Spotify vanaf nu duurder in Nederland en België: alle nieuwe prijzen op een rij (mét bespaartip)
Het is bijna een jaarlijkse traditie: de prijsverhoging bij Spotify. In de zomer van 2023 verhoogde Spotify de prijzen, om dat vervolgens in het voorjaar van 2025 opnieuw te doen. Nu zijn de prijzen dus opnieuw gestegen, hoewel de prijsverhoging niet geldt voor alle Spotify-abonnementen. De nieuwe prijzen gelden per direct voor iedereen die nu lid wordt, terwijl huidige abonnees de nieuwe prijzen vanaf de volgende factuur betalen.
Spotify-prijsverhoging in Nederland en België
Een individueel Spotify Premium-abonnement kost vanaf nu in Nederland en België €13,99 per maand. In Nederland was dat voorheen nog €12,99 per maand, terwijl je in België €11,99 per maand betaalde. Voor Premium Duo betaal je vanaf nu €19,99 per maand, in plaats van €17,99 per maand voor Nederland en €16,99 per maand voor België. Tot slot betaal je voor Spotify Premium Familie nu maar liefst €23,99 per maand. In procenten gezien is het Duo-abonnement het hoogst gestegen. Spotify Premium voor studenten is met €6,99 per maand gelijk gebleven.
De prijzen zijn dus in Nederland met €1 of €2 gestegen, terwijl in België de prijzen met €2 of €3 gestegen zijn. In België lagen de prijzen altijd met een euro lager dan in Nederland, maar dat is nu dus gelijk getrokken. In onderstaand overzicht zie je de nieuwe en oude prijzen voor Spotify in Nederland, met ingang van augustus 2026.
|Nederlandse prijzen
|INDIVIDUEEL
|DUO
|FAMILIE
|STUDENT
|Nieuwe prijs
|€13,99 p/m
|€19,99 p/m
|€23,99 p/m
|€6,99 p/m
|Oude prijs
|€12,99 p/m
|€17,99 p/m
|€21,99 p/m
|€6,99 p/m
|Prijsverhoging
|+€1,- (+7,7%)
|+€2,- (+11,1%)
|+€2,- (+9%)
|–
Met de nieuwe prijzen is Spotify Premium nog steeds duurder dan Apple Music, zelfs ondanks de Apple Music-prijsverhoging van vorige maand. Voor Apple Music betaal je nu €11,99 voor een individueel abonnement en €19,99 voor een gezin. Je kunt zelfs nog besparen in combinatie met Apple One. Bij Apple Music krijg je bovendien ondersteuning voor lossless kwaliteit met Dolby Atmos/ruimtelijke audio. Spotify ondersteunt alleen lossless audiokwaliteit.
Zo kun je besparen met Spotify
Er is nog een mogelijkheid waardoor je kan besparen op je Spotify-abonnement. Sommige gebruikers hebben de optie om eenmalig over te stappen op de Basic-varianten van Spotify. Die geeft dezelfde voordelen, maar dan zonder de optie voor luisterboeken. De daadwerkelijke prijs voor Spotify Basic Individueel verschilt mogelijk per persoon, als je er uberhaupt voor in aanmerking komt. Je kan alleen kiezen voor deze besparing als je niet al eerder Basic gehad hebt en momenteel Premium hebt. Je bespaart er in ieder geval een paar euro per maand mee.
Zo stap je over, indien mogelijk:
- Ga naar deze pagina en log in.
- Ga onder het kopje Je abonnement beheren naar Abonnement wijzigen.
- Kies voor het Basic-abonnement, indien beschikbaar.
Wil je Spotify helemaal opzeggen, dan kan dat door de stappen in ons artikel te volgen.
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Spotify
Spotify is 's werelds grootste muziekstreamingdienst. Met Spotify kun je gratis of tegen betaling muziek streamen vanaf je iPhone, iPad, Mac of ander device. De gratis versie heeft reclame en laat je niet on-demand elk nummer afspelen, terwijl je met de betaalde Spotify Premium onbeperkt muziek naar keuze kunt luisteren. Er zijn op maat gemaakte afspeellijsten, je kunt gebruikmaken van Spotify Connect of AirPlay en nog veel meer. Behalve muziek vind je op Spotify ook veel populaire podcasts, zowel Nederlandse als vanuit het buitenland.
1 reactie
Sjakie
Thanks! Goede tip!!
Ik gebruikte die luisterboeken toch nooit en ben nu terug naar basic. Scheelt voor ons family abootje toch 4 euro per maand!