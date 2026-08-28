Uitgelicht - Alles over het iPhone-event van 9 september
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Vooruitblik op Apple’s grote iPhone-event van 2026: deze producten kun je op 9 september verwachten

Zien: ‘Zo ziet de opvouwbare iPhone er van binnen uit’

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De eerste vouwbare iPhone wordt waarschijnlijk volgende maand onthuld. Een nieuw lek geeft ondertussen meer aanwijzingen over de techniek die Apple erin verwerkt.
Sasha Koevoets -

De opvouwbare iPhone combineert twee schermhelften in een opvallend dun ontwerp. Dat vraagt om een slimme indeling van alle onderdelen. Nieuwe foto’s en een video tonen mogelijk hoe Apple het moederbord en de verbinding met het scharnier heeft vormgegeven.

Moederbord van opvouwbare iPhone gelekt

De beelden verschenen onder meer op X en Chinese sociale media. Hierop zijn meerdere onderdelen te zien die afkomstig zouden zijn uit de opvouwbare iPhone. Op de beelden zijn onder meer de processor, een aansluiting voor het scharnier en een connector voor een flexibele kabel te herkennen.

Ook op het Chinese platform Baidu verscheen een schema van onderdelenleverancier MIJING. Daarop zijn dezelfde componenten te zien, voorzien van nummers die binnen de reparatie-industrie worden gebruikt. De verschillende afbeeldingen lijken daardoor allemaal hetzelfde moederbord te tonen. De echtheid van het beeldmateriaal is niet vastgesteld. Het is dus nog niet met zekerheid te zeggen dat de onderdelen daadwerkelijk voor Apples opvouwbare iPhone bestemd zijn.

Dit weten we al over de iPhone Ultra

De eerste opvouwbare iPhone krijgt naar verwachting een scherm van 5,5-inch aan de buitenkant. Na het openvouwen verschijnt een groter scherm van 7,8-inch. Apple zou het toestel voorzien van de A20 Pro-chip en een batterij met een capaciteit van ongeveer 5.000 mAh.

Aan de achterkant komt een dubbel camerasysteem met twee 48-megapixelcamera’s. Zowel in het scherm aan de binnenkant als aan de buitenkant zou bovendien een 18-megapixelcamera zitten. Mogelijk kiest Apple voor Touch ID in plaats van Face ID, zodat er minder onderdelen rond het scherm nodig zijn.

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Deze nieuwe iPhone wordt naar verwachting onthuld tijdens het september event van Apple, dat gehouden wordt op woensdag 9 september 2026. We hebben alle verwachtingen voor het iPhone-event voor je op een rijtje gezet.

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Over een maandje staat het iPhone-event van 2026 op de planning. Tijd dus om vooruit te blikken en dit zijn de aankondigingen die je in september 2026 van Apple kan verwachten.
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iPhone Fold

De iPhone Fold wordt de eerste opvouwbare iPhone die Apple uit gaat brengen. De naam van dit opvouwbare toestel is nog niet bekend, maar wordt in het geruchtencircuit als iPhone Fold of iPhone Foldable aangeduid. Het wordt een iPhone met aan de voorkant een display, dat je als een boek openvouwt. Binnenin zit een groter iPad mini-achtig display, waarbij de vouw zo goed als onzichtbaar zou zijn. Opgevouwen zou het het formaat van een paspoort hebben. Er gaan al jarenlang geruchten over een opvouwbare iPhone, maar in 2026 zou hij dan echt gaan komen.

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