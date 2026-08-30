Apple heeft de zesde generatie Apple Silicon onthuld. Wat zijn de eigenschappen van deze M6-chip en in welke producten zit hij?

Apple heeft de M6-chip geïntroduceerd, de volgende generatie Apple Silicon en de eerste die op 2-nanometertechniek is gebouwd. Zoals verwacht is deze chip weer een flinke stap vooruit vergeleken met de voorgaande M5-generatie. We leggen je uit wat de belangrijkste eigenschappen zijn, welke producten deze chip al heeft en welke producten deze chip nog krijgt.

Apple M6-chip in het kort

Zesde generatie Apple Silicon

Bedoeld voor toekomstige Macs en iPads

Gebaseerd op 2-nanometertechniek

Geproduceerd door TSMC

Eerste product is Mac mini 2026

Apple-producten met M6-chip

Anders dan de M5 in 2025 debuteert de M6 niet in een iPad, maar in de Mac mini 2026 – het enige apparaat dat de chip tot nu toe heeft.

Gepresenteerde producten met M6-chip

Model Chip Releasedatum Mac mini M6 augustus 2026

Nog te verwachten producten met M6

Verder is er nog een kans dat de volgende producten een upgrade krijgen naar de M6-chip:

Mac-model Chip Geschatte release 14-inch MacBook Pro M6 Najaar 2026 iMac M6 Najaar 2026 MacBook Air M6 Voorjaar 2027

In het najaar van 2026 verwachten we de M6-chip in het standaardmodel van de 14-inch MacBook Pro. Mogelijk krijgt ook de iMac rond die tijd een opfrisbeurt met deze chip, waarna in het voorjaar van 2027 de MacBook Air volgt. Lang blijft de M6-generatie waarschijnlijk niet de nieuwste: Apple zou de M7-chip in het voorjaar van 2027 al willen presenteren.

Wat is er nieuw bij de M6-chip?

De M6 is de eerste Apple-chip die met een 2-nanometerproces wordt gemaakt. Hierdoor passen er meer transistors op een kleiner oppervlak, wat voor betere prestaties en een lager energieverbruik zorgt. De chip heeft een nieuwe 12-core CPU met twee extra rekenkernen vergeleken met de M5. Volgens Apple liggen de prestaties bij taken die meerdere cores gebruiken tot 20 procent hoger.

Ook de GPU is uitgebreid van tien naar twaalf cores. Iedere GPU-core beschikt over een Neural Accelerator voor het versnellen van AI-taken. Daardoor levert de M6 volgens Apple bijna 30 procent meer rekenkracht voor AI dan de M5. Daarnaast zijn onder meer Dynamic Caching en hardwarematige ray tracing verbeterd, waardoor games en grafische toepassingen soepeler moeten draaien.

De grootste stap zet Apple bij de Neural Engine. De M6 bevat twee 16-core Neural Engines die gelijktijdig kunnen worden ingezet en samen tot tweemaal zoveel piekrekenkracht leveren als eerdere generaties. Verder ondersteunt de chip maximaal 32 GB centraal geheugen en is de geheugenbandbreedte verhoogd naar 170 GB per seconde, een stijging van 10 procent vergeleken met de M5. Daarmee is de M6 vooral beter voorbereid op lokale AI-modellen en andere veeleisende taken.

Heb ik een M6-chip nodig?

Ben je geïnteresseerd in de nieuwe functies, maar twijfel je of je wel M6 wil? Dat is begrijpelijk, want de M4- en M5-chips zijn natuurlijk ook goede opties. Ons advies is simpel: als je je al afvraagt of je het wel nodig hebt, dan heb je het waarschijnlijk niet nodig. Wij zouden in dat geval lekker op zoek gaan naar een afgeprijsde Mac met een M4- of M5-chip, want die zijn ook nog heel erg goed.

Komt er nog een M6 Pro, Max en Ultra?

Tot nu toe heeft Apple de gewoonte om vier varianten van een chip uit te brengen, de ene net weer beter dan de andere. Het klinkt dus logisch als je verwacht dat Apple ook met een M6 Pro, M6 Max en M6 Ultra op de proppen komt. Dat lijkt echter niet te gebeuren, want de M7 zou al te snel geïntroduceerd worden. De M6 lijkt dus in zijn uppie te staan, maar het is in ieder geval prettig dat Apple toch nog iets nieuws introduceert voor wie nu een nieuwe Mac wil.