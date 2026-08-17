Sonos draagbare speaker

Sonos laat je vanaf nu weer muziek bedienen vanaf het toegangsscherm: zo zet je het aan

Nieuws Apps 1 reactie
Na drie jaar biedt Sonos weer de mogelijkheid om je muziek te bedienen vanaf het toegangsscherm van je iPhone. Je moet hiervoor wel de nieuwe Live Activiteit inschakelen.
Benjamin Kuijten -

Het is alweer ruim drie jaar geleden dat Sonos de functie verwijderde waarmee je de muziek vanaf het toegangsscherm kon bedienen. Afgelopen februari beloofde Sonos al dat de functie terug zou keren en met de update van vandaag is dat eindelijk zover. Dankzij een Live Activiteit zie je welk nummer er afgespeeld wordt, op welke Sonos-speakers, kun je pauzeren en meer. Maar je moet het wel eerst aan zetten en dat zit nogal verstopt.

Sonos terug op het iPhone-toegangsscherm

De nieuwe muziekbediening van je Sonos-speakers op het toegangsscherm werkt, zoals wij in februari al vermoedden, dus via een Live Activiteit. Dit is een handige iPhone-functie waarmee je een gebeurtenis live kan volgen. Denk aan een tussenstand van een live sportwedstrijd, maar ook een maaltijdbezorging of een reservering van een taxi. Sonos gebruikt dit nu dus om informatie te tonen over het huidige nummer dat op dit moment op je speakers afgespeeld wordt.

In de Live Activiteit zie je de artiest, het album en de titel van het nummer. Met de knoppen kun je pauzeren en het afspelen hervatten, maar ook naar het volgende of vorige nummer gaan. Daarnaast zijn er knoppen om het volume harder of zachter te zetten. In een tik muten kan ook. Het gaat hier dus niet om een schuifknop zoals je gewend bent met de mediaspeler van muziek op je iPhone (bijvoorbeeld via Spotify of Apple Music), maar om individuele knoppen voor hard, zacht en mute.

Sonos muziek bedienen op het toegangsscherm

Behalve op het toegangsscherm, verschijnt de Live activiteit ook in het Dynamic Island. Hou deze ingedrukt om het uit te klappen en zo op ieder moment de muziek te bedienen, ook als je niet in de Sonos-app of op het toegangsscherm bent.

In de nieuwe Sonos Live Activiteit ontbreken wel een paar dingen. Zo kun je niet zien hoe ver het nummer al is en kun je er ook niet doorheen scrollen. Dat heeft alles te maken met het feit dat een Live Activiteit nooit helemaal tot op de milliseconde realtime is. Er zit daardoor een kleine vertraging tussen een tik op bijvoorbeeld de pauzeknop en het daadwerkelijk pauzeren van de muziek. Met knoppen is dat nog niet zo erg, maar met een schuifknop zou dat onpraktisch zijn. Een ander nadeel is dat bediening via het Bedieningspaneel niet mogelijk is.

Sonos-bediening inschakelen

Om de functie te kunnen gebruiken, moet je het eerst inschakelen in de Sonos-app. Dat doe je zo:

  1. Zorg er eerst voor dat de Sonos-app up-to-date is.

    Je hebt minimaal versie 88.0.51 nodig.

  2. Open de Sonos-app en tik op je profielfoto rechtsboven.

  3. Ga naar App-voorkeuren.

  4. Zet de schakelaar aan bij Live-activiteit.

    Sonos Live Activiteit instellen

  5. Controleer ook de instellingen van de Sonos-app zelf. Ga hiervoor naar Instellingen > Apps Sonos.

  6. Tik op Live activiteiten en zet de schakelaars bij Sta ‘Live activiteiten’ toe en Vaker updates aan.

Sonos

Sonos

Versie 87.1.7

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad
Vereist
iOS 18.0+
Grootte
229.17 MB
Uitgever
Sonos, Inc.
Leeftijd
12+
Talen

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Sonos

Sonos is een multiroom speakersysteem dat je bedient via een iOS-app. De speakers werken met AirPlay 2 en sommige modellen hebben een ingebouwde optionele Google Assistent. Bekende modellen zijn de Sonos One, Sonos Beam, Sonos Arc, Sonos Era-speakers en de samenwerking met IKEA.
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1 reactie

Ik gebruik een hogere versie dan gesteld in het artikel maar ik zie geen live activiteiten instelling. Ik ben een poosje geleden overgestapt op Sonify en die heeft wel de mogelijkheid om een volume van de een Sonos speaker via de knoppen te bedienen.. Ik heb de hoop op en betere Sonos app maar opgegeven. Sonify biedt wat dat betreft alles wat ontbreekt in de Sonos app.

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