Philips Hue krijgt eindelijk back-up-functie en gaat samenwerken met Sonos en Nanoleaf

Philips Hue kondigt een reeks nieuwe softwarefuncties aan voor gebruikers van de Hue-app, maar er worden ook nieuwe samenwerkingen met Sonos en Nanoleaf aangekondigd.

Zoals ieder jaar is Signify (moederbedrijf van Philips Hue) aanwezig op de IFA, een van de grootste techbeurzen ter wereld. Het bedrijf heeft dan ook veel aankondigingen gedaan, zowel op het gebied van software als hardware. Over de nieuwe producten van Philips Hue lees je hier meer, maar de nieuwe softwarefuncties die naar (bijna) alle gebruikers komen, zijn minstens net zo interessant.

Philips Hue met nieuwe softwarefuncties

Misschien wel de belangrijkste aankondiging is de komst van een Back-up & Restore-functie. Al in 2024 waren er aanwijzingen naar een back-up-functie, maar pas nu kondigt Hue het officieel aan. Gebruikers van zowel de gewone Hue Bridge als de Hue Bridge Pro kunnen instellingen in de cloud opslaan. Toegevoegde lampen, accessoires, kamers, zones en scènes worden allemaal opgeslagen en zijn onderdeel van de back-up. Mocht er iets mis gaan of ga je bijvoorbeeld verhuizen, dan kan je de back-up eenvoudig herstellen. In eerste instantie is de herstelfunctie alleen beschikbaar voor Bridge Pro-gebruikers, maar uiteindelijk komt dit ook beschikbare voor de gewone Bridge-eigenaren.

Het is nog niet bekend wanneer de Back-up & Restore-functie precies beschikbaar komt. Signify geeft nu alleen aan dat de functie in ontwikkeling is. De aankondiging van vandaag is dan ook slechts een preview, maar dat het eraan komt is in ieder geval goed nieuws.

Samenwerking met Sonos en Nanoleaf

Philips Hue kondigt ook meteen twee nieuwe samenwerkingen aan. In november komt er een software-update waardoor je de audio van je Sonos-speakers kan bedienen met Hue-schakelaars. Denk aan de Hue Tap Dial, zodat je met de draaiknop bijvoorbeeld het volume kan regelen. Ook kun je dan bepaalde acties, zoals het afspelen of pauzeren van de muziek, koppelen aan een van de knoppen. Je hebt dan dus geen app nodig om je Sonos-muziek aan te sturen, al zal je voor de eerste installatie wel nog een app nodig hebben.

De tweede samenwerking is die tussen Hue en Nanoleaf. Nanoleaf is bekend van de gekleurde lichtpanelen voor aan de muur in diverse vormen en maten. Met een apart verkrijgbare Philips Hue Wall Light Module kun je bepaalde lichtpanelen van Nanoleaf (zoals sde zeshoeken, driehoeken en mini-driehoeken) integreren in het Hue-ecosysteem. Je kan daardoor Nanoleaf-verlichting meenemen in Hue-scènes, automatiseringen en meer. Apple-gebruikers kunnen dit via de Woning-app in principe al langer, doordat alle apparaten die via Apple Home werken (waaronder Hue en Nanoleaf) samen verschijnen in de Woning-app. De Philips Hue Wall Light Module voor Nanoleaf is er vanaf €39,99, maar komt ook in startersets.

Nieuwe AI-functie voor Bridge Pro-gebruikers

Eigenaren van de nieuwste Bridge Pro krijgen vanaf begin oktober ook de nieuwe Custom AI Behaviors-functie. Daarmee kun je met natuurlijk taalgebruik dankzij AI een gepersonaliseerd verlichtingsautomatisering instellen. Zo kun je aangeven dat sensoren en schakelaars op bepaalde dagen in de week anders reageren. Het biedt meer geavanceerde automatiseringen dan die op dit moment via de Hue-app in te stellen zijn, doordat de AI-assistent je commando vertaalt naar een kant-en-klare instelling.

Bekijk ook Meer dan tien nieuwe Philips Hue-producten: van tv-camera voor lichtsynchronisatie tot lichttouw Philips Hue kondigt een reeks nieuwe lampen, armaturen en accessoires aan. Dit najaar verschijnen er meer dan tien nieuwe producten, waaronder een nieuwe HDMI Sync Box en een camera voor je televisie.