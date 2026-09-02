John Ternus staat sinds kort aan het roer van Apple en daar staat een flinke beloning tegenover. Ook Tim Cook blijft na zijn vertrek als CEO jaarlijks tientallen miljoenen ontvangen.

Nieuwe documenten die Apple bij de Amerikaanse beurswaakhond heeft ingediend, geven een goed inzicht in de beloning van John Ternus als CEO. Naast een vast salaris kan hij rekenen op een omvangrijk aandelenpakket. De documenten onthullen bovendien wat Tim Cook verdient in zijn nieuwe rol als uitvoerend bestuursvoorzitter.

Dit is het salaris van John Ternus

Als nieuwe CEO van Apple krijgt Ternus een vast salaris van 3 miljoen dollar per jaar. Vanaf het fiscale jaar 2027 – dat in oktober 2026 begint – komt daar jaarlijks een aandelenbeloning met een doelwaarde van 55 miljoen dollar bij. Zijn beoogde totale jaarlijkse beloning komt daarmee uit op ongeveer 58 miljoen dollar.

Die aandelenbeloning is overigens niet volledig gegarandeerd: 75% hangt af van prestaties van het bedrijf en 25% wordt verspreid over vier jaar toegekend. Zo’n constructie geeft hem een financiële prikkel om langere tijd bij Apple te blijven, al werkt hij al sinds 2001 bij het bedrijf. Ook voor 2026 krijgt hij al een aandelenbeloning, ter waarde van 2,5 miljoen dollar.

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Ook Tim Cook verdient nog goed

Hoewel Tim Cook is afgetreden als CEO, blijft hij als uitvoerend bestuursvoorzitter een belangrijke rol binnen Apple spelen. Ook daar staat een flinke beloning tegenover, met een vergelijkbare combinatie van een vast salaris en aandelen.

In zijn nieuwe rol ontvangt Cook een vast salaris van 2 miljoen dollar per jaar. Vanaf het nieuwe fiscale jaar komt daar jaarlijks een aandelenbeloning met een doelwaarde van 45 miljoen dollar bovenop. Daarmee komt zijn totale jaarlijkse beloningspakket uit op een beoogde 47 miljoen dollar. Bij Cook is de aandelenbeloning iets anders verdeeld dan bij Ternus. De helft is prestatiegebonden en de andere helft is tijdsgebonden. Bij Ternus is 75% van zijn aandelenbeloning afhankelijk van prestaties.

Cook levert daarmee wel in ten opzichte van zijn laatste jaren als CEO. We hebben Cooks beloning over 2025 eerder uitgebreid geanalyseerd, inclusief de bedragen die Apple uitgaf aan onder meer zijn beveiliging en privévluchten. Dat lees je in ons aparte artikel.