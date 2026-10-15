Apple heeft bevestigd dat de eerste HomePod mini geen Siri AI krijgt. Toch is er hoop voor bezitters van een andere HomePod. Nieuwe aanwijzingen op Apple's website roepen vragen op.

De nieuwe HomePod mini 2 is pas net aangekondigd, maar één vraag houdt bezitters van oudere HomePods al bezig: krijgen zij de slimmere Siri ook? Het antwoord blijkt minder eenvoudig dan gedacht.

Oude HomePod mini krijgt geen Siri AI

Wie nog een HomePod mini uit 2020 heeft, hoeft niet langer op Siri AI te rekenen. CNET meldde aanvankelijk dat ook deze speaker later dit jaar ondersteuning zou krijgen, mogelijk met iOS 27.2. Maar het bericht is inmiddels gecorrigeerd. Apple heeft tegenover 9to5Mac bevestigd dat Siri AI niet naar de eerste generatie HomePod mini komt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox! Dagelijkse nieuwsbrief Wekelijkse nieuwsbrief Het belangrijkste Apple-nieuws

Het belangrijkste Apple-nieuws Gemaakt voor iedere Apple-fan

Gemaakt voor iedere Apple-fan Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt

Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt Ieder moment opzegbaar

Vermoedelijk speelt de hardware daarbij een rol. De oorspronkelijke HomePod mini draait op een S5-chip, terwijl de HomePod mini 2 een aanzienlijk nieuwere S10-chip heeft. Voor sommige persoonlijke AI-functies leunt de nieuwe speaker bovendien op een geschikte iPhone of iPad met Apple Intelligence. Alleen je iPhone upgraden maakt de oude HomePod mini dus niet alsnog geschikt.

Bekijk ook Apple kondigt nieuwe HomePod mini 2 officieel aan (met een grote beperking) De HomePod mini krijgt voor het eerst een echte upgrade. Lees hier wat er nieuw is in de HomePod mini 2, hoe deze eruit ziet en meer.

HomePod 2 krijgt mogelijk wél Siri AI

Toch gloort er hoop voor de grote HomePod. Codegraver pdfu zag op de productpagina van de HomePod 2 uit 2023 afbeeldingen waarop de bekende Siri-verlichting was vervangen door de veelkleurige gloed van Siri AI. Ook de alternatieve tekst bij een afbeelding verwees expliciet naar Siri AI. Dat zijn opvallende aanwijzingen, zeker omdat Apple deze functie nog niet voor de grote HomePod heeft aangekondigd.

Er zit alleen een addertje onder het gras: Apple heeft de afbeeldingen ondertussen weer vervangen. Mogelijk was het simpelweg een fout, maar het zou ook kunnen dat de website te vroeg is aangepast. 9to5Mac wijst bovendien op de Apple TV 4K: daar krijgen modellen vanaf de tweede generatie wél Siri AI. Het is dus niet uitgesloten dat Apple ook bij de HomePod voor oudere hardware kiest. Zeker weten doen we dat nog niet.

Bekijk ook Apple werkt aan Siri AI voor de HomePod: zo ziet de animatie eruit In de code van het besturingssysteem van de HomePod zijn verwijzingen gevonden naar Siri AI. Het is daarmee zo goed als zeker dat Siri AI naar de HomePod komt. En daar hebben wij wellicht ook wat aan.

Wat betekent dit voor Nederland?

Voor Nederlandse en Belgische gebruikers is er sowieso een belangrijke beperking. Siri AI komt voor de HomePod mini 2 pas met een toekomstige software-update én is voorlopig niet beschikbaar in de EU. De gewone Siri blijft hier wel werken, ook op je bestaande HomePod mini.

De HomePod mini 2 is vanaf 30 oktober verkrijgbaar voor €169,-. Heb je de eerste generatie vooral voor muziek, timers en het bedienen van je slimme huis, dan is Siri AI voorlopig geen reden om meteen een nieuwe te kopen. En heb je een HomePod 2? Dan is het voorlopig vooral afwachten of Apple de aanwijzingen op zijn website alsnog waarmaakt.

HomePod mini 2 kopen:

Je kunt hem binnenkort bij onderstaande shops bestellen. Vanaf 30 oktober worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.