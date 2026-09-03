Meer dan tien nieuwe Philips Hue-producten: van tv-camera voor lichtsynchronisatie tot lichttouw

Philips Hue kondigt een reeks nieuwe lampen, armaturen en accessoires aan. Dit najaar verschijnen er meer dan tien nieuwe producten, waaronder een nieuwe HDMI Sync Box en een camera voor je televisie.

Naast de aangekondigde nieuwe softwarefuncties, heeft Philips Hue ook nog veel nieuwe producten op de planning voor dit najaar. Het meest opvallende product is de nieuwe Philips Heu Play Screen Sync, een camera voor bovenop je televisie zodat de lampen synchroniseren met je televisie. Maar er zijn ook nog nieuwe lichtslangen, armaturen en buitenverlichting.

Philips Hue Play Screen Sync

Televisies van Philips staan bekend om de Ambilight-verlichting, waardoor de muur achter de televisie meekleurt met het scherm en zo je kijkervaring vergroot wordt. Om dit ook bij een tv zonder Ambilight te realiseren, had Philips Hue al de HDMI Sync Box die de input van tv-apparaten analyseert. Maar als je dat niet via hdmi wil regelen, kan je daar nu dus ook de Philips Hue Play Screen Sync-camera voor gebruiken. Dit is een plug-and-play-oplossing die bestaat uit een camera met fisheye-lens. Je plaatst deze boven je televisie, zodat de camera het volledige beeld van je televisie kan bekijken. Deze data wordt vervolgens doorgestuurd naar de gekoppelde lampen, zodat de kleuren in real-time overeenkomen met de kleuren van het tv-scherm.

Doordat het onafhankelijk van hdmi-apparaten werkt, kun je zo ook content dat afgespeeld wordt via ingebouwde apps van je televisie synchroniseren. De Hue Play Screen Sync heeft Bluetooth en werkt daardoor ook zonder Bridge, als je één Philips Hue Play Gradient TV-lightstrip wil synchroniseren. Met een Hue Bridge (Pro), kun je de synchronisatie uitbreiden naar maximaal tien lampen.

De oplossing heeft overigens veel weg van de Nanoleaf 4D Screen Mirror, die wij een aantal jaar geleden getest hebben.

Daarnaast komt Philips Hue nog met de nieuwe Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K, die slanker is dan de vorige generatie. Er zit één hdmi-poort op, met ondersteuning voor HDMI 2.0 (4K bij 60Hz) en geeft ook de audio door.

Om als verlichting voor je tv te gebruiken, komt er ook een nieuwe Hue Play gradient lightstrip, die volgens Signify meer flexibiliteit biedt. Deze gewone versie heeft zichtbare LED-puntjes en is bedoeld voor tv’s tot 85-inch. De Pro-variant geeft een meer geleidelijke lichtverdeling zonder zichtbare lichtbronnen en komt ook in een versie voor tv’s tot 100-inch.

Nieuwe Hue-armaturen en buitenverlichting

Tot slot komt er ook een reeks nieuwe producten voor binnen en buiten. De nieuwe Philips Hue Liane 360º-lijn bestaat uit een lichtslang die aan alle kanten licht geeft. Het is dus zeg maar een soort lichttouw, wat je op een speelse manier rondom je interieur kan bevestigen. Hij ondersteunt Omniglow-technologie voor een zachte lichtgradiënt. Hij ondersteunt zowel wit als gekleurd licht. Hij komt in lengtes van 3 en 5 meter en wordt geleverd met klemmetjes en/of gewichten.

De bestaande Signe-lijn wordt uitgebreid met een nieuwe hanglamp, vloer-tot-plafondlamp en vloerlamp. De Signe-lijn bestaat uit een dunne lichtbalk op een kleine voet. Deze was er al in een vloer- en tafelversie, maar de nieuwe versies hebben een wat industriëlere look waarbij de stroomkabel ook onderdeel is van het ontwerp. Zo kan je hem als horizontale lichtbalk aan het plafond hangen, maar ook verticaal ophangen met een gewichtje aan de onderkant zodat hij boven de grond zweeft. Los ergens in de hoek van de kamer zetten kan ook.

Qua buitenverlichting wordt de Festavia-lijn uitgebreid met lichtgordijnen, netwerverlichting (bijvoorbeeld voor over een struik) en een lichtslinger met ijspegeleffect. Laatstgenoemde zal vooral in de wintermaanden van pas komen, terwijl de andere het hele jaar door gebruikt kunnen worden. De nieuwe buitenarmaturen bestaan uit de nieuwe Outdoor Semeru, Scenova, Muscari en Struana. Dit zijn wandlampen en -spotjes die je buiten kan bevestigen.

Prijs en beschikbaarheid Philips Hue najaar 2026

Entertainmentproducten, beschikbaar vanaf 3 september

Philips Hue Play Screen – vanaf €119,99

Philips Hue Play HDMI sync box 4K: vanaf €149,99

Philips Hue Wall Light module voor Nanoleaf-panelen: vanaf €39,99

Philips Hue Play gradient lightstrip en strip light pro (vanaf 15 september): vanaf €99,99

Armaturen en buitenverlichting, beschikbaar vanaf 3 september

Philips Hue Liane 360º lichtlijn: vanaf €399,99

Philips Hue Signe hanglamp, vloer-tot-plafondlamp en vloerlamp: vanaf €299,99

Philips Hue Festavia (lichtgordijnen, netverlichting en een lichtslinger met ijspegeleffect): vanaf €229,99

Philips Hue Outdoor Semeru, Scenova, Muscari en Struana: vanaf €79,99

Phillips Hue OmniGlow outdoor lightstrip: vanaf €199,99

Bekijk ook Philips Hue krijgt eindelijk back-up-functie en gaat samenwerken met Sonos en Nanoleaf Philips Hue kondigt een reeks nieuwe softwarefuncties aan voor gebruikers van de Hue-app, maar er worden ook nieuwe samenwerkingen met Sonos en Nanoleaf aangekondigd.