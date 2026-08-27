iCulture Podcast #S08E08: Het Apple-event ontvouwt zich: dit is onze vooruitblikHiermee ben je weer helemaal bijgepraat
iCulture Podcast S08E08
9 september is het zover: het grote iPhone-event van 2026! Om meerdere redenen wordt dit een speciaal event. Er komt niet alleen een nieuwe host in de vorm van kersverse CEO John Ternus, want ook de allereerste opvouwbare iPhone wordt verwacht. Maar er komt nog veel meer, zoals de iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12 en misschien nog wel interessante “slimme” verrassingen. Kortom: genoeg om op vooruit te blikken in deze nieuwe iCulture Podcast!
Deze aflevering is voorzien van hoofdstukken (chapters), zodat je makkelijker naar het juiste onderwerp kunt bladeren. Je kunt ze terugvinden in je favoriete podcast-player, bijvoorbeeld Overcast of Castro, maar ook in de standaard Podcasts-app van Apple.
iCulture podcast S08E05, de shownotes
- [0:00] Mededeling vooraf
- [0:44] Opening
- [1:26] Ervaringen met express-ov in Nederland
- [9:23] Prijsverhogingen Apple Music en Spotify: zo kun je besparen
- [14:47] Nieuwe producten gelekt
- [19:33] Aankondiging Apple-event 9 september
- [22:33] Verwachtingen iPhone 18 Pro (Max)
- [32:15] Verwachtingen iPhone Fold
- [46:29] Verwachtingen Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4
- [50:09] Verwachtingen Home-producten
- [55:42] Waar kijken wij naar uit?
- [58:14] Afsluiting
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1 Er is een andere podcast met de naam ‘iCulture’ van de getalenteerde Engelse DJ Richard Earnshaw (@iCulturemusic). Die podcast is het dus niet, maar is zeker ook een luistertip!
Op de iCulture-redactie doen we veel meer dan artikelen schrijven: we testen producten, maken uitlegfilmpjes Instagram en we maken regelmatig een leuke Instagram Story over actuele gebeurtenissen. Om je een kijkje achter de schermen te geven is er de iCulture Podcast. Daarin bespreken we afwisselend de nieuwste ontwikkelingen en geven wij onze visie op alles rondom Apple.
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