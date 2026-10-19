Volgende Apple Experience officieel aangekondigd: Pro and tell op 28 oktober (met deze producten)
Het is alweer zover: er komt een nieuw Apple-event aan. Apple heeft zojuist uitnodigingen verstuurd voor het tweede Apple Experience van deze maand. Ook deze keer is het geen traditioneel event, maar komen journalisten volgende week bij Apple op bezoek waar ze de nieuwste producten krijgen gepresenteerd. Tegelijkertijd zal Apple de producten aan het grote publiek tonen. Het event vindt plaats op woensdag 28 oktober 2026 om 18:00 uur Nederlandse tijd.
Nieuw Apple-event om 28 oktober
Greg Joswiak, Apple’s marketingbaas, heeft op X een teaservideo gedeeld voor het aankomende event. Het nieuwe Apple Experience heeft als slogan Pro and tell. Journalisten worden uitgenodigd voor het experience in Los Angeles, terwijl Apple vermoedelijk op hetzelfde moment persberichten en promotievideo’s online zet.
Uit de teaser blijkt niet welke producten Apple precies gaat aankondigen, maar het geeft wel enkele hints. De slogan duidt al op een Pro-model en volgens geruchten komt Apple nog dit najaar met een nieuwe MacBook Pro. Deze MacBook Pro krijgt vermoedelijk een touchscreen, wat voor het eerst is bij een Mac. De animatie van het Apple-logo lijkt ook te verwijzen naar een touchscreen, omdat het het tekenen van een vinger volgt.
Naast een nieuwe MacBook Pro met touchscreen, gaat Apple hier mogelijk ook een nieuw instapmodel van de MacBook Pro met M6-chip aankondigen, net als een nieuwe iMac. Ook staat er nog een iPad mini met OLED-display op de planning. Je leest er meer over op onze pagina over Apple’s verwachte oktober-aankondigingen.
Wat kun je van iCulture verwachten?
Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra het event van start gaat, delen we het nieuws op onze website. Op de dag zelf lees je alles over de nieuwe producten op onze (mobiele) website terug in uitgebreide artikelen. Zo houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers in de reacties onder de artikelen. Ook lees je bij ons na de presentatie een uitgebreide samenvatting van alle aankondigingen. Zet ook zeker de meldingen van iCulture aan om geen enkele aankondiging te missen! Er komt vermoedelijk geen livestream van het Pro and tell-experience.
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