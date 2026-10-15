Apple heeft journalisten uitgenodigd voor een nieuwe 'experience' in Los Angeles. Daarmee wordt duidelijker wanneer de volgende Macs en iPad mini verschijnen.

Na de aankondiging van de HomeView, HomePod mini 2 en Apple TV 4K eerder deze week maakt Apple zich alweer op voor een nieuwe reeks producten. Volgens Mark Gurman heeft Apple journalisten uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst op 28 oktober 2026. Hoewel Apple deze nog niet officieel heeft aangekondigd, lijken vooral nieuwe Macs en de iPad mini centraal te staan. Maar wat kunnen we precies verwachten?

Apple plant ‘experience’ op 28 oktober

Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman nodigt Apple geselecteerde journalisten uit voor een speciale ‘experience’ op woensdag 28 oktober 2026 in Los Angeles. Tijdens deze bijeenkomst, die Apple intern omschrijft als een ‘all-day product launch experience’, kunnen aanwezige journalisten de nieuwste producten uitgebreid uitproberen. Een officiële aankondiging van Apple ontbreekt voorlopig nog.

Eerder deze week organiseerde Apple al de ‘Welcome home’-experience, waarbij het bedrijf de HomeView, HomePod mini 2 en Apple TV 4K 2026 onthulde. Apple bracht het nieuws toen via persberichten naar buiten, maar voor de komende aankondigingen spreekt Gurman ook over een online videopresentatie.

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Deze nieuwe Apple-producten verwachten we

Tijdens de komende aankondigingen draait het vooral om de Mac en iPad. Zo verwachten we de eerste MacBook Pro met touchscreen, die in een 14-inch en 16-inch uitvoering verschijnt. Beide modellen krijgen naar verluidt een OLED-scherm, Dynamic Island en een dunner ontwerp.

Daarnaast staan er naar verwachting een reguliere 14-inch MacBook Pro en een nieuwe iMac op de planning, beide uitgerust met een M6-chip. Ook de iPad mini krijgt mogelijk een flinke upgrade, met onder andere een OLED-scherm en vernieuwde speakers.

Eerder werd gesproken over een tweedaagse bijeenkomst op 27 en 28 oktober, maar volgens de nieuwste informatie vindt de persbijeenkomst op woensdag 28 oktober plaats. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Meld je dan aan voor de gratis nieuwsbrief van iCulture!

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