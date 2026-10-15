Met zijn ultradunne ontwerp en beruchte vlindertoetsenbord was de 12-inch MacBook een opvallende verschijning. Nu bestempelt Apple dit model definitief als verouderd.

De lijst met verouderde producten is weer wat langer geworden. Dit keer valt het doek voor de laatste generatie van de compacte 12-inch MacBook. Ook twee andere Apple-producten krijgen deze status, met gevolgen voor reparaties en ondersteuning. Wat betekent dit als je een van deze apparaten nog gebruikt?

Apple verklaart drie producten verouderd

Eerder deze week kreeg de eerste Apple TV 4K uit 2017 al de status vintage, maar nu heeft Apple ook drie andere producten als verouderd aangemerkt. Het gaat om de volgende apparaten:

12-inch MacBook (2017)

iPad (6e generatie, 2018); zowel wifi als wifi + cellular

BeatsX-oordopjes

Apple werkt zijn lijst met vintage en verouderde producten regelmatig bij. De status hangt af van hoe lang een apparaat niet meer wordt verkocht en bepaalt onder meer of je nog bij Apple terechtkunt voor reparaties.

Bekijk ook Vintage en verouderde Apple-producten: dit betekent het voor jouw oudere apparaten Apple houdt een lijst bij van vintage en verouderde producten. Daarmee kun je zien welke oudere apparaten nog bij Apple gerepareerd kunnen worden. In dit artikel zetten we de producten op een rij, zodat je weet wat het betekent voor jouw Apple-apparaten.

Definitief einde voor de 12-inch MacBook

In 2015 introduceerde Apple de eerste 12-inch MacBook als aanvulling op de bestaande MacBook Air en MacBook Pro. Het model viel vooral op door zijn dunne en lichte ontwerp, met slechts één usb-c-poort. Daarmee was het een van de meest compacte laptops die Apple ooit uitbracht.

De uitvoering uit 2017 bleek uiteindelijk de laatste generatie. Twee jaar later stopte Apple volledig met de verkoop van de 12-inch MacBook. Hoewel het compacte ontwerp geliefd was, had het model ook nadelen. Zo was de prijs relatief hoog en zorgde het beruchte vlindertoetsenbord regelmatig voor problemen. Apple had de uitvoeringen uit 2015 en 2016 al eerder verouderd verklaard. Nu ook het model uit 2017 aan de lijst is toegevoegd, zijn alle generaties van de 12-inch MacBook officieel verouderd.

Wat betekent dit voor gebruikers?

Apple beschouwt een product als vintage wanneer het langer dan vijf jaar niet meer wordt verkocht. Na zeven jaar krijgt het de status verouderd. Vanaf dat moment stopt Apple met reguliere hardwarereparaties en kunnen erkende serviceproviders geen onderdelen meer bestellen.

Heb je nog een 12-inch MacBook, iPad van de zesde generatie of BeatsX-oordopjes? Dan kun je deze gewoon blijven gebruiken zolang ze werken. Gaat er iets kapot, dan kun je niet meer bij Apple terecht voor een reguliere reparatie. Een externe reparateur kan mogelijk nog wel helpen. Wel geldt voor MacBooks een uitzondering: batterijvervanging kan in sommige gevallen nog tot tien jaar na het einde van de verkoop mogelijk zijn, zolang de benodigde onderdelen beschikbaar zijn.