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HomePod: Siri vs Siri AI

Geen Siri AI voor oude HomePod mini, maar HomePod 2 maakt nog kans

Nieuws iDevices
Apple heeft bevestigd dat de eerste HomePod mini geen Siri AI krijgt. Toch is er hoop voor bezitters van een andere HomePod. Nieuwe aanwijzingen op Apple's website roepen vragen op.
Sven Lamers -

De nieuwe HomePod mini 2 is pas net aangekondigd, maar één vraag houdt bezitters van oudere HomePods al bezig: krijgen zij de slimmere Siri ook? Het antwoord blijkt minder eenvoudig dan gedacht.

Oude HomePod mini krijgt geen Siri AI

Wie nog een HomePod mini uit 2020 heeft, hoeft niet langer op Siri AI te rekenen. CNET meldde aanvankelijk dat ook deze speaker later dit jaar ondersteuning zou krijgen, mogelijk met iOS 27.2. Maar het bericht is inmiddels gecorrigeerd. Apple heeft tegenover 9to5Mac bevestigd dat Siri AI niet naar de eerste generatie HomePod mini komt.

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Vermoedelijk speelt de hardware daarbij een rol. De oorspronkelijke HomePod mini draait op een S5-chip, terwijl de HomePod mini 2 een aanzienlijk nieuwere S10-chip heeft. Voor sommige persoonlijke AI-functies leunt de nieuwe speaker bovendien op een geschikte iPhone of iPad met Apple Intelligence. Alleen je iPhone upgraden maakt de oude HomePod mini dus niet alsnog geschikt.

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HomePod 2 krijgt mogelijk wél Siri AI

Toch gloort er hoop voor de grote HomePod. Codegraver pdfu zag op de productpagina van de HomePod 2 uit 2023 afbeeldingen waarop de bekende Siri-verlichting was vervangen door de veelkleurige gloed van Siri AI. Ook de alternatieve tekst bij een afbeelding verwees expliciet naar Siri AI. Dat zijn opvallende aanwijzingen, zeker omdat Apple deze functie nog niet voor de grote HomePod heeft aangekondigd.

Er zit alleen een addertje onder het gras: Apple heeft de afbeeldingen ondertussen weer vervangen. Mogelijk was het simpelweg een fout, maar het zou ook kunnen dat de website te vroeg is aangepast. 9to5Mac wijst bovendien op de Apple TV 4K: daar krijgen modellen vanaf de tweede generatie wél Siri AI. Het is dus niet uitgesloten dat Apple ook bij de HomePod voor oudere hardware kiest. Zeker weten doen we dat nog niet.

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In de code van het besturingssysteem van de HomePod zijn verwijzingen gevonden naar Siri AI. Het is daarmee zo goed als zeker dat Siri AI naar de HomePod komt. En daar hebben wij wellicht ook wat aan.

Wat betekent dit voor Nederland?

Voor Nederlandse en Belgische gebruikers is er sowieso een belangrijke beperking. Siri AI komt voor de HomePod mini 2 pas met een toekomstige software-update én is voorlopig niet beschikbaar in de EU. De gewone Siri blijft hier wel werken, ook op je bestaande HomePod mini.

De HomePod mini 2 is vanaf 30 oktober verkrijgbaar voor €169,-. Heb je de eerste generatie vooral voor muziek, timers en het bedienen van je slimme huis, dan is Siri AI voorlopig geen reden om meteen een nieuwe te kopen. En heb je een HomePod 2? Dan is het voorlopig vooral afwachten of Apple de aanwijzingen op zijn website alsnog waarmaakt.

HomePod mini 2 kopen:

Je kunt hem binnenkort bij onderstaande shops bestellen. Vanaf 30 oktober worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.

Bekijk de HomePod mini 2

Bekijk de HomePod mini 2

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HomePod mini

De HomePod mini is de kleine compacte slimme speaker van Apple. De HomePod mini is in oktober 2020 aangekondigd en sinds maart 2022 ook in Nederland verkrijgbaar, met Nederlandse Siri en stemherkenning. De HomePod mini is verkrijgbaar in vijf kleuren: spacegrijs, wit, blauw, oranje en geel. Apple heeft naast de HomePod mini ook nog de grote tweede generatie HomePod. Alle belangrijke artikelen over de HomePod mini op een rijtje. De beste tips, gidsen en wat je moet weten over deze compacte slimme speaker.
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