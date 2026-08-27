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iCulture Podcast #S08E08: Het Apple-event ontvouwt zich: dit is onze vooruitblik
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iCulture Podcast #S08E08: Het Apple-event ontvouwt zich: dit is onze vooruitblik

Hiermee ben je weer helemaal bijgepraat
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In deze achtste aflevering van de iCulture Podcast van 2026 bespreken Benjamin en Elger het Apple-nieuws van de afgelopen maand en blikken we natuurlijk vooruit op het grote iPhone-event!
Benjamin Kuijten -

iCulture Podcast S08E08

9 september is het zover: het grote iPhone-event van 2026! Om meerdere redenen wordt dit een speciaal event. Er komt niet alleen een nieuwe host in de vorm van kersverse CEO John Ternus, want ook de allereerste opvouwbare iPhone wordt verwacht. Maar er komt nog veel meer, zoals de iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12 en misschien nog wel interessante “slimme” verrassingen. Kortom: genoeg om op vooruit te blikken in deze nieuwe iCulture Podcast!

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1 Er is een andere podcast met de naam ‘iCulture’ van de getalenteerde Engelse DJ Richard Earnshaw (@iCulturemusic). Die podcast is het dus niet, maar is zeker ook een luistertip!

Op de iCulture-redactie doen we veel meer dan artikelen schrijven: we testen producten, maken uitlegfilmpjes Instagram en we maken regelmatig een leuke Instagram Story over actuele gebeurtenissen. Om je een kijkje achter de schermen te geven is er de iCulture Podcast. Daarin bespreken we afwisselend de nieuwste ontwikkelingen en geven wij onze visie op alles rondom Apple.

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  • Ieder moment opzegbaar