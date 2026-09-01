Sonos pakt uit met nieuwe hardware, want de Ace Ultra en Beam Ultra zijn onthuld. Daarnaast krijgt ook bestaande hardware een nieuw kleurtje. Dit is er allemaal aangekondigd.

Tijdens een speciaal evenement in New York presenteerde Sonos de nieuwe Beam Ultra en Ace Ultra, terwijl de bestaande Play-speaker een extra kleuroptie krijgt. Het is de grootste aankondiging van het bedrijf sinds de mislukte app-update van 2024 en meteen de eerste grote stap onder de nieuwe koers die CEO Tom Conrad voor Sonos uitstippelt. We zetten de belangrijkste vernieuwingen, prijzen en releasedata voor je op een rij.

Sonos Beam Ultra

De Sonos Beam Ultra volgt de bestaande Sonos Beam op. Hoewel de soundbar uiterlijk veel weg heeft van zijn voorganger, is hij van binnen volledig opnieuw ontworpen. Daardoor klinkt het geluid volgens Sonos ruimtelijker en komen stemmen duidelijker naar voren.

De Beam Ultra biedt 7.1.2-kanaals surroundgeluid met Dolby Atmos. Twee omhooggerichte speakers weerkaatsen het geluid via het plafond en zorgen zo voor hoorbare hoogte-effecten. Ook de middenspeaker is vernieuwd, terwijl AI-gestuurde spraakversterking dialogen duidelijker maakt.

De vorige generatie Beam bood ook al ondersteuning voor Dolby Atmos, maar daar ging het nog om een gevirtualiseerde versie van de ruimtelijke audio door het ontbreken van omhoog gerichte speakers.

Met een breedte van 75 centimeter is de Beam Ultra ongeveer 10 centimeter breder dan zijn voorganger. Wel is hij wat minder hoog (63mm in plaats van 68mm), zodat je hem makkelijker voor een televisie kan zetten zonder dat het beeld geblokkeerd wordt. Ook ondersteunt de soundbar voortaan Bluetooth 5.3, zodat je muziek rechtstreeks vanaf je smartphone of een ander apparaat kunt afspelen. De Beam Ultra krijgt een prijskaartje mee vanaf €699,- en is verkrijgbaar in het wit en zwart.

Sonos Ace Ultra

Ook de Sonos Ace-hoofdtelefoon krijgt voortaan het Ultra-label. De Ace Ultra volgt het oorspronkelijke model uit 2024 op en behoudt grotendeels hetzelfde ontwerp. Een opvallende functie is Headphone linking, waarmee je met één druk op de knop het geluid van een geschikte Sonos-speaker naar de koptelefoon stuurt (en vice versa) – zonder dat je telefoon binnen bereik hoeft te zijn.

Ook de actieve ruisonderdrukking is verbeterd. De Ace Ultra beschikt over tien microfoons, tegenover acht bij zijn voorganger, wat omgevingsgeluid tot tweemaal zo effectief onderdrukt als voorheen. De dynamische drivers van 40 millimeter zijn vernieuwd en de adaptieve equalizer herkent en corrigeert het geluid automatisch wanneer bijvoorbeeld een bril, sieraden of je haar de afsluiting van de oorschelpen beïnvloeden. Via de Sonos-app kun je het geluid bovendien zelf aanpassen met een 3-bands of uitgebreidere 8-bands equalizer.

Verder zijn de oorschelpen iets groter en bieden ze meer ruimte rond de oren. Met een gewicht van circa 322 gram is de koptelefoon ongeveer 10 gram zwaarder dan zijn voorganger. De accuduur is verhoogd naar maximaal 35 uur met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld. Is de batterij leeg, dan levert drie minuten opladen weer ongeveer drie uur luistertijd op. De Sonos Ace Ultra krijgt een adviesprijs van €449,- en verschijnt in zwart, wit, agave en zand.

Bonus: nieuwe kleur Sonos Play

Sonos heeft geen volledig nieuwe versie van de Sonos Play aangekondigd, maar brengt de draagbare speaker wel uit in de kleur Sand. Deze lichtbeige uitvoering komt naast de bestaande varianten in zwart en wit te staan. Aan de binnenkant verandert niets: dezelfde functies en specificaties als de modellen die eerder dit jaar verschenen.

De draagbare Sonos Play-speaker werd dit voorjaar uitgebracht en in onze review waren wij daar best positief over.

Bekijk ook Review Sonos Play: de perfecte balans tussen draagbaarheid en geluidskwaliteit In deze review lees je over onze ervaringen met de Sonos Play. Deze draadloze speaker werkt met AirPlay 2, maar heeft ook Bluetooth en allerlei andere prettige functies.

De Sonos Play is een draagbare speaker die je via wifi en Bluetooth 5.3 kunt gebruiken. De speaker produceert stereogeluid met twee gerichte tweeters en een midwoofer. Deze speaker heeft ondersteuning voor AirPlay 2, zodat je rechtstreeks muziek kunt afspelen. Ook gaat deze speaker op een volle batterij 24 uur mee en dankzij de IP67-certificering is hij volledig stofdicht en kun je hem maximaal een halfuur op één meter diepte onder water gebruiken. De Sonos Play in Sand kost net als de bestaande kleuren €349,-.

De Sonos Play-speaker in de kleur Sand

Beschikbaarheid Sonos Beam en Ace Ultra

Deze nieuwe Sonos-producten zijn vanaf 1 september 2026 te pre-orderen en worden vanaf 29 september 2026 geleverd. Wil je ze als een van de eersten in huis halen of meteen de laagste prijs vinden? Via de onderstaande links bekijk je de actuele prijzen en beste deals bij verschillende retailers.