkant komt een dubbel camerasysteem met twee 48-megapixelcamera’s. Zowel in het scherm aan de binnenkant als aan de buitenkant zou bovendien een 18-megapixelcamera zitten. Mogelijk kiest Apple voor Touch ID in plaats van Face ID, zodat er minder onderdelen rond het scherm nodig zijn.

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Deze nieuwe iPhone wordt naar verwachting onthuld tijdens het september event van Apple, dat gehouden wordt op woensdag 9 september 2026. We hebben alle verwachtingen voor het iPhone-event voor je op een rijtje gezet.