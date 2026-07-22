KPN breidt Combivoordeel uit: deze populaire dienst krijg je nu bij je pakket

KPN heeft het Combivoordeel-programma uitgebreid met Videoland als nieuwe streamingoptie. Klanten die zowel een internet- als mobiel abonnement bij KPN combineren, kunnen voortaan kiezen uit Netflix, ESPN of Videoland zonder extra kosten. Daarnaast loopt er tijdelijk een actie waarbij nieuwe klanten internet en tv voor een gereduceerd tarief kunnen afsluiten. Hieronder vertellen we je er meer over.

Nieuw bij KPN: kies voor gratis Videoland

KPN breidt het Combivoordeel uit met een extra streamingoptie. Waar je voorheen kon kiezen tussen een gratis abonnement op Netflix of ESPN, is voortaan ook Videoland beschikbaar. Combineer je een mobiel abonnement of sim only met internet- en tv voor thuis van KPN, dan bepaal je zelf welke streamingdienst je zonder extra kosten ontvangt. Daar blijft het niet bij. Tijdelijk profiteer je ook van extra voordeel wanneer je een nieuw internet- en tv-pakket bij KPN afsluit. Hieronder vertellen we je er meer over.

Zo werkt Combivoordeel van KPN

Combivoordeel is een programma van KPN dat extra voordelen biedt wanneer je meerdere KPN-diensten combineert. Heb je zowel een internetabonnement thuis als een mobiel abonnement of sim only van KPN, dan krijg je automatisch toegang tot die voordelen. Denk aan korting op je maandelijkse kosten, extra mobiele data en de mogelijkheid om gratis een streamingdienst te kiezen. Je kiest zelf welke optie het beste bij je past: Netflix, ESPN of nu ook Videoland. Hoe meer KPN-diensten je combineert, hoe meer voordelen je ontvangt.

Internet & TV tijdelijk voor slechts 35 euro per maand

Overweeg je over te stappen naar KPN voor internet en tv? Bij een tweejarig contract betaal je de eerste 12 maanden slechts €35,- per maand, ongeacht welke internetsnelheid je kiest. Kies je voor een eenjarig contract, dan geldt hetzelfde tarief voor de eerste 6 maanden. Bovendien ontvang je de eerste 12 maanden een gratis tv-pakket. Hieronder hebben we alle abonnementen overzichtelijk voor je op een rijtje gezet inclusief de bijbehorende kortingen.

Pakket Gem. euro p/m Prijs na 12 mnd Totale korting Sneller 200

(alleen internet) 40 euro 45 euro 120 euro SuperFiber 500

(alleen internet) 43 euro 51 euro 192 euro SuperFiber 1000

(alleen internet) 43,75 52,50 euro 246 euro Sneller 200

(incl. tv) 46,38 euro 57,75 euro 273 euro SuperFiber 500

(incl. tv) 49,38 euro 63,75 euro 345 euro SuperFiber 1000

(incl. tv) 50,13 euro 65,25 euro 363 euro



Dit wil je zeker niet missen op Videoland

Videoland behoort tot de populairste streamingdiensten van Nederland en biedt een uitgebreid aanbod voor verschillende soorten kijkers. Op het platform vind je een combinatie van bekende Nederlandse series, exclusieve producties, internationale films, documentaires en populaire realityprogramma’s. Vooral Nederlandse hits zoals Mocro Maffia trekken al jarenlang veel kijkers en behoren tot de meest bekeken titels op de dienst.

Naast Nederlandse producties zijn er ook veel internationale series te vinden. Zo zijn titels als The Rookie en Killing Eve geliefd bij een groot publiek. Liefhebbers van spannende en meeslepende drama’s kunnen onder meer terecht bij The Handmaid’s Tale. Door Videoland nu toe te voegen aan het Combivoordeel van KPN krijgen gebruikers meer keuze uit gratis streamingopties en wordt het aanbod naast bestaande voordelen zoals Netflix en ESPN Compleet verder uitgebreid.



Deze toestellen scoor je nu met korting bij KPN

Naast de streamingvoordelen heeft KPN tijdelijk ook aanbiedingen op een selectie smartphones via de KPN Snelpakkers-actie. Daarin profiteer je van korting op verschillende populaire toestellen, waaronder de iPhone 17 en iPhone 17 Pro.

De iPhone 17 is voorzien van de A19-chip, een 120Hz-scherm en een verbeterde camera, wat hem geschikt maakt voor dagelijks intensief gebruik. Wie op zoek is naar maximale prestaties, kan kiezen voor de iPhone 17 Pro, met een A19 Pro-chip, geavanceerde camerafuncties en een titanium behuizing. Bekijk de website van KPN voor de actuele prijzen en voorwaarden van de Snelpakkers-actie.