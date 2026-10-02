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Twelve South AirFly Drive

Nieuw: dit is de kleinste draadloze CarPlay-adapter op de markt (en ook nog een bekend merk)

Nieuws Accessoires
Accessoiremaker Twelve South heeft een nieuw accessoire aangekondigd. De AirFly Drive maakt het mogelijk om draadloos met Apple CarPlay te verbinden, ook als jouw auto dat eigenlijk niet ondersteunt.
Daniel Vischjager -

Met de AirFly Drive geeft het merk een twist aan de bekende AirFly-accessoires voor in het vliegtuig. Met bijvoorbeeld de AirFly Pro, die al in 2019 werd aangekondigd, kun je AirPods verbinden met het in-flight entertainmentsysteem. Deze systemen ondersteunen nog lang niet altijd bluetoothaccessoires. Nu zet Twelve South dus de stap naar de auto.

Twelve South AirFly Drive brengt draadloze CarPlay naar meer auto’s

Apple CarPlay is van origine een bedraad systeem. Steeds meer automodellen ondersteunen echter ook een draadloze variant. Dat werkt makkelijker, omdat je je telefoon bij het instappen gewoon in je zak of in je tas kunt laten, terwijl CarPlay automatisch verbindt. Oudere auto’s en sommige nieuwe modellen ondersteunen dit niet. Voor die mensen zijn accessoires als de Twelve South AirFly Drive bedoeld.

De AirFly Drive heeft een usb-a-aansluiting aan de achterkant. Dit steek je in de auto, waarna je CarPlay kunt instellen. Heb je een usb-c-aansluiting nodig voor CarPlay, dan gebruik je het meegeleverde koppelstuk. Dit koppelstuk maakt het accessoire nauwelijks groter. Het is verstandig dat er gekozen is voor usb-a als standaard, want oudere auto’s zonder draadloze CarPlay zullen meestal ook geen usb-c aanbieden voor bedrade CarPlay. Met de knop aan de voorkant van de adapter schakel je tussen de maximaal twee gekoppelde telefoons. Dat mag ook Android zijn, want het accessoire biedt ook ondersteuning voor Android Auto.

Twelve South AirFly Drive formaat

Bij iCulture hebben we al vaker dergelijke adapters gereviewd, zoals de Buddi Play 3, AAWireless TWO+ en de CPLAY2air. Nu is de Buddi Play 3 al vrij compact (usb-stickformaat), maar de nieuwe dongel van Twelve South doet daar nog een schepje bovenop. Zoals je ziet op de foto’s, is deze adapter nog veel kleiner, met iets meer dan 2 bij 2 centimeter. Iets wat ook niet alle makers van CarPlay-dongels doen, is een zwarte én een witte variant maken. Bij Twelve South heb je de keuze om het bij je interieur te laten passen, al zal dat voor de meeste mensen zwart zijn.

Eerder was de Europese pagina van de AirFly Drive beschikbaar en toonde het merk een prijs van €49. Op het moment van schrijven krijg je een foutmelding bij het openen van de website, maar dat zal vast worden opgelost. Tot die tijd kun je voor meer foto’s en details terecht op de Amerikaanse website van Twelve South.

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CarPlay

Apple CarPlay zorgt ervoor dat je allerlei belangrijke iPhone-functies veilig kunt gebruiken in de auto. Je kan ermee navigeren, muziek bedienen, bellen, berichten sturen en meer. Er zijn diverse apps voor CarPlay beschikbaar, waaronder WhatsApp op CarPlay, Spotify en Google Maps. Haal meer uit CarPlay met deze tips en apps! Inmiddels is er ook een volledige nieuwe generatie CarPlay, waarbij alle schermen van een auto (indien aanwezig) aangestuurd en aangepast kunnen worden. Daarbij zijn er ook veel meer widgets en kan CarPlay standaardfuncties van de auto bedienen, zoals de klimaatbeheersing en radio.

CarPlay in iOS 16 met achtergrond.
Wat is CarPlay en wat kun je ermee? De beste tips voor CarPlay CarPlay Dashboard gebruiken CarPlay-apps en notificaties instellen De beste CarPlay-apps De beste navigatie-apps met CarPlay Tanken met CarPlay Parkeren met CarPlay De beste radio- en podcast-apps voor CarPlay Deze autoradio's hebben CarPlay

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