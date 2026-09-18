In deze achtste aflevering van de iCulture Podcast van 2026 bespreken Benjamin en Elger het Apple-nieuws van de afgelopen maand en blikken we natuurlijk vooruit op het grote iPhone-event!

iCulture Podcast S08E09

Daar was ‘ie dan: de iPhone Duo! Na tien jaar geruchten en speculaties over een opvouwbare iPhone, was het John Ternus die met zijn debuutevent de opvouwbare iPhone presenteerde. Wij kregen tijdens de presentatie direct het oude Apple-gevoel terug, wat we de afgelopen jaren zo gemist hebben. Van de wonderlijke animatie bij het openvouwen tot de veelzijdigheid van het toestel: de iPhone Duo weet ons tot nu toe te verrassen. Maar we zitten ook nog met vragen. Uiteraard bespreken we ook nog de iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12 en alle andere nieuwe producten die Apple aangekondigd heeft, dus snel luisteren!

Deze aflevering is voorzien van hoofdstukken (chapters), zodat je makkelijker naar het juiste onderwerp kunt bladeren. Je kunt ze terugvinden in je favoriete podcast-player, bijvoorbeeld Overcast of Castro, maar ook in de standaard Podcasts-app van Apple.

iCulture podcast S08E05, de shownotes

Bekijk ook Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event Tijdens het grote iPhone-event van 2026 heeft Apple drie nieuwe iPhones, twee nieuwe Apple Watches en een setje AirPods aangekondigd. Lees in deze samenvatting van het iPhone Duo-event alles wat je moet weten.

iCulture Podcast abonneren en beluisteren

Abonneer je op onze iCulture podcast in je favoriete tool of via de directe feed om geen enkele aflevering te missen en laat weten wat je ervan vindt!1 En ben je blij verrast over onze podcast, dan zouden we het natuurlijk leuk vinden als je een sympathieke beoordeling van 5 sterren in Apple’s Podcast-app, iTunes of andere podcast-apps zou willen achterlaten. Alvast bedankt!

Zo abonneer je op de iCulture podcast:

Op de desktop kun je ons bijvoorbeeld beluisteren via de Podcasts-app, Podimo, PocketCasts of natuurlijk in dit artikel. Of je kunt handmatig de directe feed toevoegen aan je favoriete podcastdienst of -app.

1 Er is een andere podcast met de naam ‘iCulture’ van de getalenteerde Engelse DJ Richard Earnshaw (@iCulturemusic). Die podcast is het dus niet, maar is zeker ook een luistertip!

Op de iCulture-redactie doen we veel meer dan artikelen schrijven: we testen producten, maken uitlegfilmpjes Instagram en we maken regelmatig een leuke Instagram Story over actuele gebeurtenissen. Om je een kijkje achter de schermen te geven is er de iCulture Podcast. Daarin bespreken we afwisselend de nieuwste ontwikkelingen en geven wij onze visie op alles rondom Apple.