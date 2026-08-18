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Meer dan 20 nieuwe Apple-producten in aantocht: deze zijn allemaal gelekt

Nieuws iDevices Mac en macOS
In een aankomende macOS-update zijn verwijzingen naar meer dan 20 nog niet aangekondigde Apple-producten gelekt. Dit komt er allemaal aan.
Benjamin Kuijten -

De aankomende macOS Tahoe 26.7-update lijkt een bron van informatie te zijn voor aankomende Apple-producten. In deze versie zat al een video verstopt van de eerste AirPods met camera, maar in de code zijn nog veel meer aanstaande Apple-producten verstopt. Hoewel er geen nieuwe producten in naar voren komen die al eerder in het geruchtencircuit rond gingen, is het wel een bevestiging voor wat er (op korte termijn) aan zit te komen.

Deze Apple-producten zijn gelekt

Het gaat om een flinke berg aan codenamen voor Apple-producten die binnenkort aangekondigd worden. Apple gebruikt deze codenamen intern voor hun eigen projecten en hebben doorgaans een bepaald patroon. Ze bestaan uit een letter en twee of drie cijfers. Aan deze combinatie is vaak goed te zien om wat voor product het gaat, zoals een nieuwe iPhone, nieuwe AirPods of een nieuwe smart home-product.

Eerder waren er in iOS 27 al verwijzingen naar zes nieuwe iPhones opgedoken, maar in macOS 26.7 zitten nog veel meer verwijzingen naar andere producten. We nemen ze kort met je door:

  • J804: instapmodel van MacBook Pro met M6-chip. Vermoedelijke release in oktober 2026
  • J833 en J834: nieuwe iMac, mogelijk met M6-chip. Vermoedelijke release in oktober 2026
  • K114c, K114s, K116c en K116s: mogelijk nieuwe high-end MacBook (Pro)-modellen met OLED-scherm en touchscreen. Vermoedelijke release eind 2026 of begin 2027
  • J510 en J511: nieuwe iPad mini 2026 met OLED-display en snellere chip. Vermoedelijke release in oktober 2026
  • J490 en J491: Apple’s aankomende smart home-hub in twee versies (muurbevestiging en met standaard). Vermoedelijke release in najaar 2026
  • B525: HomePod mini 2, met snellere chip en ondersteuning voor Siri AI. Er zijn ook verwijzingen naar nieuwe kleuren voor mogelijk de HomePod mini 2 opgedoken, waaronder rose pink, zilver, spacegrijs en sterrenlicht. Vermoedelijke release in september of oktober 2026
  • J229: Nieuw smart home-product met meerdere sensoren, mogelijk Apple’s eerste smart home-camera. Vermoedelijke release in najaar 2026 of begin 2027
  • HomeAccessory17,2 en HomeAccessory17,3: nog onbekende smart home-producten
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Met deze nieuwe producten neemt Apple de smart home-markt eindelijk serieus

Apple heeft voor 2026 diverse nieuwe smart home-producten op de planning staan. Ten minste, dat zeggen de meest betrouwbare bronnen. Deze nieuwe producten kun je verwachten.
  • B790: nieuwe AirPods met camera’s, zoals opgedoken in de gelekte video. Vermoedelijke release in september 2026
  • B518 en B522: mogelijke nieuwe Beats-producten. Release nog onbekend
  • AirPodsPro1,4: nieuwe AirPods Pro 4. Vermoedelijke release in 2027 of later
  • AirPods3,5: mogelijk nieuwe AirPods 5. Release nog onbekend
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AirPods met camera in actie

Gelekt: zie hier de AirPods met camera’s in actie

Apple heeft per ongeluk een video van de AirPods met camera’s verstopt in een aankomende macOS-update. Daardoor hebben we nu al de eerste bewegende beelden van deze nieuwe AirPods.
  • ATVRemote1,5: nieuwe generatie van de Apple TV-afstandsbediening, mogelijk bedoeld voor de nieuwste Apple TV 4K. Er waren al geruchten over een nieuwe Apple TV-remote. Vermoedelijke release in september of oktober 2026
  • N109: nieuwe headset, waarvan onduidelijk is of deze nog in ontwikkeling is. Mogelijke opvolger van de Vision Pro of goedkopere versie van Apple’s headset.
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Apple TV met Siri Remote 2e generatie.

‘Nieuwe Apple TV krijgt ook een vernieuwde Siri Remote’

Dat er een nieuwe Apple TV in aantocht is, mag geen verrassing meer zijn. Maar volgens een betrouwbare bron hoort daar ook een vernieuwde afstandsbediening bij.

In de aankomende macOS 26.7-update zijn ook nog verwijzingen gevonden naar nieuwe Apple Intelligence-functies voor China. Ook is er nog een lange lijst aan extra codenamen en modelnummers voor nog onbekende producten. Apple werkt uiteraard achter de schermen altijd aan producten die pas over een aantal jaar verkrijgbaar zijn, zoals de iPhones van najaar 2027 en andere langetermijnproducten.

Wat je op zeer korte termijn kan verwachten, lees je in onze vooruitblik van Apple’s iPhone-event van 2026.

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Apple John Ternus.

Vooruitblik op Apple’s grote iPhone-event van 2026: deze producten kun je volgende maand verwachten

Over een maandje staat het iPhone-event van 2026 op de planning. Tijd dus om vooruit te blikken en dit zijn de aankondigingen die je in september 2026 van Apple kan verwachten.

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Apple TV

De Apple TV is Apple's kleine kastje voor aan je televisie, waarmee je video's kan kijken, gebruik kan maken van streamingdiensten als Netflix en Videoland, games kan spelen en foto's en video vanaf je iPhone, iPad en Mac kan afspelen op je televisie met AirPlay. De Apple TV is een woninghub voor HomeKit en wordt geleverd met de Siri Remote. Haal meer uit je Apple TV met deze mogelijkheden. Met handige tips en meer om de functies van je Apple TV te ontdekken. Het nieuwste model is de Apple TV 4K uit 2022. Voor de beste prijzen lees je ons artikel over een Apple TV kopen.

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