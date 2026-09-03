Belkin is voor veel iPhone-gebruikers een geliefd merk voor accessoires. Tijdens de IFA in Berlijn zijn er weer veel nieuwe producten bij gekomen: van een slimme tracker tot aan powerbanks met scherm.

De IFA in Berlijn is weer begonnen en dat is het moment voor Belkin om weer nieuwe producten te onthullen. Dit keer komen er flink wat nieuwe producten aan: van solid state powerbanks en oordopjes tot aan locatietrackers. Dit zijn alle nieuwe Belkin-producten op een rijtje.

Belkin Solid State powerbanks

Een van de opvallendste aankondigingen zijn de nieuwe UltraCharge Pro-powerbanks. Belkin gebruikt hiervoor solid-state-batterijtechnologie, waardoor de powerbanks dunner en compacter zijn. Volgens de fabrikant gaan ze bovendien tot drie keer langer mee en zijn ze geschikt voor jarenlang dagelijks gebruik.

Er verschijnen twee modellen. De kleinste heeft een capaciteit van 5.000 mAh en bevestig je magnetisch aan de achterkant van je iPhone. Draadloos opladen gaat met maximaal 15W, terwijl je via een kabel tot 20W haalt. Deze versie kost €64,99.

Heb je meer capaciteit nodig, dan is er een 10.000mAh-model. Deze levert via usb-c maximaal 60W en is daardoor ook geschikt voor een iPad of MacBook. Er zijn twee usb-c-poorten aanwezig en op het display zie je informatie over de batterij. Hiervoor betaal je €79,99. Beide modellen verschijnen in zwart en zand.

Belkin Soundform oordopjes en koptelefoon

Ook op audiogebied heeft Belkin het nodige te melden. De nieuwe SoundForm Dot is het goedkoopste model en verschijnt met en zonder actieve ruisonderdrukking. Je krijgt een batterijduur tot 30 uur, Bluetooth Multipoint en IPX5-waterbestendigheid. De prijzen beginnen bij €24,99 zonder ANC en €34,99 met ANC.

Een stapje hoger staan de SoundForm Isolate Buds. Deze hebben hybride actieve ruisonderdrukking tot 45 dB en gaan inclusief de oplaadcase maximaal 32 uur mee. Tien minuten opladen is genoeg voor 90 minuten luisteren. De prijs begint bij €49,99.

Belkin heeft ook gedacht aan mensen die liever een koptelefoon dragen. De nieuwe SoundForm Play ANC is een over-earmodel met maximaal 45 uur batterijduur met ANC. Schakel je de ruisonderdrukking uit, dan loopt dit op tot 62 uur. De koptelefoon kost vanaf €44,99.

Belkin opladers, trackers en meer

Naast de nieuwe solid-state-modellen verschijnen er twee reguliere UltraCharge-powerbanks. De 11.000mAh-versie heeft een geïntegreerde usb-c-kabel, levert maximaal 60W en kost €59,99. Het grotere 22.000mAh-model heeft een totaal vermogen van 120W en kan één apparaat met maximaal 65W opladen. Hiervoor betaal je €99,99. Beide powerbanks hebben een digitaal display waarop je onder meer de resterende batterijcapaciteit kunt bekijken.

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Voor je iPhone komt er daarnaast een nieuwe metalen standaard. Deze bevestig je met een zuignap aan een oppervlak, waarna je de iPhone magnetisch met MagSafe vastzet. De standaard kost €24,99. Ook de compacte BoostCharge usb-c-oplader van 30W krijgt een nieuw likje verf. Hij verschijnt voor €29,99 in de kleuren Citrus, Blos, Indigo en Zilver.

Belkin introduceert tijdens de IFA ook de SureFind-serie. Dit zijn verschillende locatietrackers die allemaal samenwerken met Apple’s Zoek Mijn-app.

De SureFind Spot komt het meest in de buurt van een AirTag. Dankzij het ingebouwde ringetje bevestig je hem zonder extra houder aan bijvoorbeeld je sleutelbos of tas. De prijs bedraagt €19,99. Voor je portemonnee is er de SureFind Card van €29,99. Deze heeft ongeveer het formaat van een betaalpas en is dankzij de IP68-certificering goed beschermd tegen stof en water. Een wat opvallender model is de SureFind-tracker met usb-c-kabellus. De geïntegreerde laadkabel doet meteen dienst als lus waarmee je hem aan een tas of koffer kunt hangen. Deze uitvoering kost €24,99.

Tot slot is er een SureFind-pasjeshouder van €39,99. Daarin kun je je pasjes kwijt, terwijl het accessoire ook dienstdoet als standaard voor je iPhone. De ingebouwde RFID-bescherming voorkomt dat pasjes ongewenst draadloos worden uitgelezen.

Beschikbaarheid Belkin-accessoires

De aangekondigde accessoires van Belkin verschijnen vanaf nu geleidelijk bij verschillende retailers. Ben je op zoek naar de beste deal? Houd dan de websites van de onderstaande retailers in de gaten voor de scherpste prijzen.