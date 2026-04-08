Deze draadloze 2K-videodeurbel is tijdelijk te koop voor minder dan 40 euro

Bij Amazon scoor je tijdelijk heel voordelig een nieuwe videodeurbel die filmt in 2K. En het mooiste van alles is dat je hem scoort voor minder dan 40 euro. We zetten de details in dit artikel voor je op een rij.

Wil je jouw voordeur eenvoudig en betaalbaar in de gaten houden? Dan is dit een mooie kans. Bij Amazon haal je tijdelijk deze draadloze 2K-videodeurbel van Woox in huis voor slechts €37,99. Hieronder vind je alle belangrijkste details overzichtelijk op een rij.

Dit is wat je wilt weten over deze videodeurbel

Deze videodeurbel beschikt over een brede kijkhoek van 170 graden, waardoor zowel bezoekers als pakketten duidelijk in beeld komen. Zo houd je gemakkelijk het volledige gebied voor je voordeur in de gaten. Daarnaast is hij voorzien van 2K Full HD-resolutie en nachtzicht, met infraroodverlichting die tot 5 meter reikt. Hierdoor worden zowel overdag als ’s nachts heldere beelden vastgelegd.

Hij wordt geleverd met een aparte binnen‑gong die in huis geplaatst kan worden, zodat je hoorbaar een melding krijgt wanneer iemand op de deurbel drukt. De gong heeft meerdere instelbare melodieën en het volume is aan te passen of uit te zetten via de instellingen in de app.

Gemakkelijk te bedienen via de WOOX Home-app

Met de gratis en handige WOOX Home-app fungeert deze deurbel als jouw ogen en oren. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt bij je voordeur, ook als je niet thuis bent. Of je nu op werk bent, in de sportschool of in het buitenland, de deurbel registreert elke activiteit en geeft je de mogelijkheid om direct te reageren op gemiste bezoekers bij de ingang van je huis of kantoor.

Dankzij persoonsherkenning worden onnodige meldingen beperkt. Ook kun je zelf het bereik van de bewegingsdetectie instellen. De batterij gaat tot wel 150 dagen mee op één lading en de installatie is volledig draadloos. Wil je minder vaak opladen, dan kun je de deurbel ook aansluiten op een vaste stroomvoorziening.

Ondersteuning voor Apple Home

De Woox videodeurbel ondersteunt geen Apple Home. Je kunt de deurbel via wifi verbinden en bedienen met de WOOX Home‑app, en hij werkt met Amazon Alexa en Google Assistant, maar er is geen Apple Home‑integratie of ondersteuning voor HomeKit Secure Video. Dat betekent dat je hem niet rechtstreeks kunt toevoegen aan de Apple Home‑app en dat functies zoals videoweergave binnen Apple Home niet beschikbaar zijn.

Drie manieren om je camerabeelden veilig op te slaan

Er zijn meerdere manieren om de beelden op te slaan. Standaard worden opnames bewaard op het apparaat waarop de WOOX Home-app is geïnstalleerd. Daarnaast kun je gebruikmaken van een SD-kaart met een maximale capaciteit van 128 GB (niet meegeleverd). Geef je de voorkeur aan cloudopslag, dan is er ook een betaald abonnement beschikbaar via de app. Bij alle drie de opties zijn je beelden beveiligd met AES-128-bits encryptie, wat betekent dat ze versleuteld zijn en voldoen aan de AVG-richtlijnen.