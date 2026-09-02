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Deze 9 klassieke films kun je nu zonder extra kosten streamen via Apple TV

Nieuws Diensten
Apple's streamingdienst Apple TV biedt doorgaans alleen maar eigen originele films en series, maar nu zijn er negen klassieke films aan het aanbod toegevoegd. Hier vind je ze.
Benjamin Kuijten -

Met Apple TV (voorheen Apple TV+) stream je populaire series als Ted Lasso, Severance en Shrinking, maar onlangs heeft de dienst zijn aanbod tijdelijk uitgebreid met een aantal klassieke films. De afgelopen jaren heeft Apple sporadisch wat bestaande titels tijdelijk toegevoegd, al verschilt het aanbod heel erg per regio in verband met de rechten voor de desbetreffende titels. Dit zijn de negen films die je in Nederland nu zonder extra kosten kan streamen via Apple TV.

Klassieke films nu op Apple TV

In totaal gaat het om deze negen titels, uit uiteenlopende genres:

  • Charlie’s Angels (2000)
  • War of the Worlds
  • Jurassic Park
  • Night at the Museum
  • The Proposal
  • The Accountant
  • Sherlock Holmes (2010)
  • Kramer vs. Kramer
  • The Bourne Identity
Stream Apple TV

Als je abonnee bent op de Apple TV-streamingdienst, kun je deze films dus zonder extra kosten kijken. Bij alle andere bestaande films die je in de Apple TV-app vindt, moet je doorgaans een klein bedrag betalen om de film te kopen of huren, omdat deze alleen beschikbaar zijn via de oorspronkelijke iTunes Movies Store. Maar bovenstaande films zijn dus gratis voor abonnees te bekijken. Hoe lang de films te zien zijn, is niet duidelijk. Mocht je er een op het oog hebben, dan raden we aan om daar niet te lang mee te wachten.

Het voordeel van streamen via Apple TV, is dat de films bijna allemaal in 4K-resolutie te streamen zijn (via Dolby Vision en/of HDR10+). Een groot aantal biedt ook nog ondersteuning voor Dolby Atmos voor de ruimtelijke audio. Bij veel andere streamingdiensten is het bij oudere films vaak nog maar de vraag wat de aangeboden beeld- en audiokwaliteit is, maar bij Apple TV wordt doorgaans de hoogst mogelijke kwaliteit geleverd.

Hier vind je de filmklassiekers op Apple TV

Je vindt de filmklassiekers op Apple TV als volgt:

  1. Open de Apple TV-app op je iPhone, iPad, Mac, Apple TV of smart-tv.

  2. Ga in het hoofdmenu naar Apple TV. Hier vind je alle content die binnen Apple’s streamingdienst te bekijken is.

  3. Onder je (eventuele) kijklijst, vind je een kopje Geweldige films nu op Apple TV. Hier vind je het aanbod van alle negen klassieke films.

  4. Open een film en druk op Speel af.

    Je kunt hem hier ook aan je kijklijst toevoegen met de plusknop.

Apple TV film klassiekers streamen

Ben je op zoek naar meer kijktips? Op iCulture zetten we elke zaterdagochtend de kijktips voor deze week op een rij. In dit overzicht lees je welke films, series, programma’s en docu’s er op de verschillende streamingdiensten te bekijken zijn.

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