Sonos heeft een nieuwe soundbar in de maak, zo blijkt uit registraties van de FCC. Het lijkt te gaan om een nieuwe Sonos Beam, als opvolger van de tweede generatie uit 2021.

Sonos heeft momenteel drie verschillende soundbars in het assortiment: de Ray (het instapmodel), de Beam (het middenmodel) en de Arc Ultra (het meest uitgebreide model). De Sonos Beam is misschien wel het populairste model, maar de huidige tweede generatie uit 2021 staat bovenaan het lijstje voor een vervanger. En die lijkt nu dus in de maak te zijn, want uit de FCC-vermelding blijkt dat Sonos een nieuwe soundbar klaar heeft staan voor een release zeer binnenkort, zo ontdekte Bloomberg.

‘Nieuwe Sonos Beam komt in september’

De nieuwe soundbar heeft modelnummer S59 en heeft codenaam Gambit. Uit de FCC-vermelding blijkt niet op welke manier de nieuwe soundbar verbeterd wordt. Ook de uiteindelijke naam blijkt niet uit de vermelding, in tegenstelling tot de onlangs gelekte Sonos Ace Ultra-hoofdtelefoon. Er is wel een afbeelding bij de FCC gevoegd en daarop zien we een soundbar die sterke overeenkomsten heeft met de huidige Beam.

De huidige tweede generatie Sonos Beam uit 2021 kreeg als verbetering onder andere ondersteuning voor Dolby Atmos. In onze review van de Sonos Beam 2 van destijds waren we onder de indruk van de prestaties, ondanks dat hij geen speciale speakers heeft om het ruimtelijke Dolby Atmos-effect te vergroten. Wellicht dat Sonos dit bij de nieuwe Beam verbeterd heeft.

Sinds de huidige Beam heeft Sonos de techniek Sound Motion geimplementeerd in de Sonos Arc Ultra. Deze techniek is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Mayht, dat in 2022 werd overgenomen door Sonos. Deze techniek verkleint de grootte van de transducer en geeft de bass extra kracht. Voor een relatief compacte speaker als de Beam zou dat zeker goed van pas komen. We zagen al dat de Sonos Arc Ultra dankzij deze techniek kleiner gemaakt kon worden dan de eerdere Sonos Arc.

Vermoedelijk gaat Sonos deze nieuwe speaker in september aankondigen, tegelijk met de eerder gelekte Sonos Ace Ultra. Eerder dit jaar bracht Sonos al de nieuwe draagbare Play-speaker uit. Na een aantal jaar van stilte door het debacle met de mislukte Sonos-app, lijkt het audiobedrijf dit jaar weer vol gas te geven met meerdere nieuwe producten.

Bekijk ook ‘Sonos Ace Ultra-hoofdtelefoon komt eraan en krijgt een flinke dosis AI’ In 2024 bracht Sonos zijn eerste hoofdtelefoon uit met de Sonos Ace. Nu werkt het bedrijf aan een luxere opvolger, die waarschijnlijk al in september wordt aangekondigd.