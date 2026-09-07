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Apple CarPlay in een auto

Claude nu ook in CarPlay: dit kun je met de app in de auto

Nieuws Apps 1 reactie
AI-dienst Claude heeft nu ook een CarPlay-versie. Daarmee kun je tijdens het rijden vragen stellen aan de AI-chatbot. Het is niet de eerste AI-dienst die in CarPlay werkt.
Benjamin Kuijten -

Sinds iOS 26.4 ondersteunt Apple in CarPlay ook spraakgestuurde AI-apps, zodat je onderweg in de auto een vraag kan stellen waar je tijdens het rijden graag antwoord op wil hebben. Dat kunnen autogerelateerde vragen zijn, maar je kan ook over elk ander onderwerp praten. Als Claude jouw favoriet is op dit gebied, kun je deze nu ook in CarPlay gebruiken.

Claude nu in CarPlay

In april kreeg ChatGPT al CarPlay-ondersteuning en een paar weken later volgde ook Perplexity met een CarPlay-app. Qua opbouw is de app van Claude gelijk aan die van de andere apps, wat vooral komt omdat ze zich moeten houden aan de template die Apple hen biedt. Zodra je de app opstart zie je een lijst van eerdere gespreksonderwerpen waar je het met Claude over gehad hebt. Tik erop en je kunt hier verder over praten. Een nieuw gesprek beginnen kan uiteraard ook.

Chatten met Claude in CarPlay

Om te zorgen voor zo min mogelijk afleiding, is de interface van de app erg simpel. In beeld zie je alleen staan dat Claude aan het luisteren is, met een knop om te stoppen met praten of om de microfoon te muten. Het gesprek verschijnt verder ook niet als tekst op het scherm. De AI-stem van Claude hoor je dus over de speakers. In onze test spreekt hij in eerste instantie Engels, maar je kunt zelf vragen om voortaan Nederlands te praten. Al is er wel sprake van een flink accent.

Om de app te kunnen gebruiken, moet je Claude uiteraard wel toestemming geven tot je microfoon. Dat kan alleen vanuit de iPhone-app, dus doe dat eerst voordat je het in CarPlay wil gebruiken.

Claude verschijnt automatisch op je CarPlay-scherm zodra je de nieuwste versie van de Claude-app op je iPhone hebt staan. Zorg er dus voor dat deze up-to-date is. Je kunt Claude eventueel op een eerdere pagina van je CarPlay-apps zetten. Hoe je dat doet, lees je in onze tip over het indelen van je CarPlay-apps.

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Claude by Anthropic

Claude by Anthropic

Versie 1.260831.1

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad
Vereist
iOS 18.0+
Grootte
157.38 MB
Uitgever
Anthropic PBC
Leeftijd
17+
Talen

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CarPlay

Apple CarPlay zorgt ervoor dat je allerlei belangrijke iPhone-functies veilig kunt gebruiken in de auto. Je kan ermee navigeren, muziek bedienen, bellen, berichten sturen en meer. Er zijn diverse apps voor CarPlay beschikbaar, waaronder WhatsApp op CarPlay, Spotify en Google Maps. Haal meer uit CarPlay met deze tips en apps! Inmiddels is er ook een volledige nieuwe generatie CarPlay, waarbij alle schermen van een auto (indien aanwezig) aangestuurd en aangepast kunnen worden. Daarbij zijn er ook veel meer widgets en kan CarPlay standaardfuncties van de auto bedienen, zoals de klimaatbeheersing en radio.

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Ik had al wel een hele tijd een widget van Claude, maar die deed eigenlijk helemaal niks. Alle knoppen werkten niet.

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