Apple organiseert wederom een ‘experience’: op deze datum komen meer producten
Na de aankondiging van de HomeView, HomePod mini 2 en Apple TV 4K eerder deze week maakt Apple zich alweer op voor een nieuwe reeks producten. Volgens Mark Gurman heeft Apple journalisten uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst op 28 oktober 2026. Hoewel Apple deze nog niet officieel heeft aangekondigd, lijken vooral nieuwe Macs en de iPad mini centraal te staan. Maar wat kunnen we precies verwachten?
Apple plant ‘experience’ op 28 oktober
Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman nodigt Apple geselecteerde journalisten uit voor een speciale ‘experience’ op woensdag 28 oktober 2026 in Los Angeles. Tijdens deze bijeenkomst, die Apple intern omschrijft als een ‘all-day product launch experience’, kunnen aanwezige journalisten de nieuwste producten uitgebreid uitproberen. Een officiële aankondiging van Apple ontbreekt voorlopig nog.
Eerder deze week organiseerde Apple al de ‘Welcome home’-experience, waarbij het bedrijf de HomeView, HomePod mini 2 en Apple TV 4K 2026 onthulde. Apple bracht het nieuws toen via persberichten naar buiten, maar voor de komende aankondigingen spreekt Gurman ook over een online videopresentatie.
Deze nieuwe Apple-producten verwachten we
Tijdens de komende aankondigingen draait het vooral om de Mac en iPad. Zo verwachten we de eerste MacBook Pro met touchscreen, die in een 14-inch en 16-inch uitvoering verschijnt. Beide modellen krijgen naar verluidt een OLED-scherm, Dynamic Island en een dunner ontwerp.
Daarnaast staan er naar verwachting een reguliere 14-inch MacBook Pro en een nieuwe iMac op de planning, beide uitgerust met een M6-chip. Ook de iPad mini krijgt mogelijk een flinke upgrade, met onder andere een OLED-scherm en vernieuwde speakers.
Eerder werd gesproken over een tweedaagse bijeenkomst op 27 en 28 oktober, maar volgens de nieuwste informatie vindt de persbijeenkomst op woensdag 28 oktober plaats. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Meld je dan aan voor de gratis nieuwsbrief van iCulture!
Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief
Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!
- Het belangrijkste Apple-nieuws
- Gemaakt voor iedere Apple-fan
- Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
- Ieder moment opzegbaar
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over Apple van iCulture
MacBook Pro
De MacBook Pro is Apple's krachtigste MacBook van de line-up. Je kan kiezen uit twee formaten (14- en 16-inch) met verschillende specificaties. Het nieuwste model is de M5 MacBook Pro in 14-inch formaat, maar de 14- en 16-inch modellen uit eind 2024 met M4 Pro-chip of de nog krachtiger M4 Max-chip zijn ook nog actueel. Nieuw is ook de verbeterde camera met Center Stage en de extra en verbeterde poorten. Deze modellen hebben het vernieuwde design met miniLED-display, zoals die in de 2021-modellen geïntroduceerd werden. Alles over de MacBook Pro kopen, MacBooks vergelijken en meer lees je hier. Lees ook onze review van de MacBook Pro M4.