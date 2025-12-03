De eSIM wordt steeds breder ondersteund en daarmee voor meer mensen beschikbaar. Je kan vaak ook in een paar stappen je fysieke simkaart omzetten naar een eSIM, zonder dat je daarvoor de provider hoeft in te schakelen.

eSIM wint steeds meer terrein nu langzaam steeds meer providers deze vorm van simkaart ondersteunt. Van de grote providers tot aan budgetproviders heeft een steeds groter wordende groep een mogelijkheid om af te stappen van de fysieke simkaart. Nu ook de eerste iPhone zonder simkaarthouder in Nederland beschikbaar is, leggen wij je uit hoe je je fysieke simkaart om kan zetten in een eSIM.

Wat is eSIM?

Een eSIM is een ingebouwde ‘virtuele’ simkaart voor smartphones, tablets en andere kleine apparaten. De eSIM is een ingebouwde SIM-chip, die standaard in je toestel aanwezig is. Voor fabrikanten zoals Apple is een eSIM ideaal, omdat de chip minder ruimte inneemt dan een traditioneel simkaartslot. Vooral bij kleine apparaten zoals de Apple Watch is er nauwelijks ruimte voor een volledig simkaartslot. Veel Nederlandse en Belgische providers bieden al eSIM aan voor hun abonnementen. Daarnaast zijn eSIM’s ook geschikt met netwerken van meerdere providers, waardoor je gemakkelijk van providers kan wisselen.

Je kan er dus voor kiezen om je fysieke simkaart om te zetten naar een eSIM, zodat je nooit meer gedoe hebt met fysieke kaartjes. Sommige providers ondersteunen dit al via de manier zoals Apple het heeft ontworpen in de Instellingen-app. Bij andere providers gaat dit door middel van de bijbehorende app of door contact op te nemen met de provider.

Fysieke simkaart converteren naar eSIM

Fysieke simkaart naar eSIM bij switchen van provider

De stappen in dit artikel gelden alleen als je bij je eigen provider je fysieke simkaart over wil zetten naar een eSIM. Dat kan zonder wijziging aan je abonnement. Maar als je van provider wil wisselen, kun je ook meteen kiezen voor een eSIM. Zorg er simpelweg voor dat je bij het bestellen kiest voor een eSIM. De nieuwe provider zorgt dan dat jouw nummer aan deze eSIM gekoppeld wordt. Je hoeft dan ook niet meer te wachten tot je nieuwe fysieke simkaart op de post bezorgd is.

Odido simkaart omzetten naar eSIM

Als je een abonnement hebt bij Odido, kan het zijn dat je al een eSIM hebt. Is dat niet het geval, dan kan je je fysieke simkaart heel eenvoudig omzetten naar een eSIM. Odido heeft het mogelijk gemaakt om dit vanuit de Instellingen-app te doen. Dat doe je als volgt:

Zorg ervoor dat je fysieke simkaart in je iPhone zit. Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk. Kies het telefoonnummer met een fysieke simkaart. Hier staat ook Converteer naar e-SIM. Volg de instructies op het scherm. Je fysieke simkaart wordt nu omgezet naar eSIM. Als dit proces voorbij is kan je de fysieke simkaart weggooien, want deze werkt niet meer.

KPN simkaart omzetten naar eSIM

KPN biedt ook de mogelijkheid om je fysieke simkaart om te zetten naar een eSIM. Net als bij Odido biedt KPN een eenvoudige manier aan waarbij je dit direct in de instellingen kan doen. Zo doe je dat:

Zorg ervoor dat je fysieke simkaart in je iPhone zit Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk. Kies het telefoonnummer met een fysieke simkaart. Hier staat ook Converteer naar e-SIM. Volg de instructies op het scherm. Je fysieke simkaart wordt nu omgezet naar eSIM. Als dit proces voorbij is kan je de fysieke simkaart weggooien, want deze werkt niet meer.

Vodafone simkaart omzetten naar eSIM

Net als de twee andere grote providers is het mogelijk om bij Vodafone je fysieke simkaart om te zetten naar een eSIM. Zoals bij de andere twee grote providers is het bij Vodafone met een paar tikken geregeld. Dat gaat als volgt:

Zorg ervoor dat je fysieke simkaart in je iPhone zit Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk. Kies het telefoonnummer met een fysieke simkaart. Hier staat ook Converteer naar e-SIM. Volg de instructies op het scherm. Je fysieke simkaart wordt nu omgezet naar eSIM. Als dit proces voorbij is kan je de fysieke simkaart weggooien, want deze werkt niet meer.

Simyo simkaart omzetten naar eSIM

Ook budgetprovider Simyo biedt de mogelijkheid om eSIM te gebruiken in plaats van de fysieke simkaart. Om je fysieke simkaart van Simyo om te zetten naar een eSIM moet gebruik worden gemaakt van de Mijn Simyo-app. Zo doe je dat:

Open de Mijn Simyo-app. Ga naar Instellingen > Simkaart en tik op de knop eSIM installeren. Nu krijg je een aantal schermen te zien die je moet doorlopen. Tik allereerst op Beginnen. Je moet hierbij ook door middel van een iDeal-betaling van 1 eurocent de eSIM verifiëren. Het is ook mogelijk om dit bij de klantenservice te doen. Kies vervolgens of je een of twee simkaarten wil gebruiken in je iPhone. Vervolgens kan je je eSIM installeren en instellen. Herstart je iPhone en je eSIM werkt.

Mijn Simyo Versie 4.23.3 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 15.6+ Grootte 71.02 MB Uitgever KPN B.V. Leeftijd 4+ Talen 🇺🇸

Simpel simkaart omzetten naar eSIM

Simpel biedt sinds mei 2025 ondersteuning voor eSIM en bij deze provider is het ook mogelijk om je fysieke simkaart om te zetten naar een eSIM-variant. Hierbij is het wel alleen voor bestaande klanten mogelijk om je simkaart om te zetten. Nieuwe klanten moeten dus eerst een fysieke simkaart ontvangen voordat zij dit kunnen omzetten. Als je je simkaart wil omzetten doe je dat als volgt:

Open de MijnSimpel-app. Ga naar Instellingen > Sim vervangen > eSIM aanvragen. Volg de stappen op je scherm. Je ontvangt vervolgens een mail. In deze mail staat een QR-code. Ga naar de Instellingen-app en gaat naar mobiel netwerk. Tik daar op Voeg mobiel abonnement toe. Scan de QR-code uit je mail en volg de instructies. Tik op Voeg mobiel abonnement of Voeg toe als daarom gevraagd wordt. Herstart je iPhone en je eSIM werkt.

Simpel Versie 3.6.2 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 15.1+ Grootte 32.14 MB Uitgever Simpel.nl B.V. Leeftijd 4+ Talen 🇺🇸

Ben simkaart omzetten naar eSIM

Ook provider Ben heeft de ondersteuning voor eSIM en heeft het daarbij mogelijk gemaakt om een fysieke simkaart om te zetten naar een eSIM. Zo doe je dat bij Ben:

Zorg ervoor dat je huidige simkaart nog in je toestel zit. Open de Ik Ben-app. Ga in het menu naar Instellingen > Simkaart > eSim activeren. Volg de stappen op het scherm om de eSIM te activeren. Volg de stappen die je te zien krijgt. Vervolgens krijg je een mail met een QR-code om de eSIM in te stellen. In deze mail staan ook de verdere instructies om deze eSIM te installeren.

Ik Ben Versie 6.46.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 15.1+ Grootte 41.05 MB Uitgever Odido Netherlands B.V. Leeftijd 4+ Talen 🇺🇸

Youfone simkaart omzetten naar eSIM

Budgetprovider Youfone heeft ook eSIM als mogelijkheid voor de klanten. Net als bij de andere providers kan je ook bij Youfone je fysieke simkaart omzetten naar een eSIM. Zo doe je dat bij Youfone:

Zorg dat je simkaart in je toestel zit. Open de MyYoufone-app. Ga in de app naar Producten > Sim Only > Abonnement-instellingen > Vervangende simkaart. Valideer de vervangende simkaart door middel van een 1 cent iDeal-betaling. Na de bestelling verschijnt er een knop met Activeer eSIM in de app. Kies of één of twee simkaarten wil gebruiken. Installeer je eSIM en stel deze ook in. Herstart je telefoon. Nu werkt je eSIM.

MyYoufone Versie 9.2 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 16.0+ Grootte 11.96 MB Uitgever Youfone Nederland B.V. Leeftijd 4+ Talen 🇳🇱 🇺🇸 🇫🇷

eSIM overzetten naar een nieuwe iPhone

Het kan natuurlijk ook zijn dat je al een bestaande eSIM in je iPhone hebt zitten. Het is ook heel makkelijk om deze eSIM over te zetten naar een nieuw toestel. Hoe je je eSIM overzet naar een nieuwe iPhone leggen we stap voor stap per provider uit in onze tip.