Sonos heeft een nieuw softwareplatform aangekondigd met de naam Sonos 27. Het wordt de start van een nieuw tijdperk bij de speakerfabrikant en brengt meerdere nieuwe functies.

Na het debacle met de mislukte Sonos-app, gaat het bedrijf met het Sonos 27-platform in de herkansing. Het gaat om een rebranding van de software waar de speakers mee samenwerken, waarbij er een focus ligt op een verbeterde werking en interface van de app, nieuwe manieren om je muziek te bedienen met AI en betere samenwerking tussen verschillende Sonos-speakers.

De aankondiging van de nieuwe Sonos-functies valt samen met de aankondiging van de nieuwe Sonos Beam Ultra en Sonos Ace Ultra. Daarover lees je meer in ons eerdere artikel.

Bekijk ook Sonos onthult twee Ultra-nieuwkomers: dit zijn de Beam Ultra-soundbar en Ace Ultra-hoofdtelefoon Sonos pakt uit met nieuwe hardware, want de Ace Ultra en Beam Ultra zijn onthuld. Daarnaast krijgt ook bestaande hardware een nieuw kleurtje. Dit is er allemaal aangekondigd.

Sonos 27 brengt deze nieuwe functies

Het is voor het eerst dat Sonos het eigen systeem een eigen naam geeft in de vorm van Sonos 27, al is niet duidelijk of dit betekent dat er ieder jaar een nieuwe grote update komt. De belangrijkste nieuwe functies vinden we op het gebied van AI.

Sonos komt met zijn eigen AI-assistent met de naam Sonos 27voice. Je kan daarmee muziek aanvragen op een natuurlijke manier, zonder dat je specifieke commando’s hoeft te onthouden zoals met de vorige stemassistent. Wil je bijvoorbeeld in de woonkamer een muzieknummer afspelen dat je twee dagen geleden in de slaapkamer geluisterd hebt, dan kun je dat gewoon op die manier vragen. Het is niet helemaal duidelijk of de Sonos 27voice ook Nederlands ondersteunt.

In het verlengde hiervan biedt Sonos je straks ook de mogelijkheid om een andere AI-chatbot te gebruiken. Onder de noemer Sonos 27mcp, kun je elke externe AI-assistent aan je systeem koppelen. Als voorbeeld noemt Sonos zelf de ondersteuning met ChatGPT. Zo kan je vanuit de ChatGPT-app eenvoudig vragen om muziek af te spelen binnen je Sonos-systeem. Je hoeft daarbij niet je huidige chat te verlaten. Sonos werkt zelfs aan de mogelijkheid om je eigen AI-agent te maken, met een eigen taalmodel, stem en persoonlijkheid. Dit wordt ook wel de Sonos Custom Agents genoemd.

Sonos Fabric: betere samenwerking tussen speakers

Meerdere Sonos-speakers in huis staan via het overkoepelende systeem met elkaar in verbinding, zodat je bijvoorbeeld makkelijk achterspeakers kan toevoegen aan je home cinema-set. Met de nieuwe systeemfunctie Sonos Fabric herkennen producten elkaar beter en kunnen ze zich aanpassen aan hoe je ze op dat moment gebruikt. Hieraan gelinkt zijn twee nieuwe functies: Headphone Linking en Portable Surrounds.

Headphone Linking komt als Early Acces-functie beschikbaar en laat je de nieuwe Sonos Ace Ultra-hoofdtelefoon rechtstreeks met je Sonos-systeem verbinden. Dit was een ontbrekende functie van de eerste Sonos Ace-hoofdtelefoon, dat nog volledig zelfstandig werkte. Met deze nieuwe functie kun je muziek gemakkelijker verplaatsen van je hoofdtelefoon naar speakers in de buurt, en andersom.

Met Portable Surrounds is het voor het eerst mogelijk om draagbare speakers zoals de Sonos Move 2 en de Sonos Play in te zetten als surroundspeakers voor je home cinema-set. Zodra ze op de juiste plek staan ten opzichte van je soundbar en eventuele subwoofer, worden ze automatisch ingesteld als achterspeakers. De techniek die hiervoor zorgt wordt door Sonos het Sonos Positioning Technology genoemd.

Verbeterde navigatie en meer voor de Sonos-app

Sonos durft het ook weer aan om aan de app te sleutelen. In het persbericht zegt het merk dat de vernieuwde app, die nu de naam Sonos 27app gekregen heeft, samen met de Sonos-community ontwikkeld én uitgebreid getest is. Volgens Sonos is navigeren makkelijker en intuïtiever geworden. Deze nieuwe navigatie is al een tijdje in te schakelen als je dat wil, via de instellingen van de Sonos-app. Het brengt een menubalk onderaan, met een aparte knop voor het systeem en de zoekfunctie. Vanaf 8 september wordt het voor iedereen uitgerold en zal dit de standaard zijn, al is niet duidelijk of Sonos in de tussentijd nog meer gesleuteld heeft aan de bediening.

Dit zijn in het kort dus alle nieuwe functies:

Sonos 27voice

Sonos 27mcp

Headphone Linking (Sonos Fabric)

Portable Surrounds (Sonos Fabric)

Verbeterde Sonos 27app

Het nieuwe Sonos 27-platform komt beschikbaar voor alle huidige Sonos S2-producten (dat zijn nagenoeg alle gangbare modellen). De portable surrounds-functie komt ook vanaf 8 september beschikbaar.

Sonos Versie 88.1.9 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 18.0+ Grootte 229.52 MB Uitgever Sonos, Inc. Leeftijd 12+ Talen