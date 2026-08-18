In een aankomende macOS-update zijn verwijzingen naar meer dan 20 nog niet aangekondigde Apple-producten gelekt. Dit komt er allemaal aan.

De aankomende macOS Tahoe 26.7-update lijkt een bron van informatie te zijn voor aankomende Apple-producten. In deze versie zat al een video verstopt van de eerste AirPods met camera, maar in de code zijn nog veel meer aanstaande Apple-producten verstopt. Hoewel er geen nieuwe producten in naar voren komen die al eerder in het geruchtencircuit rond gingen, is het wel een bevestiging voor wat er (op korte termijn) aan zit te komen.

Deze Apple-producten zijn gelekt

Het gaat om een flinke berg aan codenamen voor Apple-producten die binnenkort aangekondigd worden. Apple gebruikt deze codenamen intern voor hun eigen projecten en hebben doorgaans een bepaald patroon. Ze bestaan uit een letter en twee of drie cijfers. Aan deze combinatie is vaak goed te zien om wat voor product het gaat, zoals een nieuwe iPhone, nieuwe AirPods of een nieuwe smart home-product.

Eerder waren er in iOS 27 al verwijzingen naar zes nieuwe iPhones opgedoken, maar in macOS 26.7 zitten nog veel meer verwijzingen naar andere producten. We nemen ze kort met je door:

J804 : instapmodel van MacBook Pro met M6-chip. Vermoedelijke release in oktober 2026

: instapmodel van MacBook Pro met M6-chip. Vermoedelijke release in oktober 2026 J833 en J834 : nieuwe iMac, mogelijk met M6-chip. Vermoedelijke release in oktober 2026

: nieuwe iMac, mogelijk met M6-chip. Vermoedelijke release in oktober 2026 K114c, K114s, K116c en K116s : mogelijk nieuwe high-end MacBook (Pro)-modellen met OLED-scherm en touchscreen. Vermoedelijke release eind 2026 of begin 2027

: mogelijk nieuwe high-end MacBook (Pro)-modellen met OLED-scherm en touchscreen. Vermoedelijke release eind 2026 of begin 2027 J510 en J511 : nieuwe iPad mini 2026 met OLED-display en snellere chip. Vermoedelijke release in oktober 2026

: nieuwe iPad mini 2026 met OLED-display en snellere chip. Vermoedelijke release in oktober 2026 J490 en J491 : Apple’s aankomende smart home-hub in twee versies (muurbevestiging en met standaard). Vermoedelijke release in najaar 2026

: Apple’s aankomende smart home-hub in twee versies (muurbevestiging en met standaard). Vermoedelijke release in najaar 2026 B525 : HomePod mini 2, met snellere chip en ondersteuning voor Siri AI. Er zijn ook verwijzingen naar nieuwe kleuren voor mogelijk de HomePod mini 2 opgedoken, waaronder rose pink, zilver, spacegrijs en sterrenlicht. Vermoedelijke release in september of oktober 2026

: HomePod mini 2, met snellere chip en ondersteuning voor Siri AI. Er zijn ook verwijzingen naar nieuwe kleuren voor mogelijk de HomePod mini 2 opgedoken, waaronder rose pink, zilver, spacegrijs en sterrenlicht. Vermoedelijke release in september of oktober 2026 J229 : Nieuw smart home-product met meerdere sensoren, mogelijk Apple’s eerste smart home-camera. Vermoedelijke release in najaar 2026 of begin 2027

: Nieuw smart home-product met meerdere sensoren, mogelijk Apple’s eerste smart home-camera. Vermoedelijke release in najaar 2026 of begin 2027 HomeAccessory17,2 en HomeAccessory17,3: nog onbekende smart home-producten

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B790 : nieuwe AirPods met camera’s, zoals opgedoken in de gelekte video. Vermoedelijke release in september 2026

: nieuwe AirPods met camera’s, zoals opgedoken in de gelekte video. Vermoedelijke release in september 2026 B518 en B522 : mogelijke nieuwe Beats-producten. Release nog onbekend

: mogelijke nieuwe Beats-producten. Release nog onbekend AirPodsPro1,4 : nieuwe AirPods Pro 4. Vermoedelijke release in 2027 of later

: nieuwe AirPods Pro 4. Vermoedelijke release in 2027 of later AirPods3,5: mogelijk nieuwe AirPods 5. Release nog onbekend

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ATVRemote1,5 : nieuwe generatie van de Apple TV-afstandsbediening, mogelijk bedoeld voor de nieuwste Apple TV 4K. Er waren al geruchten over een nieuwe Apple TV-remote. Vermoedelijke release in september of oktober 2026

: nieuwe generatie van de Apple TV-afstandsbediening, mogelijk bedoeld voor de nieuwste Apple TV 4K. Er waren al geruchten over een nieuwe Apple TV-remote. Vermoedelijke release in september of oktober 2026 N109: nieuwe headset, waarvan onduidelijk is of deze nog in ontwikkeling is. Mogelijke opvolger van de Vision Pro of goedkopere versie van Apple’s headset.

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In de aankomende macOS 26.7-update zijn ook nog verwijzingen gevonden naar nieuwe Apple Intelligence-functies voor China. Ook is er nog een lange lijst aan extra codenamen en modelnummers voor nog onbekende producten. Apple werkt uiteraard achter de schermen altijd aan producten die pas over een aantal jaar verkrijgbaar zijn, zoals de iPhones van najaar 2027 en andere langetermijnproducten.

Wat je op zeer korte termijn kan verwachten, lees je in onze vooruitblik van Apple’s iPhone-event van 2026.

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