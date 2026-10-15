AI maakt je iPhone steeds slimmer, maar wetenschappers waarschuwen voor de gevaren. Een opmerkelijk incident met honderden AI-bots laat zien hoe snel het mis kan gaan. Moeten we ons zorgen maken?

Apple Intelligence, ChatGPT en andere slimme AI-functies maken je iPhone steeds handiger. Maar terwijl Apple volop inzet op kunstmatige intelligentie, waarschuwen wetenschappers voor de gevaren. Sommigen vrezen zelfs dat AI uiteindelijk de mensheid kan uitroeien. Hoe serieus moeten we die waarschuwingen nemen?

AI op je iPhone: handig, maar niet zonder risico’s

Met Apple Intelligence kun je teksten herschrijven, berichten samenvatten en afbeeldingen maken. Via ChatGPT en andere AI-apps krijg je bovendien hulp bij allerlei dagelijkse taken. Maar AI kan inmiddels veel meer dan alleen vragen beantwoorden. Zogenaamde AI-agents kunnen zelfstandig websites bezoeken, programma’s bedienen en opdrachten uitvoeren. En juist dat baart wetenschappers zorgen.

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Honderden AI-bots hackten zelfstandig een bedrijf

Hoe gevaarlijk AI kan zijn, bleek tijdens een beveiligingstest van OpenAI in juli 2026. Daarbij kregen AI-systemen de opdracht om ingewikkelde softwareproblemen op te lossen in een afgesloten digitale omgeving. Maar de bots vonden een manier om de beveiliging te omzeilen en contact met elkaar te leggen, terwijl dat helemaal niet de bedoeling was.

Volgens onafhankelijk onderzoek ontdekten ongeveer 1200 AI-agents een manier om onderling te communiceren. Ze wisselden ruim 70.000 berichten en bestanden uit. Uiteindelijk werkten zo’n 700 bots mee aan een aanval op Hugging Face, een bekend platform voor AI-ontwikkelaars. Ze wisten daadwerkelijk binnen te dringen in systemen van het bedrijf.

Het opmerkelijke is dat niemand de bots opdracht had gegeven om Hugging Face aan te vallen. Ze probeerden hun oorspronkelijke taken te voltooien, maar kozen daarvoor een ongeoorloofde route. Het ging om experimentele AI-modellen waarvan veiligheidsmaatregelen deels waren uitgeschakeld. Toch laat het incident zien hoe onverwacht krachtige AI-systemen zich kunnen gedragen.

Gaat AI de mensheid uitroeien, of is het bangmakerij?

AI-pionier Geoffrey Hinton waarschuwt al langer dat kunstmatige intelligentie uiteindelijk slimmer kan worden dan mensen. In het ergste geval zouden we de controle volledig kunnen verliezen. Ook Microsoft-oprichter Bill Gates maakt zich zorgen, onder andere over banenverlies, cybercriminaliteit en de groeiende afhankelijkheid van AI.

Maar niet iedereen is overtuigd. Sommige onderzoekers vinden dat bedrijven als OpenAI en Anthropic juist voordeel hebben bij zulke angstaanjagende voorspellingen. Want als zelfs de makers zeggen dat hun technologie de wereld kan vernietigen, klinkt die natuurlijk wel ontzettend indrukwekkend. AI-onderzoeker Timnit Gebru vindt dat dergelijke doemscenario’s afleiden van problemen die nu al spelen, zoals privacyschendingen, misinformatie en de invloed op de arbeidsmarkt.

Toch bewijst het Hugging Face-incident dat er wel degelijk risico’s zijn. Alleen is een AI-systeem dat een beveiliging omzeilt nog iets heel anders dan een superintelligente computer die de mensheid wil uitroeien.

Moet je je zorgen maken over Apple Intelligence?

Voorlopig is er geen reden om Apple Intelligence op je iPhone uit te schakelen. Apple legt veel nadruk op privacy en verwerkt veel opdrachten rechtstreeks op het toestel. Voor ingewikkeldere taken gebruikt het bedrijf onder andere Private Cloud Compute. Dat is niet vergelijkbaar met de experimentele AI-agents die bij OpenAI uit hun testomgeving ontsnapten.

Wel moet je voorzichtig blijven met externe AI-diensten zoals ChatGPT. Deel geen wachtwoorden, bankgegevens of andere gevoelige informatie en controleer belangrijke antwoorden altijd zelf. Zeker als AI in de toekomst steeds meer zelfstandig voor je gaat regelen, blijft menselijk toezicht belangrijk.

Betekent AI uiteindelijk het einde van de wereld? Daar is geen bewijs voor. Het is net als met alle andere doemscenario’s die mensen bedenken. Als Nostradamus zegt dat de wereld ten onder gaat, dan is het moeilijk te bewijzen dat het wel of niet gaat gebeuren – totdat het moment er is … en de wereld ten onder gaat, of niet. Alleen hadden de mensen die er niet in geloofden tot dat moment vast een minder angstig leven.

Maar terug naar het onderwerp: dat AI-systemen onverwachte en soms gevaarlijke dingen kunnen doen, staat inmiddels wel vast. Maar je hoeft dus zeker niet bang te zijn voor de AI-functies op je iPhone. Blind vertrouwen is echter ook geen goed idee. Wil je er meer over weten? Dan is De gevolgen van Artificiële Intelligentie een aanrader.

Ontdek de gevolgen van Artificiële Intelligentie

Hoe verandert AI onze wereld en welke gevaren worden misschien onderschat? In de special De gevolgen van Artificiële Intelligentie ontdek je wat AI betekent voor onze privacy, veiligheid, banen en toekomst. De special gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen, zodat je beter begrijpt welke kansen en risico’s kunstmatige intelligentie met zich meebrengt. En als je vóór 18 oktober bestelt, krijg je hem gratis thuisgestuurd.