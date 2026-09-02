Uitgelicht - Alles over het iPhone-event van 9 september
iCulture Podcast #S08E08: Het Apple-event ontvouwt zich: dit is onze vooruitblik
Vooruitblik op Apple’s grote iPhone-event van 2026: deze producten kun je op 9 september verwachten
Intel Core 12e generatie

Apple zet volgende stap: waarom je nu echt afscheid moet nemen van je Intel-Mac

Nieuws Apple Mac en macOS
Apple zet opnieuw een stap richting het definitieve afscheid van Intel-Macs. Ontwikkelaars mogen voortaan stoppen met Intel-ondersteuning voor apps uit de Mac App Store. Wat betekent dat als je nog een oudere Mac gebruikt?
Sasha Koevoets -

Apple is al jaren bezig met de transitie naar Apple Silicon in de Mac. macOS 27 Golden Gate vormt daarin een belangrijke mijlpaal, want deze versie werkt helemaal niet meer op Macs met een Intel-processor. Nu zet Apple ook in de Mac App Store een volgende stap: ontwikkelaars mogen de ondersteuning voor deze processor uit bestaande Mac-apps verwijderen.

Mac-apps mogen Intel voortaan achterlaten

Ontwikkelaars van universele Mac-apps in de Mac App Store mogen voortaan zelf bepalen of ze Intel-Macs blijven ondersteunen. Voorheen was het voor ontwikkelaars nog verplicht om zowel Macs met Intel-chips als Apple Silicon-modellen te ondersteunen. Er geldt wel een belangrijke voorwaarde: de app moet macOS 13 (Ventura) of nieuwer vereisen. Bij oudere versies blijven Intel-apps nog wel ondersteund.

Volgens Apple maakt het schrappen van Intel-ondersteuning de ontwikkeling van apps eenvoudiger. Ook worden apps hierdoor kleiner, zowel qua download als benodigde opslagruimte. Ontwikkelaars zijn niet verplicht om Intel-ondersteuning te laten vallen, dus een oudere Intel-Mac wordt niet helemaal onbruikbaar. Kiest een ontwikkelaar daar wel voor, dan krijgen gebruikers met een Intel-Mac geen nieuwe updates van die app meer. Zij kunnen de laatste versie die nog geschikt is voor hun Mac wel blijven gebruiken.

Als een ontwikkelaar een interessante nieuwe app voor de Mac gemaakt heeft en deze via de Mac App Store verkoopt, is de kans echter groot dat deze alleen werkt op Apple Silicon-modellen. Zeker bij kleine ontwikkelaars, met een beperkt budget en ontwikkelcapaciteit, zorgt het laten vallen van Intel-ondersteuning voor een soepeler ontwikkelproces.

Apps die via het web ter download aangeboden worden (zoals vaak nog het geval is bij Mac-apps), kunnen Intel-versies blijven aanbieden. Maar ook daar verwachten we dat het aanbod snel zal slinken.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar

Apple neemt op meerdere fronten afscheid van Intel

De wijziging in de Mac App Store past in Apple’s bredere afscheid van Intel. In 2020 begon Apple met de overstap naar zijn eigen chips en inmiddels zijn er meerdere generaties Macs met M-chips verschenen. Zo is macOS 26 Tahoe de laatste grote macOS-versie die nog op Intel-Macs draait. macOS 27 Golden Gate is alleen geschikt voor Macs met Apple Silicon. Dat zijn alle Mac-modellen uit najaar 2020 en nieuwer.

Ook aan Rosetta komt langzaam een einde. Dit hulpmiddel van Apple zorgt ervoor dat apps die voor Intel-Macs zijn gemaakt – zogeheten Intel-apps – ook kunnen draaien op nieuwere Macs met Apple Silicon. Sinds macOS 26.4 krijgen gebruikers bij het openen van zulke apps een waarschuwing, waarin staat dat macOS 27 de laatste macOS-versie is waarin Rosetta algemeen beschikbaar is voor Intel-apps.

Bekijk ook
Apple Rosetta

Rosetta 2: zo zorgt Apple dat oude software bruikbaar blijft

Apple’s Rosetta 2 zorgt ervoor dat Intel-apps bruikbaar blijven op Macs met M1-chip. Maar hoe werkt het eigenlijk en wat moet je weten over Rosetta 2? Dat lees je in dit overzicht!

Vanaf macOS 28 werken de meeste Intel-apps daardoor niet meer op Macs met Apple Silicon. Apple maakt wel een uitzondering voor bepaalde oudere, niet meer onderhouden games die afhankelijk zijn van Intel-frameworks. Daarvoor blijft een beperkte vorm van Rosetta beschikbaar.

Gebruik jij nog een Intel-Mac? Dan begint de tijd te dringen om een nieuwe Mac te kopen.

Bekijk ook
Mac mini 2024 met veel externe schermen

Een desktop Mac kopen? Dit is ons koopadvies met prijzen en aanbiedingen

Wil je een Mac kopen? Bekijk in dit artikel alle informatie over de desktopmodellen van Apple, met actuele prijzen voor de Mac mini, iMac, en Mac Studio. We helpen je in dit artikel met koopadvies voor een Mac-desktopcomputer die bij jou past.
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over Mac en macOS van iCulture

Deze drie MacBooks kunnen niet meer door Apple gerepareerd worden
Publieke beta 6 van macOS Golden Gate nu beschikbaar voor testers
Apple verklapt de release macOS 27 Golden Gate: dit is de verwachte releasedatum
Dit zijn de prijzen en uitvoeringen van de Mac mini 2026: zoveel duurder is Apple's compacte Mac geworden
6x nieuw en verbeterd in de Mac mini 2026: alles op een rij

Apple Silicon

Apple Silicon is Apple's eigen lijn chips voor de Mac, maar zijn ook te vinden in sommige iPad-modellen. De M1-chip was de eerste Apple Silicon-chip, gebaseerd op de structuur van ARM. Daarna volgden de M2-chip, M3-chip, M4-chip en diverse varianten en opvolgers. Apple Silicon chips zijn door Apple zelf ontworpen en zorgen voor betere prestaties, batterijduur en meer. Macs met Apple Silicon hebben een aantal voordelen, maar er zijn ook wat nadelen die je ontdekt door onze artikelen te lezen.

Apple Silicon
Alles over Apple Silicon Alles over de M4-chip Alles over de M3-chip Alles over de M2-chip Alles over de M1-chip Intel vs Apple Silicon MacBook Air met Apple Silicon MacBook Pro met Apple Silicon iMac met Apple Silicon Mac mini met Apple Silicon

Ook interessant

M5-chip Apple

Alles wat je moet weten over Apple’s M5-chip

Uitleg
Apple M6 chip

Alles wat je moet weten over Apple’s M6-chip

Uitleg
MacBook Pro M5 Max

Zo voorkom je dat app updates in macOS automatisch worden gedownload

Tips
Sidecar mac

Apple Sidecar: gebruik je iPad als tweede scherm voor je Mac (verbeterd in iPadOS 27!)

Tips
Publieke beta van iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 en tvOS 27

Zo kun je je afmelden voor de beta’s van iOS, watchOS, macOS en tvOS

Tips
Publieke beta van iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 en tvOS 27

Nu beschikbaar: zo installeer je de publieke beta van iOS 27 en iPadOS 27 (met stappen ter voorbereiding)

Tips

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar