Apple zet opnieuw een stap richting het definitieve afscheid van Intel-Macs. Ontwikkelaars mogen voortaan stoppen met Intel-ondersteuning voor apps uit de Mac App Store. Wat betekent dat als je nog een oudere Mac gebruikt?

Apple is al jaren bezig met de transitie naar Apple Silicon in de Mac. macOS 27 Golden Gate vormt daarin een belangrijke mijlpaal, want deze versie werkt helemaal niet meer op Macs met een Intel-processor. Nu zet Apple ook in de Mac App Store een volgende stap: ontwikkelaars mogen de ondersteuning voor deze processor uit bestaande Mac-apps verwijderen.

Mac-apps mogen Intel voortaan achterlaten

Ontwikkelaars van universele Mac-apps in de Mac App Store mogen voortaan zelf bepalen of ze Intel-Macs blijven ondersteunen. Voorheen was het voor ontwikkelaars nog verplicht om zowel Macs met Intel-chips als Apple Silicon-modellen te ondersteunen. Er geldt wel een belangrijke voorwaarde: de app moet macOS 13 (Ventura) of nieuwer vereisen. Bij oudere versies blijven Intel-apps nog wel ondersteund.

Volgens Apple maakt het schrappen van Intel-ondersteuning de ontwikkeling van apps eenvoudiger. Ook worden apps hierdoor kleiner, zowel qua download als benodigde opslagruimte. Ontwikkelaars zijn niet verplicht om Intel-ondersteuning te laten vallen, dus een oudere Intel-Mac wordt niet helemaal onbruikbaar. Kiest een ontwikkelaar daar wel voor, dan krijgen gebruikers met een Intel-Mac geen nieuwe updates van die app meer. Zij kunnen de laatste versie die nog geschikt is voor hun Mac wel blijven gebruiken.

Als een ontwikkelaar een interessante nieuwe app voor de Mac gemaakt heeft en deze via de Mac App Store verkoopt, is de kans echter groot dat deze alleen werkt op Apple Silicon-modellen. Zeker bij kleine ontwikkelaars, met een beperkt budget en ontwikkelcapaciteit, zorgt het laten vallen van Intel-ondersteuning voor een soepeler ontwikkelproces.

Apps die via het web ter download aangeboden worden (zoals vaak nog het geval is bij Mac-apps), kunnen Intel-versies blijven aanbieden. Maar ook daar verwachten we dat het aanbod snel zal slinken.

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Apple neemt op meerdere fronten afscheid van Intel

De wijziging in de Mac App Store past in Apple’s bredere afscheid van Intel. In 2020 begon Apple met de overstap naar zijn eigen chips en inmiddels zijn er meerdere generaties Macs met M-chips verschenen. Zo is macOS 26 Tahoe de laatste grote macOS-versie die nog op Intel-Macs draait. macOS 27 Golden Gate is alleen geschikt voor Macs met Apple Silicon. Dat zijn alle Mac-modellen uit najaar 2020 en nieuwer.

Ook aan Rosetta komt langzaam een einde. Dit hulpmiddel van Apple zorgt ervoor dat apps die voor Intel-Macs zijn gemaakt – zogeheten Intel-apps – ook kunnen draaien op nieuwere Macs met Apple Silicon. Sinds macOS 26.4 krijgen gebruikers bij het openen van zulke apps een waarschuwing, waarin staat dat macOS 27 de laatste macOS-versie is waarin Rosetta algemeen beschikbaar is voor Intel-apps.

Vanaf macOS 28 werken de meeste Intel-apps daardoor niet meer op Macs met Apple Silicon. Apple maakt wel een uitzondering voor bepaalde oudere, niet meer onderhouden games die afhankelijk zijn van Intel-frameworks. Daarvoor blijft een beperkte vorm van Rosetta beschikbaar.

Gebruik jij nog een Intel-Mac? Dan begint de tijd te dringen om een nieuwe Mac te kopen.