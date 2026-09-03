Review Teufel IKONIO: opvallende verschijning met krachtig geluid

De nieuwe Teufel IKONIO is een krachtige speaker voor in huis, maar wel met een ontwerp waar je van moet houden. In deze review lees je de voor- en nadelen.

De Teufel Ikonio is een alles-in-één speaker met een futuristisch ontwerp, drie speakersecties en twee subwoofers. Met AirPlay-ondersteuning en een prijs van €1.199,99 richt Teufel zich op wie het geluid van een volwaardige hifi-installatie wil, maar geen woonkamer vol losse speakers ambieert. Wij luisterden uitgebreid of dit indrukwekkende apparaat die belofte ook waarmaakt.

Teufel IKONIO in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Teufel IKONIO:

High-end speaker

Drie speakers in één

Elke speaker voorzien van drie tweeters, drie mid-range en twee woofers

Ingebouwde wifi en Bluetooth

Ondersteunt AirPlay 2 en Google Cast

Poorten: AUX, cinch-ingang stereo, optische ingang, LAN

Bediening via Teufel-app

Afmetingen: 30 x 38 x 30

Gewicht: 17,4 kilo

Prijs: €1.199,99

Design Teufel IKONIO: hij mag gezien worden

De Teufel IKONIO valt meteen op zodra je hem in de kamer plaatst. De afzonderlijke speakerelementen hangen in een geometrisch frame, waardoor het geheel eerder op een stuk moderne kunst lijkt dan op een doorsnee draadloze speaker. Tegelijkertijd is het ontwerp zo uitgesproken, dat het ook weer niet iedereen zal aanspreken. Het is niet een speaker die zomaar in ieder interieur geruisloos wegvalt. Wil je goede audio, maar mogen de speakers niet teveel opvallen? Dan is de IKONIO niets voor jou.

Aan de linker-, voor- en rechterkant zit telkens een combinatie van een tweeter en middentoner, terwijl de twee subwoofers onopvallend aan de boven- en onderkant zijn verwerkt. Teufel levert magnetische covers mee voor wie de losse speakerelementen liever aan het zicht wil onttrekken. Die covers bieden bescherming, maar doen tegelijk afbreuk aan het bijzondere karakter van het ontwerp. Juist zonder die roosters komt de IKONIO het beste tot zijn recht.

Met een gewicht van 17,4 kilogram vraagt de IKONIO om een vaste plek in de ruimte. Vergeleken met een HomePod is het verschil in portabiliteit enorm, maar eenmaal op de juiste plek gezet speelt dat gewicht geen enkele rol meer. Overigens is de IKONIO net als de HomePod een speaker die je altijd op het stopcontact moet aansluiten. Het afspelen van muziek kan wel volledig draadloos, maar er zit dus geen accu in. Dat is wel iets waar je rekening mee moet houden, want het is vanwege het formaat geen speaker die je zomaar ergens op een kastje of de hoek van je kamer zet. Zorg er dus wel voor dat je een stroomaansluiting in de buurt hebt. De meegeleverde kabel heeft een lengte van 2 meter.

Aansluitingen: keuze genoeg

Aan de achterkant biedt de IKONIO ruim voldoende aansluitopties. Je vindt er een optical in, aux via RCA, usb-c en een ethernetpoort voor een bedrade verbinding. Met de optical-in-aansluiting kun je hem ook voor een tv gebruiken. Ook nog handig: mocht je een tweede exemplaar hebben, dan kun je die draadloos aansluiten. Bovenop zit een touchpaneel dat oplicht zodra je hand dichterbij komt. De bediening is intuïtief en vereist geen uitgebreide handleiding. Fysieke knoppen hadden we echter wat prettiger gevonden.

AirPlay maakt hem interessant voor je iPhone

De initiële setup verloopt via de Teufel Home-app, waarna de IKONIO binnen enkele minuten verbonden is met je wifi-netwerk. Voor Apple-gebruikers is AirPlay de meest directe manier om muziek te streamen. Vanuit Apple Music of elke andere ondersteunde app stuur je audio rechtstreeks van je iPhone, iPad of Mac naar de Ikonio. Bluetooth 5.1 is eveneens aanwezig voor wie liever draadloos verbindt zonder gebruik te maken van wifi.

Naast AirPlay worden ook Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect en TuneIn ondersteund. Een stemassistent ontbreekt, maar de IKONIO is dan ook geen slimme speaker. Er zit dus geen microfoon in en dat vinden we (vanuit privacyredenen) vooral een voordeel in plaats van een nadeel.

Dankzij de ondersteuning van AirPlay 2 kun je de IKONIO toevoegen aan de Woning-app en zo ook automatiseren in je Apple Home-systeem. Op die manier zijn ook combinaties mogelijk met andere speakers van bijvoorbeeld Sonos. Een ander voordeel van AirPlay 2 is dat je gebruik kunt maken van multiroomaudio, zodat je dezelfde muziek synchroon kan afspelen over verschillende speakers in huis.

Geluidskwaliteit: die twee subwoofers zijn niet voor de sier

Zodra de muziek begint te spelen, begrijp je waarom Teufel zoveel speakerelementen in één behuizing heeft samengevoegd. De Ikonio klinkt opvallend vol en geeft lage, midden- en hoge tonen elk voldoende ruimte. Drukke nummers met veel lagen blijven helder en geordend klinken.

Vooral de bas is indrukwekkend. De twee subwoofers zakken volgens Teufel tot 19 Hz en bij voldoende volume merk je dat daadwerkelijk met je hele lichaam. Tegelijkertijd overheerst de bas niet, waardoor zang en subtiele details goed hoorbaar blijven.

De IKONIO vuurt geluid af in 3 richtingen, wat resulteert in een opvallend breed geluidsbeeld. Dat maakt het soms lastig te geloven dat alle audio daadwerkelijk uit één apparaat afkomstig is. Zet je er een HomePod naast, dan klinkt die laatste plots opvallend smal.

Een traditionele stereo-opstelling met twee losse speakers blijft een ander verhaal, maar Teufel komt verrassend dichtbij. Zit je recht voor de IKONIO, dan lijkt muziek zich verder naar links en rechts uit te strekken dan de fysieke breedte van de speaker doet vermoeden. Hij biedt echter geen ondersteuning voor Dolby Atmos en ruimtelijke audio, zoals de HomePod en recente Sonos-speakers dat wel hebben.

Bepaal zelf het geluid van de IKONIO

Via Teufels Dynamore-techniek stel je in wat de speaker met zijn brede geluidsveld doet. De stand Immersive is gericht op een zo ruimtelijk mogelijk geluidsbeeld, terwijl Omnidirectional bedoeld is voor situaties waarbij de IKONIO midden in een ruimte staat en het geluid van alle kanten gelijkwaardig moet klinken.

Daarnaast is er een Mono-modus. Die lijkt op het eerste gezicht een vreemde keuze voor zo’n speaker, maar er zit een duidelijke logica achter. Wie een tweede IKONIO aanschaft, kan de twee exemplaren als traditioneel stereopaar inzetten, wat de installatie nóg indrukwekkender maakt.

Score 9.0 Teufel IKONIO Vanaf € 1,20 Voordelen Vol en ruimtelijk geluid

Vol en ruimtelijk geluid Breed frequentiebereik

Breed frequentiebereik AirPlay 2 en andere draadloze verbindingsopties

AirPlay 2 en andere draadloze verbindingsopties Voldoende overige aansluitingen Nadelen Wel heel erg uitgesproken ontwerp

Wel heel erg uitgesproken ontwerp Geen Dolby Atmos

Geen Dolby Atmos Wel erg zwaar Bekijk bij Teufel

Conclusie Teufel IKONIO review

De Teufel IKONIO is een opvallende alles-in-één speaker die indruk maakt met zijn combinatie van ontwerp, kracht en ruimtelijk geluid. De 3 speakersecties en 2 subwoofers zorgen ervoor dat hij veel groter klinkt dan je van één apparaat zou verwachten, terwijl de brede geluidsweergave muziek door de ruimte verspreidt zonder dat de bas de overhand neemt.

Het gewicht van 17,4 kilogram en de prijs van €1.199,99 zijn factoren die niet voor iedereen passen. Voor wie echter de ervaring van een serieuze muziekinstallatie wil zonder een woonkamer vol losse speakers, is de Ikonio een overtuigende keuze. Met AirPlay, uitgebreide streamingondersteuning en een uniek ontwerp heeft Teufel een krachtige speaker gemaakt die Apple-gebruikers bijzonder veel te bieden heeft.