Dit is waarom de iPhone 17 Pro nog steeds een goede keuze is [ADV]

De iPhone 17 Pro blijft ook vandaag de dag een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar een krachtige smartphone met premium functies. Dankzij de snelle prestaties, hoogwaardige camera's en lange softwareondersteuning is het toestel nog altijd een van de beste opties binnen het Apple-aanbod. Hieronder lees je waarom.

Waarom de iPhone 17 Pro een echte allrounder is binnen Apple’s line-up

Voor veel gebruikers is de iPhone 17 Pro op dit moment waarschijnlijk een interessante optie. De grootste reden daarvoor is dat de iPhone 17 Pro nu al beschikt over de hardware die Apple nodig heeft voor de nieuwste AI-functies. Dankzij 12GB werkgeheugen ondersteunt het toestel de krachtigste versie van Apple Intelligence, iets wat niet voor alle iPhone-modellen geldt. Daarmee is de iPhone 17 Pro klaar voor toekomstige AI-updates zodra Apple deze verder uitrolt.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en KPN. Lees onze disclaimer.

Daarnaast is de iPhone 17 Pro bij KPN tijdelijk extra voordelig verkrijgbaar via de WK-pakkers. In combinatie met Combivoordeel profiteer je van tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, dubbele databundels en een gratis Plus-pakket, zoals Netflix of ESPN Compleet.

Daar komt bij dat de iPhone 17 Pro op papier misschien minder spectaculair oogt dan zijn opvolger, maar in de praktijk al bijna alles biedt wat je als Apple-gebruiker nodig hebt. Het toestel draait op de krachtige A19 Pro-chip, beschikt over 12 GB werkgeheugen en een vernieuwd koelsysteem, waardoor prestaties ook bij intensief gebruik en AI-taken stabiel blijven. Bovendien is de iPhone 17 Pro volledig voorbereid op de meest geavanceerde Apple Intelligence-functies.

De iPhone 17 Pro blinkt uit op camerakwaliteit én prestaties

Ook op cameragebied zet de iPhone 17 Pro een flinke stap vooruit. Voor het eerst zijn alle drie de camera’s voorzien van een 48-megapixelsensor. Dat geldt niet alleen voor de hoofdcamera en ultragroothoeklens, maar ook voor de telelens. Daardoor maak je scherpere zoomfoto’s en heb je meer vrijheid om beelden achteraf bij te snijden zonder kwaliteitsverlies. Vooral voor wie veel fotografeert of filmt, is dit een van de grootste verbeteringen van de afgelopen jaren.

Daarnaast is de iPhone 17 Pro uitgerust met een 120Hz ProMotion-scherm, een hogere helderheid voor beter zicht in fel zonlicht en een verbeterde batterijduur. Het vernieuwde premium ontwerp maakt het geheel af. In combinatie met 12 GB werkgeheugen is dit een toestel dat moeiteloos nog jaren mee kan.

Scoor de iPhone 17 Pro nu met voordeel bij KPN

De iPhone 17 Pro is bij KPN tijdelijk extra interessant dankzij de WK-pakkers bij KPN. In combinatie met internet van KPN levert dat voordeel op in de vorm van tot €7,50 korting per maand op je abonnement, een verdubbeling van je data en de mogelijkheid om een Plus-pakket te kiezen, zoals Netflix of ESPN Compleet, zonder extra kosten. Je hebt de iPhone 17 Pro al in huis vanaf €1.128,-.