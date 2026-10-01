Oktober lijkt een hele belangrijke maand voor Apple te worden. We krijgen natuurlijk de iPhone Duo, maar er komt volgens bronnen nog veel meer aan. Dit is wat je allemaal in oktober van Apple kan verwachten.

September is altijd traditioneel gezien een echte Apple-maand, maar dit jaar lijkt oktober dé maand voor Apple-fans te zijn. Niet alleen verschijnt deze maand de langverwachte iPhone Duo, want Apple gaat ook meerdere nieuwe smart home-producten uitbrengen en er verschijnen handige nieuwe software-updates. Bovendien gaan er nog geruchten over nog veel meer nieuwe producten die allemaal deze maand kunnen komen.

We hebben dit overzicht (met alles wat Apple in oktober van plan is) chronologisch ingedeeld. Sommige data staan al vast, terwijl andere data nu alleen nog maar met potlood in de agenda staan. Als dat het geval is, staat dat er altijd duidelijk bij.

#1 Nieuw smart home-display

Verwachte datum: 13 oktober 2026

De eerste aankondiging of release lijkt Apple’s langverwachte smart home-display te worden. Het nog naamloze product (dat door sommigen ook wel HomePad genoemd wordt), bestaat uit een 6-inch display dat door meerdere mensen in huis gebruikt kan worden om smart home-apparaten te bedienen. Ook FaceTimen, berichtjes sturen, je agenda checken en notities bekijken zou tot de mogelijkheden behoren. Het slimme scherm zou voor een groot deel afhankelijk zijn van Siri AI, dus het is nog even de vraag hoe het zit met de beschikbaarheid in de EU en in Nederland.

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#2 HomePod mini 2

Verwachte datum: 13 oktober 2026

De huidige HomePod mini is aan vervanging toe. En zes jaar na het eerste model lijkt de HomePod mini 2 nabij te zijn. Het nieuwe model krijgt naar verwachting een nieuwere chip, ondersteuning voor Siri AI, nieuwe kleurtjes en nog wat andere verbeterde specs. Het wordt de basis van Apple’s nieuwe smart home-strategie en wie weet heeft Apple nog een verrassing in petto.

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#3 Nieuwe Apple TV

Verwachte datum: 13 oktober 2026

Ook de nieuwe Apple TV wordt binnenkort verwacht. Apple gaat de nieuwe Apple TV 4K voorzien van een snellere chip, Siri AI en mogelijk een vernieuwde afstandsbediening. Het uiterlijk en andere functies blijven gelijk, maar we verwachten nog wel enkele nieuwe softwarefuncties die alleen op dit model werken.

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#4 iPhone Duo pre-order

Bevestigde datum: 16 oktober 2026, 14:00 uur

Op 16 oktober start de pre-order van de iPhone Duo, de gloednieuwe en eerste opvouwbare iPhone. Dit model begint bij €2.339,- en loopt op tot bijna €4.000,- voor de uitvoering met de meeste opslagruimte. Naar verwachting wordt de iPhone Duo schaars, dus als je hem snel in handen wil hebben moet je er ook snel bij zijn.

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#5 iPhone Duo release

Bevestigde datum: 23 oktober 2026

Een week na de pre-order is de daadwerkelijke release van de iPhone Duo. Op 23 oktober 2026 ligt hij echt in de winkels en kun je hem dus ook proberen als je hem nog niet besteld hebt. Ben je dus benieuwd hoe dat opvouwbare scherm precies werkt en hoe klein (en groot) het toestel nou eigenlijk is, dan kan dat vanaf deze datum.

Bekijk ook De iPhone Duo komt eraan: vanaf deze dag kun je hem bestellen Apple heeft de iPhone Duo onthuld, maar deze is niet tegelijkertijd verkrijgbaar met de iPhone 18 Pro-modellen. Dit zijn de belangrijkste data die je moet onthouden.

#6 Mac Studio met 512GB RAM

Bevestigde datum: eind oktober 2026

Apple bracht eind september de nieuwe Mac Studio en Mac mini uit, maar een uitvoering verschijnt pas rond het einde van deze maand: de Mac Studio met 512GB werkgeheugen. Dit extra dure en krachtige model liet wat langer op zich wachten door de tekorten aan geheugenchips. De prijs heeft Apple nog niet bekendgemaakt, maar dit gaat ongetwijfeld in de duizenden euro’s lopen. Het wordt vermoedelijk de duurste Mac ooit gemaakt en is alleen voor de echte professionals.

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#7 iPad mini 2026

Verwachte datum: eind oktober of begin november 2026

Er staan ook nog wat producten op de planning die mogelijk nog eind dit jaar komen, op z’n vroegst ergens eind oktober. Een daarvan is de iPad mini 2026. Dit nieuwe model krijgt een OLED-display, snellere chip, nieuwe behuizing en een andere plek voor de frontcamera. Het lijkt een wat interessantere update te worden dan het model van twee jaar geleden, zodat iPad mini-fans er weer jaren mee vooruit kunnen.

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#8 MacBook Pro M6

Verwachte datum: eind oktober of begin november 2026

Apple werkt ook nog een nieuw instapmodel van de MacBook Pro, voorzien van nieuwere M6-chip. De M6-chip is momenteel alleen nog te vinden in de Mac mini, maar het 14-inch instapmodel zou ook nog dit jaar de overstap maken. Andere wijzigingen verwachten we niet: dit wordt een echte spec-bump.

#9 iMac M6

Verwachte datum: eind oktober of begin november 2026

Apple werkt aan een iMac-upgrade met M6-chip. De hoofdfocus zal de snellere chip zijn, een grote upgrade ten opzichte van het M4-model uit 2024. Daarnaast brengt Apple dit model mogelijk in nieuwe kleuren uit, al weten we nog niet welke kleuren dat zijn. Verwacht verder verbeterde draadloze specificaties en wat andere kleine veranderingen binnenin.

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#10 MacBook Pro/Ultra met touchscreen

Verwachte datum: eind oktober of begin november 2026

Tot slot heeft Apple nog twee andere MacBooks in het vooruitzicht en dat zijn er niet zomaar twee. Het gaat om nieuwe versies van de 14- en 16-inch MacBook Pro, maar die zouden zomaar een andere naam kunnen krijgen. Dat komt omdat Apple hierbij niet alleen overstapt naar OLED, maar tegelijkertijd een touchscreen toevoegt en misschien nog wel het design aanpast. Qua chip verwachten we dezelfde M5 Pro- en M5 Max-chip als in de huidige MacBook Pro-modellen, omdat Apple volgens bronnen de M6 Pro- en Max-varianten over zou willen slaan.

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Verwachte datum: eind oktober of begin november 2026

Apple werkt momenteel aan de beta van iOS 27.2. In iOS 27.2 komen er nieuwe functies voor je iPhone, maar ook voor de Apple Watch en Mac staan er nieuwe functies op de planning die in de gelijknamige updates toegevoegd worden. Deze update verwachten we ergens eind oktober of begin november.

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Maar hoe zit het dan eigenlijk met iOS 27.1? Momenteel is iOS 27.0.1 de meest recente versie en aangezien iOS 27.2 al sneller komt dan gedacht, kunnen we ons voorstellen dat je je afvraagt wanneer iOS 27.1 dan komt en wanneer die beschikbaar is. Die versie is waarschijnlijk standaard geinstalleerd op de iPhone Duo en bevat voor de iPhone Duo specifieke functies. Hierin verwachten we geen nieuwe functies voor de overige iPhones, maar het zorgt er mogelijk wel voor dat je je gegevens goed over kan zetten naar de iPhone Duo zodra je die in je handen krijgt. Deze versie verwachten we op z’n vroegst midden oktober.