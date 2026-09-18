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Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event
iCulture Podcast V2 2025

iCulture Podcast #S08E09: iPhone Duo brengt het oude Apple-gevoel terug, maar we hebben ook nog vragen

Hiermee ben je weer helemaal bijgepraat
Podcasts iCulture Podcast
In deze achtste aflevering van de iCulture Podcast van 2026 bespreken Benjamin en Elger het Apple-nieuws van de afgelopen maand en blikken we natuurlijk vooruit op het grote iPhone-event!
Benjamin Kuijten -

iCulture Podcast S08E09

Daar was ‘ie dan: de iPhone Duo! Na tien jaar geruchten en speculaties over een opvouwbare iPhone, was het John Ternus die met zijn debuutevent de opvouwbare iPhone presenteerde. Wij kregen tijdens de presentatie direct het oude Apple-gevoel terug, wat we de afgelopen jaren zo gemist hebben. Van de wonderlijke animatie bij het openvouwen tot de veelzijdigheid van het toestel: de iPhone Duo weet ons tot nu toe te verrassen. Maar we zitten ook nog met vragen. Uiteraard bespreken we ook nog de iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12 en alle andere nieuwe producten die Apple aangekondigd heeft, dus snel luisteren!

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Deze aflevering is voorzien van hoofdstukken (chapters), zodat je makkelijker naar het juiste onderwerp kunt bladeren. Je kunt ze terugvinden in je favoriete podcast-player, bijvoorbeeld Overcast of Castro, maar ook in de standaard Podcasts-app van Apple.

iCulture podcast S08E05, de shownotes

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Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event

Tijdens het grote iPhone-event van 2026 heeft Apple drie nieuwe iPhones, twee nieuwe Apple Watches en een setje AirPods aangekondigd. Lees in deze samenvatting van het iPhone Duo-event alles wat je moet weten.

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1 Er is een andere podcast met de naam ‘iCulture’ van de getalenteerde Engelse DJ Richard Earnshaw (@iCulturemusic). Die podcast is het dus niet, maar is zeker ook een luistertip!

Op de iCulture-redactie doen we veel meer dan artikelen schrijven: we testen producten, maken uitlegfilmpjes Instagram en we maken regelmatig een leuke Instagram Story over actuele gebeurtenissen. Om je een kijkje achter de schermen te geven is er de iCulture Podcast. Daarin bespreken we afwisselend de nieuwste ontwikkelingen en geven wij onze visie op alles rondom Apple.

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Lees alles over podcasts luisteren op de iPhone, iPad en Apple Watch. Dit kan zowel bij Apple als bij Spotify en andere aanbieders. Bekijk de beste podcasts-apps en luister naar de iCulture Podcast, waarin je elke maand wordt bijgepraat over het laatste Apple-nieuws.

Apple Watch podcasts beluisteren
Dit is de iCulture Podcast - met hosts Benjamin en Elger Apple Podcasts (algemene uitleg) Luisteren van podcasts op iPhone en iPad Podcasts luisteren op de Mac De beste podcast-apps voor iPhone en iPad De beste podcast-apps voor CarPlay Podcasts beheren op iPhone en iPad Podcasts op de Apple Watch beluisteren Podcasts beluisteren in Spotify iCulture Podcast op Apple Podcasts

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  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar