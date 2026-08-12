Spotify heeft opnieuw een prijsverhoging aangekondigd, deze keer voor zowel Nederland als België. In Nederland worden de prijzen €1 of €2 hoger, terwijl in België Spotify tot €3 duurder wordt.

Het is bijna een jaarlijkse traditie: de prijsverhoging bij Spotify. In de zomer van 2023 verhoogde Spotify de prijzen, om dat vervolgens in het voorjaar van 2025 opnieuw te doen. Nu zijn de prijzen dus opnieuw gestegen, hoewel de prijsverhoging niet geldt voor alle Spotify-abonnementen. De nieuwe prijzen gelden per direct voor iedereen die nu lid wordt, terwijl huidige abonnees de nieuwe prijzen vanaf de volgende factuur betalen.

Spotify-prijsverhoging in Nederland en België

Een individueel Spotify Premium-abonnement kost vanaf nu in Nederland en België €13,99 per maand. In Nederland was dat voorheen nog €12,99 per maand, terwijl je in België €11,99 per maand betaalde. Voor Premium Duo betaal je vanaf nu €19,99 per maand, in plaats van €17,99 per maand voor Nederland en €16,99 per maand voor België. Tot slot betaal je voor Spotify Premium Familie nu maar liefst €23,99 per maand. In procenten gezien is het Duo-abonnement het hoogst gestegen. Spotify Premium voor studenten is met €6,99 per maand gelijk gebleven.

De prijzen zijn dus in Nederland met €1 of €2 gestegen, terwijl in België de prijzen met €2 of €3 gestegen zijn. In België lagen de prijzen altijd met een euro lager dan in Nederland, maar dat is nu dus gelijk getrokken. In onderstaand overzicht zie je de nieuwe en oude prijzen voor Spotify in Nederland, met ingang van augustus 2026.

Nederlandse prijzen INDIVIDUEEL DUO FAMILIE STUDENT Nieuwe prijs €13,99 p/m €19,99 p/m €23,99 p/m €6,99 p/m Oude prijs €12,99 p/m €17,99 p/m €21,99 p/m €6,99 p/m Prijsverhoging +€1,- (+7,7%) +€2,- (+11,1%) +€2,- (+9%) –

Met de nieuwe prijzen is Spotify Premium nog steeds duurder dan Apple Music, zelfs ondanks de Apple Music-prijsverhoging van vorige maand. Voor Apple Music betaal je nu €11,99 voor een individueel abonnement en €19,99 voor een gezin. Je kunt zelfs nog besparen in combinatie met Apple One. Bij Apple Music krijg je bovendien ondersteuning voor lossless kwaliteit met Dolby Atmos/ruimtelijke audio. Spotify ondersteunt alleen lossless audiokwaliteit.

Zo kun je besparen met Spotify

Er is nog een mogelijkheid waardoor je kan besparen op je Spotify-abonnement. Sommige gebruikers hebben de optie om eenmalig over te stappen op de Basic-varianten van Spotify. Die geeft dezelfde voordelen, maar dan zonder de optie voor luisterboeken. De daadwerkelijke prijs voor Spotify Basic Individueel verschilt mogelijk per persoon, als je er uberhaupt voor in aanmerking komt. Je kan alleen kiezen voor deze besparing als je niet al eerder Basic gehad hebt en momenteel Premium hebt. Je bespaart er in ieder geval een paar euro per maand mee.

Zo stap je over, indien mogelijk:

Ga naar deze pagina en log in. Ga onder het kopje Je abonnement beheren naar Abonnement wijzigen. Kies voor het Basic-abonnement, indien beschikbaar.

Wil je Spotify helemaal opzeggen, dan kan dat door de stappen in ons artikel te volgen.

Bekijk ook Zo kun je je Spotify (Premium) account opzeggen Ben je klaar met Spotify en wil je je account (permanent) opzeggen? Of wil je liever stoppen met Spotify Premium en terug naar een gratis account? Dat is allebei mogelijk en in deze tip leggen we stap voor stap uit hoe je dit doet.